ఏడడగుల అన్సారీకి మళ్లీ కండక్టర్ డ్యూటీ - సాక్షాత్తు సీఎం చెప్పినా పట్టించుకోరా?

బస్సు కండక్టరుగా విధులు నిర్వర్తిస్తున్న 7 అడుగుల వ్యక్తి - అధిక పొడవు వల్ల విధి నిర్వహణలో సమస్యలు - అతడికి మరో ఉద్యోగం ఇవ్వాలని సీఎం ఆదేశించినా అమలు కాని వైనం

Published : May 5, 2026 at 12:54 PM IST

Choose ETV Bharat

7 Feet Man Working As Bus Conductor : ఎత్తు ఎక్కువగా ఉండి సాధారణ కండక్టర్‌ విధులు నిర్వర్తించడంలో ఇబ్బందిపడుతున్న ‘అమీన్‌ అహ్మద్‌ అన్సారీ’కి మరో ఉద్యోగం ఇవ్వాలని సాక్షాత్తు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి ఆదేశించినప్పటికీ అమలు కావడం లేదు. ఏడాది పాటు ఔట్‌ ఆఫ్‌ డెసిగ్నేషన్‌ డ్యూటీలు కేటాయించి చేతులు దులుపుకోవడం కారణంగా మళ్లీ అతను తిరిగి కండక్టర్‌ విధుల్లో చేరారు. నిత్యం 10 ట్రిప్పుల్లో బస్సులో వంగి ప్రయాణిస్తుండటం కారణంగా మెడ, వెన్నునొప్పి, నిద్రలేమి తదితర సమస్యలు మళ్లీ ఉత్పన్నమవుతున్నాయని అన్సారీ వాపోయారు. చాంద్రాయణగుట్ట షాహీన్‌నగర్‌కు చెందిన అమీన్‌ అహ్మద్‌ అన్సారీ తండ్రి ఎం.ఎ.అన్సారీ ఆదిల్‌ కాచిగూడ ఆర్టీసీ డిపోలో హెడ్‌కానిస్టేబుల్‌గా పనిచేశారు.

సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశించినప్పటికీ : అనారోగ్యంతో ఎం.ఎ అన్సారీ 2021లో మరణించగా కారుణ్య నియామకం కింద ఇంటర్‌ పూర్తి చేసిన అన్సారీకి మెహిదీపట్నం డిపోలో కండక్టర్‌ ఉద్యోగాన్ని ఇచ్చారు. అతను ఏడడుగుల ఎత్తు ఉండటంతో ఉద్యోగ బాధ్యతలు నిర్వర్తించడం కష్టతరంగా మారింది. 195 సెం.మీ (ఆరు అడుగుల 4 అంగుళాలు) ఎత్తు ఉండే బస్సులోపల గంటల తరబడి తల వంచి ప్రయాణిస్తుండటం కారణంగా మెడనొప్పి, ఇతర సమస్యలు తప్పడం లేదు. గతేడాది ఆయనపై ఈనాడు-ఈటీవీ భారత్​లో కథనం ప్రచురితమవగా సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి స్పందించారు. అన్సారీకి ఆర్టీసీ సంస్థలో మరో ఉద్యోగాన్ని ఇవ్వాలని ఆయన ఆదేశించారు.

ఈ విషయాన్ని రవాణాశాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్‌ అప్పుడు తన ‘ఎక్స్‌’ వేదికగా వెల్లడించారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సూచన మేరకు అన్సారీకి మరో కొలువు ఇవ్వాలని అప్పటి ఆర్టీసీ ఎండీ సజ్జనార్‌ను పొన్నం ప్రభాకర్ ఆదేశించారు. దీంతో ఏడాదిపాటు ఔట్‌ ఆఫ్‌ డెసిగ్నేషన్‌ డ్యూటీలను కేటాయించారు. తాజాగా అన్సారీకి మళ్లీ కండక్టర్‌ విధులకు హాజరవుతుండటంపై ఆరా తీయగా ఏడాదిపాటు ఔట్‌ ఆఫ్‌ డ్యూటీ ముగిసిందని, రెన్యూవల్‌ చేస్తేనే మళ్లీ మంజూరు చేసే అవకాశం ఉంటుందని ఆర్టీసీ సంస్థ ఉన్నతాధికారులు తెలిపారు.

