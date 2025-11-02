సోషల్ మీడియాలో జోరుగా ప్రచారం - గాల్లో కలిసిన భక్తుల ప్రాణాలు
ఆ ఆలయాలకు వెళ్తే కోరికలు నెరవేరుతాయంటూ సోషల్ మీడియాలో ఆర్టికల్స్ - భారీగా స్పందిస్తున్న నెటిజన్లు - భారీగా తరలి రావటంతో ప్రమాదాలు
Published : November 2, 2025 at 10:55 AM IST
Huge Number of Devotees Flock to Temples Due to the Influence of Social Media: పండగ రోజుల్లో ఆ ఆలయాన్ని సందర్శించండి, ఆయా పూజలు చేస్తే పుణ్యం, మోక్షం. అంతేకాదు మీరు కోరుకున్న కోరికలన్నీ నెరవేరుతాయి అంటూ సోషల్ మీడియాలో జోరుగా ప్రచారం చేస్తున్నారు. దీనిపై పలువురు విశ్లేషణలు చేస్తుండటం, భారీగా లైక్లు, లక్షల్లో వ్యూస్ రావటంతో వాటిని చూసిన వారు మరింత ప్రభావితమవుతున్నారు. అలా అయిన క్రమంలోనే శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని కాశీబుగ్గలో జరిగిన ఘటన. ఈ ప్రమాదంలో 9 మంది మృత్యువాత పడ్డారు. పలువురు ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు.
ఆలయాలు, పర్యాటక ప్రదేశాల గురించి తెలుసుకోండి’ అంటూ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్లు ఇన్స్టాగ్రామ్, ఫేస్బుక్, ఇతర సోషల్ మీడియాల్లో చిత్రాలు, వీడియోలు పోస్ట్ చేసి వైరల్ చేస్తున్నారు. సామాజిక మాధ్యమాలను అనుసరిస్తున్న వారు ఆ విశేషాలు తెలుసుకోవడం వరకు బాగానే ఉన్నా ఊహించని విధంగా ఒకేచోటకు వేల మంది తరలి వస్తుండటంతో రద్దీ ఏర్పడుతోంది. అదే ప్రమాదాలకు కారణమవుతోంది.
దర్శనానికి వెళ్తే ప్రమాదం: కాశీబుగ్గలో వేంకటేశ్వరస్వామి ఆలయం గురించి ఇటీవల సామాజిక మాధ్యమాల్లో జోరుగా ప్రచారం జరిగింది. 'తిరుమలలో స్వామి దర్శనానికి వెళ్లగా చేదు అనుభవం ఎదురైందని రూ.20 కోట్లతో 12 ఎకరాల సొంత పొలంలో వేంకటేశ్వరస్వామి ఆలయం నిర్మించారు. 92 ఏళ్ల వయసులోనూ హరిముకుంద్ పండా దగ్గరుండి నిర్వహణ చూస్తున్నారు'’ అంటూ సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఓ వీడియో వైరల్ అయింది. కార్తిక ఏకాదశి కావడంతో శనివారం పూజలకు అంచనాకు మించి భక్తులు వచ్చారు. పరిస్థితి తొక్కిసలాటకు దారి తీసి అమాయక భక్తుల ప్రాణాలు గాలిలో కలిసిపోయాయి.
నిర్వహణ లోపం: ప్రధానంగా ఈ ఘటనకు నిర్వహణ లోపం, భద్రతను పట్టించుకోకపోవడమే ప్రధాన కారణంగా తెలుస్తోంది. పాత జాతీయ రహదారికి, రైల్వే, బస్స్టేషన్లకు సమీపంలో ఉండటం, సామాజిక మాధ్యమాల్లో ప్రచారం నేపథ్యంలో ఈ ప్రైవేటు ఆలయానికి రోజుకు రెండు వేల మంది వరకు భక్తులు వస్తుంటారు. శనివారం, పండుగరోజుల్లో అన్నసంతర్పణ నిర్వహిస్తుండటంతో ఈ సంఖ్య పెరుగుతున్నా ఆలయ యాజమాన్యం వైపు నుంచి భద్రతాపరమైన చర్యలు తీసుకుంటున్న దాఖలాలు లేవు.
పోలీసుల వైఫల్యం: ఆలయానికి పెద్దఎత్తున భక్తులు వస్తున్నా పోలీసులు భద్రతపై దృష్టిపెట్టలేదు. ఆ మార్గంలో వాహనాల రాకపోకలను క్రమబద్ధీకరించే చర్యలు తీసుకోలేదు. కిలోమీటర్ల మేర ట్రాఫిక్ స్తంభించిందని పోలీసు అధికారులను అప్రమత్తం చేయడానికి స్థానికులు ఫోన్ చేసినా అందుబాటులోకి రాలేదు. ఆలయంలో రద్దీ నెలకొందని తెలిసినా తగిన చర్యలు తీసుకోవడంలో విఫలమయ్యారు.
