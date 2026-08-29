గోదావరిలో దూకి దంపతుల గల్లంతు - సోషల్ మీడియాలో దంపతుల ఆడియో, వీడియోలు
అప్పుల బాధ తట్టుకోలేకే ప్రాణాలు వదిలేసిన దంపతులు - వాయిస్ నోట్లో స్వయంగ తెలిపిన ధనసాయి కృష్ణ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 29, 2026 at 12:21 PM IST
A Shocking Updates In Godavari Suicide Couple Case : ఓ ఉంగరం తీసుకొచ్చిన తంటా ఇద్దరు దంపతుల ప్రాణాల మీదకు తెచ్చింది. గురువారం రాత్రి పశ్చిమగోదావరి జిల్లా యలమంచిలి మండలం చించినాడ వంతెన పైనుంచి గోదావరిలో దూకి వేల్పూరుకు చెందిన(ప్రస్తుతం భీమవరంలో ఉంటున్నారు) దొడ్డా వెంకట ధనసాయికృష్ణ అలియాస్ డీవీడీ(32), శిరీష(28) దంపతులు గల్లంతయ్యారు. వారి ఆచూకీ కోసం ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు శుక్రవారం ముమ్మరంగా గాలించాయి. రాత్రి వరకూ ఎటువంటి ఆచూకీ లభించలేదు. సాయికృష్ణ ఆత్మహత్యకు ముందు మాట్లాడిన ఆడియో, అంతకు ముందు రెండు రోజుల కిందట ఉరివేసుకుంటానని చెబుతున్న వీడియో ప్రస్తుతం సామాజిక మాధ్యమాల్లో వ్యాప్తి చెందుతున్నాయి. కొందరి ఒత్తిళ్ల కారణంగానే తమ కుమారుడు, కోడలు ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారని సాయికృష్ణ తల్లిదండ్రులు శుక్రవారం ఆరోపించారు.
అసలు ఏం జరిగింది: సాయి కృష్ణ తల్లిదండ్రుల కథనం ప్రకారం "రెండేళ్ల క్రితం మా గ్రామానికి చెందిన ఒక వ్యక్తి సాయి కృష్ణ దగ్గర ఒక ఉంగరాన్ని తాకట్టుగా ఉంచాడు. సాయి కృష్ణ దానిని ఇప్పటివరకు అతనికి తిరిగి ఇవ్వలేదు. గురువారం ఉదయం ఆ వ్యక్తి మరికొందరితో కలిసి మా ఇంటికి వచ్చి గొడవ చేశాడు. ఆ తర్వాత ఆ దంపతులు భీమవరంలో ఉంటున్న చోటికి వెళ్లి వారిని తీవ్రంగా దూషించారు. కేవలం రూ.50,000 కోసం జరిగిన వేధింపులను భరించలేక నా కొడుకు, కోడలు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు" అని వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
ఏదో ఒక విధంగా జీవనోపాధి పొందుదామని ఆశించాం: "ఆ వ్యక్తి ఇచ్చిన ఉంగరాన్ని తిరిగి ఇచ్చే మార్గం కోసం మేము ప్రయత్నిస్తుండగానే, వారు మా ఇంటికి వచ్చి నానా రకాలుగా దూషించారు. మా తల్లిదండ్రులు అప్పటికే మా పాత అప్పులన్నీ తీర్చేశారు. ఈ అప్పును కూడా తీర్చమని వారిని అడిగాము, కానీ వారి ఆర్థిక పరిస్థితి బాగోలేకపోవడంతో తర్వాత చూద్దామని చెప్పారు. ఈలోగా ఏదో ఒక విధంగా జీవనోపాధి పొందుదామని మేము భీమవరం వచ్చాం కానీ అప్పుల గురించిన ఆందోళన భరించలేనంతగా పెరిగిపోయింది. నా పరిస్థితి దారుణంగా ఉందని తెలిసినా, వారు నా భార్యను విపరీతంగా దూషించారు. అందుకే మేము ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాము. ఈ విషయంలో వేరే ఎవరి ప్రమేయం లేదు" సాయి కృష్ణ మాట్లాడినట్లుగా ఒక ఆడియో క్లిప్లోని మాటలు ఇవి.
ఉరివేసుకోవడం గురించి వీడియో : సాయి కృష్ణకు కవల పిల్లలు ఉన్నారు. అతని కుమార్తె ఒకరు వేల్పూరులో అతని తల్లిదండ్రుల వద్ద ఉంటోంది. ఆత్మహత్యకు రెండు రోజుల ముందు సాయికృష్ణ తన కుమార్తెను ఉద్దేశించి రికార్డ్ చేసిన ఒక వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఆ వీడియోలో "నా బిడ్డను పంపుతారా లేదా? లేకపోతే నేను ఉరి వేసుకుని చనిపోతాను. ఆమెను పంపండి లేదంటే ఈ సాయంత్రం లోపు నేను ఉరి వేసుకుంటాను. మిమ్మల్ని భయపెట్టడానికి నేను ఇలా అనడం లేదు 'ఇది ఎవరి బిడ్డ?' అని మీరు నన్ను అడిగారు కదా ఆ బిడ్డ మీదనే ప్రమాణం చేసి చెబుతున్నాను. ఆ బిడ్డ నా దగ్గరకు రాకపోతే, నేను చనిపోతాను." సీలింగ్ ఫ్యాన్కు ఉరి వేసుకునే ప్రయత్నంలో ఉన్నప్పుడే అతను ఈ సెల్ఫీ వీడియోను రికార్డ్ చేశాడు. ఈ వీడియో ఏ పరిస్థితుల్లో రికార్డ్ చేశాడు? తనను బెదిరించినట్లు అతను పేర్కొన్న వ్యక్తులు ఎవరు? అనే విషయాలు పోలీసుల దర్యాప్తులో తేలాల్సి ఉంది.
చివరి నిమిషంలో: భార్య, కుమారుడితో కలిసి ఆత్మహత్య చేసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో వచ్చిన సాయికృష్ణ, చివరి క్షణంలో ఆ బాలుడిని ద్విచక్ర వాహనంపైనే వదిలివేశాడు. తన కళ్ల ముందే తల్లిదండ్రులు నదిలోకి దూకుతుంటే ఏమీ మాట్లాడలేక, వారిని ఆపలేకపోయిన ఆ చిన్నారి మౌన వేదన వర్ణనాతీతం. పోలీసులు ఆ బాలుడిని ఇప్పుడు అతని తండ్రి సోదరి (అత్త)కు అప్పగించినట్లు సమాచారం.
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