కొన్ని బంకుల్లోనే పెట్రోల్, డీజిల్ నిల్వలు - బారులుతీరిన వాహనాలు - బాటిళ్లలో నింపుకోకుండా పోలీసుల పహారా
పెట్రోల్ ఉన్న బంకుల ముందు బారులు తీరుతున్న వాహనాలు - గంటల తరబడి క్యూలో వేచి ఉండాల్సిన పరిస్థితులు రావడంతో వాహనదారుల్లో ఆగ్రహం - పలు పెట్రోల్ బంకుల వద్ద పోలీసుల పహారా
Published : April 28, 2026 at 9:54 AM IST|
Updated : April 28, 2026 at 10:09 AM IST
No Petrol Board In Telangana : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పలుచోట్ల పెట్రోల్, డీజిల్ కొరత నెలకొంది. హైదరాబాద్లోని పలు బంకుల్లో మూడో రోజూ నో స్టాక్ బోర్డులు దర్శనమిస్తున్నాయి. పెట్రోల్ ఉన్న బంకుల ముందు వాహనాలు బారులు తీరుతున్నాయి. చంపాపేట్, ఐఎస్ సదన్లో పెట్రోల్ బంకుల ముందు వాహనదారులు ఆందోళనకు దిగారు. గంటల తరబడి క్యూలో ఉండాల్సి వస్తోందని వాహనదారులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మరోవైపు పెట్రోల్ బంకుల వద్ద వాహనాలు రోడ్లపై నిలవడంతో ట్రాఫిక్జామ్ ఏర్పడుతోంది. బంకుల వద్ద ఎలాంటి గొడవలు జరగకుండా ఉండేందుకు కొన్నిచోట్ల పోలీసులు బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. వాహనదారులు బాటిల్స్, క్యాన్స్లలో ఇంధనం నింపుకోకుండా పహారా కాస్తున్నారు.