ఇన్సూరెన్స్ డబ్బుల కోసం షాపింగ్‌ మాల్‌కు నిప్పు - గుమస్తా, వర్కర్‌తో కలిసి యజమాని కుట్ర

రూ.2 కోట్ల మేర నష్టం వాటిల్లిందని పోలీసులకు ఫిర్యాదు - సాంకేతిక ఆధారాలతో నిందితులను పట్టుకున్న పోలీసులు - నష్టాలతో యజమాని రాజేశ్ నిప్పుపెట్టినట్లు గుర్తింపు - ముగ్గురు నిందితులను అరెస్ట్‌ చేసిన పోలీసులు

shopping mall burnt in karimnagar
shopping mall burnt in karimnagar (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 23, 2025 at 8:31 PM IST

3 Min Read
Shopping Mall Burnt In Karimnagar : స్నేహితులతో కలిసి వస్త్ర వ్యాపారం ప్రారంభించాడు. మొదట్లో బాగానే లాభాలు వచ్చాయి. రానురాను నష్టాలు మొదలయ్యాయి. దీనికి తోడు అప్పులు తడిసి మోపెడయ్యాయి. స్నేహితులు ఒక్కొక్కరుగా వ్యాపారం నుంచి తప్పుకున్నారు. చివరికి అతని చేతికే మాల్‌ మొత్తం వచ్చింది. ఇక సాఫీగా వ్యాపారం సాగిద్దామనుకుంటున్న సమయంలో అనుకోని ఉపద్రవం ఒకటి వచ్చి పడింది. దుకాణం బుగ్గిపాలైంది. నిందితులెవరో కనిపెడుతున్న క్రమంలో ఆశ్చర్యకరమైన విషయాలు బయటపడ్డాయి.

మాల్‌లో భారీ అగ్నిప్రమాదం : కరీంనగర్ నగరంలోని కోర్టు చౌరస్తా సమీపంలో 2022లో మహాలక్ష్మి ఫ్యాషన్ మాల్‌ను రాజేశ్‌ అనే వ్యక్తి మరికొందరు భాగస్వాములతో కలిసి ప్రారంభించాడు. మొదట్లో వ్యాపారం బాగానే జరిగినా, ఏడాదిగా వ్యాపారంలో నష్టాలు వచ్చాయి. దీంతో భాగస్వాములు తప్పుకునేందుకు నిర్ణయించుకున్నారు. ఈ ఏడాది ఆగస్టు నుంచి వ్యాపారాన్ని మొత్తం రాజేశ్‌ స్వాధీనం చేసుకున్నాడు. అప్పట్నుంచి మాల్‌ను అతడే నడిపిస్తున్నాడు. ఈ క్రమంలో ఓ తెల్లవారుజామున మాల్‌లో భారీ అగ్నిప్రమాదం జరిగింది.

ఇన్సూరెన్స్ డబ్బుల కోసం షాపింగ్‌ మాల్‌కు నిప్పు - గుమస్తా, వర్కర్‌తో కలిసి యజమాని కుట్ర (ETV)

రూ.2 కోట్ల మేర నష్టం జరిగిందని ఫిర్యాదు : విద్యుదాఘాతంతో అగ్నిప్రమాదం జరిగిందని రాజేశ్‌ పోలీసులను ఆశ్రయించాడు. సుమారు రూ.2 కోట్ల మేర నష్టం జరిగిందని పేర్కొంటూ ఫిర్యాదు చేశాడు. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు లోతుగా విచారణ జరిపారు. సాంకేతిక ఆధారాలతో అగ్నిప్రమాదం కావడానికి గల కారణాలను వెలికితీశారు. కావాలనే కుట్రపూరితంగా చేసిన ప్రమాదంగా పోలీసులు నిర్ధారించారు.

ఇన్సూరెన్స్ డబ్బుల కోసమే అని నిర్ధారణ : ఒ‍క మూలన మాత్రమే బట్టలు కాలిపోయి ఉండటం, సీసీ కెమెరాల డీవీఆర్‌ కాలిపోవటంతో ఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించిన కరీంనగర్‌ 3 టౌన్‌ సీఐ జాన్‌ రెడ్డికి అనుమానం కలిగింది. చుట్టుపక్కల ఉన్న సీసీ కెమెరాలను పరిశీలించగా, షాపు యజమానితో పాటు గుమస్తా కదలికలు అనుమానాస్పదంగా కనిపించినట్లు చెప్పారు. మరింత లోతుగా విచారించటంతో షాపులో పని చేసే రాకేశ్‌, మధులతో కలిసి యజమాని రాజేశ్‌ కుట్రకు పాల్పడినట్లు గుర్తించామని పోలీసులు తెలిపారు. ఇన్సూరెన్స్ డబ్బుల కోసం యజమానే ఉద్దేశపూర్వకంగా నిప్పంటించినట్లు దర్యాప్తులో నిర్ధారణకు వచ్చినట్లు జాన్ రెడ్డి తెలిపారు.

ప్రమాదంగా చిత్రీకరించే ప్రయత్నం : వ్యాపారంలో నష్టాలకు తోడు అప్పులు తడిసి మోపెడవటంతో రాజేశ్‌కు దుర్భుద్ధి పుట్టింది. ఇన్సూరెన్స్ డబ్బుల కోసం బట్టల దుకాణానికి యజమానే నిప్పు పెట్టాడు. తన వద్ద పని చేసే రాకేశ్, మధులతో కలిసి కుట్ర పన్నాడు. ఘటనకు ముందు షాపులోని విలువైన వస్త్రాలను రహస్యంగా తరలించి, అనంతరం పెట్రోల్ పోసి నిప్పంటించారు. అనంతరం ఏమీ తెలియనట్లు డయల్ 100కు ఫోన్ చేసిన యజమాని రాజేశ్ ప్రమాదంగా చిత్రీకరించే ప్రయత్నం చేశాడు. నేరానికి వాడిన పెట్రోల్ బాటిల్, సెల్ ఫోన్, తరలించిన నూతన వస్త్రాలను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ముగ్గురు నిందితులను పోలీసులు అరెస్ట్‌ చేశారు.

"కరీంనగర్ నగరంలోని కోర్టు చౌరస్తా సమీపంలో మహాలక్ష్మి ఫ్యాషన్ మాల్​లో ఉదయం 3 గంటల సమయంలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగిందని డయల్​ 100 ద్వారా ఫిర్యాదు వచ్చింది. దానిని ఫైరింజిన్​తో ఆర్పివేశారు. అయితే ఎలక్ట్రికల్ షార్ట్ సర్క్యూట్ వల్లే ఈ ప్రమాదం జరిగి రూ.2 కోట్లు ఆస్తి నష్టం జరిగిందని షాప్​ యజమాని ఫిర్యాదు చేశారు. కేసు నమోదు చేసి వివరాలు సేకరించగా, యజమానే ఈ పని చేసినట్టు తెలిసింది. గత కొంత కాలంగా షాపు నష్టాల్లో కూరుకుపోవడంతో ఏ రకంగానైనా ఇన్సూరెన్స్ డబ్బు పొందాలనే ఉద్దేశంతో రాజేశ్ ఇంకొందరి సాయంతో తన షాపునకు తానే నిప్పంటించుకున్నాడు." - జాన్‌ రెడ్డి, సీఐ, కరీంనగర్‌ 3 టౌన్

