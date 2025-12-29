షార్ట్ ఫిలింలతో అలరించి - సర్పంచ్గా బాధ్యతలు చేపట్టి
చిన్న చిన్న రీల్స్తో కెరీర్ మొదలు పెట్టిన రజిత - 4 వేలకు పైగా లఘు చిత్రాల్లో నటించిన రజిత - స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా పోటీ చేసి 37 ఓట్ల తేడాతో సర్పంచ్గా విజయం
Published : December 29, 2025 at 2:08 PM IST|
Updated : December 29, 2025 at 2:18 PM IST
Actor Rajitha Wins As Sarpanch : ఆమె షార్ట్ ఫిలిమ్స్లో రాణిస్తూ లక్షలాది మంది అభిమానులను సంపాదించుకున్నారు. అందివచ్చిన అవకాశాన్ని వినియోగించుకుని ఓ గ్రామానికి ప్రథమ పౌరురాలిగా ఎంపికయ్యారు. యూట్యూబర్గా మొదలైన ఆమె ప్రస్థానం రాజకీయాల్లోకి ఎలా వచ్చిందన్న విషయాలను ఆమె ‘న్యూస్టుడే’తో పంచుకున్నారు. ఆ విశేషాలు మీ కోసం.
తన పేరు రజిత. కరీంనగర్ జిల్లా చిగురుమామిడి మండలం బొమ్మనపల్లి గ్రామంలో నివసిస్తుంది. అమ్మ లక్ష్మి, నాన్న యాదగిరి. డిగ్రీతో పాటు టీటీసీ పూర్తి చేశారు. ఆమెకు ఉపాధ్యాయిని కావాలని ఉండేది. 2011 మార్చి 21న హనుమకొండ జిల్లా భీమదేవరపల్లి మండలం రంగయ్యపల్లి గ్రామానికి చెందిన మండల మహేశ్తో ఆమెకు వివాహమైంది. ఇద్దరు పిల్లలు కలిగాక ఇంట్లో ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలో తోచక, తన స్నేహితురాలి సలహా మేరకు 2018లో రీల్స్ చేయడం, టిక్ టాక్ చేస్తూ యూట్యూబ్, ఇన్స్టాగ్రాంలో పోస్టు చేయడం ప్రారంభించారు. అలా తనకు షార్ట్ ఫిలిమ్స్లో నటించాలన్న కోరిక కలిగింది.
రీల్స్ చేస్తూ కేరీర్ ప్రారంభం : ఇంట్లో టీవీ సీరియళ్లలో వచ్చే పాత్రల నటనకు అనుగుణంగా నటించేవారు. స్వతహాగా రీల్స్, టిక్ టాక్ చేయడంతో మంచి పేరు సంపాందించుకున్నారు. ఇంతలో టిక్ టాక్ బ్యాన్ అవ్వడంతో చాలా బాధపడ్డారు. ఆమెకు మొదటగా ‘మన పల్లె ఛానల్’లో పాటకు నటించే అవకాశం వచ్చింది. కానీ, కెమెరా ముందుకు వెళ్లాలంటే భయపడ్డారు. మార్విన్ వీడియో షార్ట్ ఫిలింలో తన నటనకు మంచి గుర్తింపు లభించిందని చెప్పారు.
4 వేల పైగా లఘుచిత్రాలు : షార్ట్ ఫిలిం డైరెక్టర్, యూట్యూబర్ మల్లికార్జున్ సహకారంతో రజిని పేరుతో బుల్లి తెర, సినిమా, లఘు చిత్రాల్లో నటిస్తూ లక్షల మంది అభిమానులను సంపాందించుకున్నారు. జబర్దస్త్, భీమదేవరపల్లి బ్రాంచ్, ఆర్సీ 15, కనబడుట లేదు చిత్రాలతో పాటు ఇప్పటి వరకు 4 వేలకు పైగా లఘు చిత్రాల్లో నటించారు. ఆమెకు ఇన్స్టాగ్రాంలో 3 లక్షల మందికి పైగా ఫాలోవర్లు ఉన్నారు. టీవీ సీరియళ్లతో పాటు ఓ ఛానల్లో యాంకర్గా అవకాశం వచ్చినా, పిల్లలు చిన్నవాళ్లు కావడంతో వదులుకోవాల్సి వచ్చిందని అన్నారు.
37 ఓట్ల తేడాతో విజయం : తన భర్త మహేశ్ ఆరేళ్ల కిందట జరిగిన సర్పంచి ఎన్నికల్లో పోటీ చేసి కొద్ది ఓట్ల తేడాతో ఓటమి పాలయ్యారు. ఈ ఎన్నికల్లో తమ గ్రామం రంగయ్యపల్లి బీసీ మహిళకు రిజర్వేషన్ కేటాయించారు. దాంతో భర్త సహకారంతో స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా పోటీ చేశారు. వారి గ్రామంలో మొత్తం 1,554 ఓట్లు ఉండగా, 1,210 ఓట్లు పోలయ్యాయి. ఆమె 37 ఓట్ల తేడాతో విజయం సాధించారు. తమ గ్రామానికి చెందిన రాజకీయ గురువు లక్కిరెడ్డి తిరుపతిరెడ్డి స్ఫూర్తితో గ్రామాభివృద్ధికి పాటుపడతారని ఆమె చెప్పారు. ప్రజలకు తాగునీరు, రహదారులు, వీధి దీపాలతోపాటు మౌలిక వసతులు కల్పించి ఆదర్శ గ్రామంగా తీర్చిదిద్దడమే తన లక్ష్యమని సర్పంచి రజిత పేర్కొన్నారు.
ఇటీవల రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మూడు విడతల్లో గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు జరిగాయి. ఈ గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో అత్యధిక స్థానాలు కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలుపొందగా, బీఆర్ఎస్ రెండో స్థానంలో నిలిచింది. మొత్తం సర్పంచుల్లో 50.3 శాతం మంది పురుషులు కాగా, 49.7 శాతం మంది మహిళలు పదవులు దక్కించుకున్నారు. తమకు రిజర్వ్ అయిన వాటి కంటే అధికంగా 166 స్థానాల్లో మహిళలు గెలిచినట్లు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం వెల్లడించింది.
