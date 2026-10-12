కాకినాడలో రూ.100 కోట్లతో 'ఇన్కాయిస్' కేంద్రం - సముద్ర తీరప్రాంత అభివృద్ధికి సరికొత్త మైలురాయి
INCOIS In Kakinada :కాకినాడలో రూ.100 కోట్ల భారీ పెట్టుబడితో భారత జాతీయ సముద్ర సమాచార సేవల కేంద్రం (INCOIS) ప్రాంతీయ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేసేందుకు ప్రతిపాదనలు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 7:42 PM IST
INCOIS In Kakinada : ఆంధ్రప్రదేశ్ కోస్తా తీరప్రాంత మత్స్యకారుల భద్రత, జీవనోపాధిని మెరుగుపరచడంతో పాటు సముద్ర ఆధారిత ఆర్థిక వ్యవస్థను బలోపేతం చేసే దిశగా ఒక కీలక అడుగు పడింది. కాకినాడలో రూ.100 కోట్ల భారీ పెట్టుబడితో భారత జాతీయ సముద్ర సమాచార సేవల కేంద్రం (ఇన్కాయిస్) ప్రాంతీయ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేసేందుకు ప్రతిపాదనలు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయి. ఈ ప్రతిపాదన వేగంగా కార్యరూపం దాల్చుతోందని, దీనికి సంబంధించిన ప్రక్రియ అమలు దిశగా సాగుతోందని కేంద్ర భూవిజ్ఞాన శాస్త్రాల శాఖ మంత్రి డాక్టర్ జితేంద్ర సింగ్ స్పష్టం చేశారు. ఈ మేరకు ఆయన టీడీపీ రాజ్యసభ ఎంపీ సానా సతీశ్ బాబుకు అధికారికంగా లేఖ రాశారు.
మత్స్యకారుల జీవనోపాధి, భద్రతకు భరోసా: కాకినాడలో ఇన్కాయిస్ ప్రాంతీయ కేంద్రం అందుబాటులోకి వస్తే తీరప్రాంత మత్స్యకారులకు ఎనలేని ప్రయోజనం చేకూరనుంది. సముద్ర వాతావరణ పరిస్థితులు, తుపాన్ల ముందస్తు హెచ్చరికలు, ప్రమాదాల నివారణ సమాచారంతో పాటు ముఖ్యంగా 'పొటెన్షియల్ ఫిషింగ్ జోన్స్'కు సంబంధించిన ఖచ్చితమైన సమాచారాన్ని మత్స్యకారులకు ఈ కేంద్రం నేరుగా చేరవేస్తుంది. దీనివల్ల వేటకు వెళ్లే మత్స్యకారుల భద్రత పెరగడమే కాకుండా వారి ఆర్థిక స్థితిగతులు మెరుగుపడతాయి. సునామి హెచ్చరికలు, కోరల్ బ్లీచింగ్ అలర్ట్స్ వంటి సముద్ర సమాచార సేవలు కోస్తాంధ్రకు మరింత దగ్గరవుతాయి.
ఎంపీ సానా సతీశ్ బాబు ప్రత్యేక చొరవ: కాకినాడకు ఈ ప్రతిష్టాత్మక కేంద్రాన్ని తీసుకురావడంలో రాజ్యసభ సభ్యులు సానా సతీశ్ బాబు ప్రత్యేక చొరవ చూపారు. ఈ ఏడాది జూలై 21న ఆయన దిల్లీలో కేంద్ర మంత్రి జితేంద్ర సింగ్ను వ్యక్తిగతంగా కలిసి, కాకినాడలో ఇన్కాయిస్ లేదా ఎన్ఐఓటీ ప్రాంతీయ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని అధికారికంగా ప్రతిపాదనలు సమర్పించారు. ఎంపీ విజ్ఞప్తిపై సానుకూలంగా స్పందించిన కేంద్ర మంత్రి, ఈ ప్రాజెక్టును వేగంగా ముందుకు తీసుకెళ్తున్నట్లు లేఖ ద్వారా వెల్లడించారు.
అవగాహన ఒప్పందం – స్థల గుర్తింపు: ఇటీవల జరిగిన సీఐఐ ప్రాంతీయ సదస్సులో ఎంపీ సానా సతీశ్ బాబు, రాష్ట్ర మంత్రులు టీజీ భరత్, కందుల దుర్గేశ్ సమక్షంలో ఈ కేంద్రం ఏర్పాటుకు సంబంధించి కీలక అవగాహన ఒప్పందం కుదిరింది. ప్రాజెక్టు ఏర్పాటుకు అవసరమైన అనువైన స్థలాన్ని కాకినాడ జిల్లా యంత్రాంగం ఇప్పటికే సేకరించి, ఆ ప్రతిపాదనలను మౌలిక సదుపాయాలు, పెట్టుబడుల శాఖ ఆమోదం కోసం పంపినట్లు అధికారులు తెలిపారు.
ఆర్థిక ఊతం - ఉద్యోగ అవకాశాలు: రూ.100 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మించబోయే ఈ కేంద్రం ద్వారా స్థానికంగా 20 ప్రత్యక్ష ఉద్యోగాలతో పాటు, మరో 50 పరోక్ష ఉపాధి అవకాశాలు లభించనున్నాయి. కేవలం మత్స్యకార రంగానికే కాకుండా ఆక్వా రంగానికి, సముద్ర ఆధారిత బ్లూ ఎకానమీకి ఈ కేంద్రం పెద్ద పీట వేయనుంది. పరిశోధన, అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, అంతర్జాతీయ పెట్టుబడుల రంగాల్లో కాకినాడ నగరానికి ఇది సరికొత్త గ్లోబల్ అవకాశాలను తెచ్చిపెడుతుందని పారిశ్రామిక వర్గాలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల సంపూర్ణ సమన్వయంతో ఈ ప్రాజెక్టును వీలైనంత త్వరగా పూర్తి చేసి మత్స్యకారులకు అంకితం చేస్తామని ఎంపీ సానా సతీశ్ బాబు ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
భద్రతతో పాటు ఆర్థిక ప్రయోజనాలు - మత్స్యకారులకు ఇన్కాయిస్ సేవలు
కాకినాడలో ఇన్కాయిస్ కేంద్రం - ఏర్పాటుకు అనువైన భూమి గుర్తింపు