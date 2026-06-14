బళ్లెం విసిరిందంటే పతకం పట్టేసినట్టే! - జావెలిన్ త్రోలో రాణిస్తున్న మన్యం 'పెద్ది'
భద్రాద్రి మన్యంలో మెరుస్తున్న చిన్నారి అథ్లెట్ - జావిలిన్ త్రోలో పలుమార్లు గోల్డ్ మెడల్స్ సొంతం - సాయ్ హైదరాబాద్లో సీటు కైవసం - క్రీడా పరికరాలకు దాతలు సహకరించాలని చిన్నారి విజ్ఞప్తి
Published : June 14, 2026 at 1:48 PM IST
Athletic Prithvika In Javelin Throw : 'పిట్ట కొంచెం - కూత ఘనం' అన్నట్లు ఈ చిన్నారి బళ్లెం విసిరిందంటే అవతలి వారు కంగుతినాల్సిందే! భద్రాద్రి కొత్తగూడెంలోని మన్యం ప్రాంతానికి చెందిన పేదింటి మణి మాణిక్యం బి.పృథ్విక జావెలిన్ త్రో విభాగంలో అదరగొడుతోంది. కుటుంబంలో ఆర్థిక సమస్యలున్నప్పటికీ ఆటపై పట్టు వీడకుండా రాణిస్తోంది. పాల్గొంటున్న ప్రతీ పోటీలోనూ పతకం పట్టేస్తోంది. ఈ విభాగంలో నైపుణ్యం కలిగిన మేటి క్రీడాకారులను సైతం ఓడిస్తూ పెద్దల ప్రశంసలు పొందుతోంది. కోచ్ సమక్షంలో మెళకువలు నేర్చుకొన్న పృథ్విక, తన ప్రతిభతో ఈ ప్రాంతానికి 'పెద్ది'గా పేరు గడిస్తోంది.
స్పోర్ట్స్ స్కూల్లో సీటు సాధించి : భద్రాచలం పట్టణంలోని అల్లూరి సీతారామరాజు కాలనీలో నివాసం ఉంటున్న ప్రసాద్, సుజాత దంపతుల కుమార్తే చిన్నారి పృథ్విక. మొన్నటికి ఎనిమిదో తరగతి పూర్తయింది. తన క్రీడా ప్రతిభతో ఇటీవలే హైదరాబాద్లోని స్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (సాయ్) క్రీడా పాఠశాలలో తొమ్మిదో తరగతి సీటు సంపాదించింది. పేదింట్లో జన్మించిన పృథ్విక ఆర్థిక ఇబ్బందులను లెక్క చేయకుండా తన లక్ష్యాన్ని చేరే దిశగా అడుగులేస్తూ తమ ప్రాంతంలోని ఇతర విద్యార్థులకు ప్రేరణగా నిలుస్తోంది.
సహకరిస్తే మరిన్ని సాధిస్తా : హైదరాబాద్ స్పోర్ట్స్ సాయ్ స్కూల్లో సీటు సంపాదించిన చిన్నారి అథ్లెటిక్కు నాణ్యమైన క్రీడా సామగ్రి అవసరం. తన ప్రతిభను మరింత మెరుగుపరచుకోవాలంటే అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలు కలిగిన స్పోర్ట్స్ షూలు, దుస్తులతో పాటు ఇతర క్రీడా పరికరాలు కావాలి. తమ కుటుంబానికి అంతటి ఆర్థిక స్థోమత లేకపోవడంతో దాతలు సహకరించాలని చిన్నారి కోరుతోంది. క్రీడాభిమానులు స్పందించి సాయం చేస్తే మరెన్నో పతకాలు సాధించి దేశం గర్వించేలా రాణిస్తానని చెబుతోందీ చిన్ని జావెలిన్ త్రోయర్.
సత్తాచాటుతూ - పసిడి పతకాలు సాధిస్తూ : ఈ బుజ్జి అథ్లెటిక్ క్రీడా ప్రస్థానంలో పలు బంగారు పతకాలను గెలుచుకుంది. హనుమకొండ పట్టణంలో 2024 ఏడాదిలో సీఎం కప్ పేరిట రాష్ట్ర స్థాయిలో నిర్వహించిన పోటీలో పాల్గొంది. ఈ ఈవెంట్లో 32 మీటర్ల దూరం బళ్లెం విసిరి ప్రథమ స్థానాన్ని కైవసం చేసుకుంది. పృథ్విక ప్రతిభను మెచ్చుకున్న నిర్వాహకులు గోల్డ్ మెడల్తో పాటు రూ.20 వేల నగదు ప్రోత్సాహం అందించి సన్మానం చేశారు. ఇదే సంవత్సరంలో రాష్ట్ర స్థాయి అండర్ - 12 విభాగంలోనూ సత్తాచాటింది. దీంతో ఇక్కడ కూడా బంగారు పతకాన్ని సొంతం చేసుకుంది.
బహుమతులెన్నో గెలుచుకుని : గతేడాది జాతీయ స్థాయి క్రీడల్లో భాగంగా ఏపీలోని గుంటూరులో నిర్వహించిన పోటీల్లోనూ పాల్గొంది. ఇక్కడ ద్వితీయ స్థానంలో మెరిసి వెండి పతకాన్ని గెలుచుకుంది. సీఎం కప్ 2025కు సంబంధించిన పోటీల్లో 29 మీటర్లు జావెలిన్ త్రో చేసి రెండు బహుమతులు పొందింది. గతేడాదిలోనే ఆగస్టులో మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో నిర్వహించిన నేషనల్ మీట్లో 32.14 మీటర్ల దూరం బళ్లెం విసిరి, బహుమతితో పాటు అందరి మన్ననలూ పొందింది.
చిన్నారికి పెద్దల మన్ననలు : ఆయా ఈవెంట్లలో పాల్గొన్న పృథ్విక ప్రతిభను మెచ్చి, పలువురు ఉన్నతాధికారులు, ప్రముఖులు ప్రశంసించారు. ఆయా జిల్లా కలెక్టర్లైన జితేశ్ వి.పాటిల్, అంకిత్తో పాటు ఇంటిగ్రేటెడ్ ట్రైబల్ డెవలప్మెంట్ (ఐటీడీఏ) పీవో రాహుల్ వంటి అధికారుల మన్ననలు అందుకుంది. 'పల్లె పల్లెకు ఆట - రమేశన్న బాట' పేరిట నిర్వహిస్తున్న కార్యక్రమంలో భాగంగా ద్రోణాచార్య అవార్డు గ్రహీత అయిన నాగపూరి రమేశ్ సమక్షంలో జె.గిరి ప్రసాద్ పృథ్వికకు కోచ్గా ఉచితంగా శిక్షణ అందిస్తున్నారు.
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