ద్వారకా తిరుమలలో నకిలీ టికెట్ల వ్యవహారం - అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగి తొలగింపు
స్కానింగ్ పాయింట్ దగ్గర స్కాన్ కాని టికెట్లు - అనుమానంతో పరిశీలిస్తే బట్టబయలైన అసలు కథ - ఏఈవో కుమారుడు, అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగి పనిగా గుర్తింపు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 16, 2026 at 10:33 AM IST
Fake Ticket Scam In Dwaraka Tirumala : ఏలూరు జిల్లాలోని ప్రముఖ పుణ్య క్షేత్రమైన ద్వారకా తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో నకిలీ దర్శనం టిక్కెట్ల వ్యవహారం బట్టబయలైంది. స్కానింగ్ పాయింట్ వద్ద కొన్ని దర్శనం టికెట్లు స్కాన్ కాకపోవడం వల్ల ఈ వ్యవహారం బయటపడింది. దేవస్థానం ఏఈవో కుమారుడే అక్రమాలకు పాల్పడటంతో ఈ వ్యవహారం సర్వత్రా చర్చనీయాంశమైంది.
టికెట్లు స్కాన్ చేసి దర్శనానికి : దేవస్థానాల్లో దర్శనానికి వచ్చే భక్తుల రద్దీ ఎక్కువగా ఉండటంతో సిబ్బంది తగిన జాగ్రత్తలు పాటిస్తుంటారు. అలానే శ్రీవారి దర్శనానికి వచ్చిన భక్తులు కౌంటర్లో టికెట్లు తీసుకుని వాటిని స్కానింగ్ పాయింట్ వద్ద భద్రతా సిబ్బందికి ఇస్తారు. భద్రతా సిబ్బంది ఆ టికెట్లను స్కాన్ చేసి భక్తులను క్యూలైన్ ద్వారా దర్శనానికి అనుమతిస్తారు.
స్కాన్ కాని దర్శన టికెట్లు : అయితే ద్వారకా తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో ఏఈవోగా పని చేస్తున్న రమణరాజు కుమారుడు రాజు దేవస్థానంలో అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగిగా పని చేస్తున్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో రూ.200 దర్శనం టికెట్లు విక్రయించే కౌంటర్లో ఆదివారం విధులు నిర్వహించాడు. ఇక్కడ భక్తులు రూ.200 టికెట్లు తీసుకుని స్కానింగ్ పాయింట్ వద్ద సెక్యూరిటీ సిబ్బందికి ఇచ్చారు. ఆ టికెట్లు స్కాన్ కాకపోవడంతో ఈ విషయాన్ని సెక్యూరిటీ గార్డు ఆలయ ఏఈవో, సూపరింటెండెంట్కు తెలియజేశాడు. దీంతో వారు అప్రమత్తమై వెంటనే విచారణ చేపట్టారు.
61 నకిలీ టికెట్లు: ఎందుకు స్కాన్ అవ్వడం లేదనే అనుమానం వచ్చి అధికారులు కంప్యూటర్లో పరిశీలించారు. దీంతో అసలు కథ బయటపడింది. ఈ టికెట్లు దేవస్థానంలో ఉపయోగించే సాఫ్ట్వేర్ నుంచి ప్రింట్ అయ్యి వచ్చినవి కాదని తేలింది. కాగా ఈ టికెట్లన్నీ స్కానింగ్ పాయింట్ వద్ద స్కాన్ చేసి చూశారు. అందులో 61 టికెట్లు స్కాన్ కాలేదు, అలానే అవి నకిలీ టికెట్లుగా అధికారులు గుర్తించారు.
అధికారులు ఎలా గుర్తించారు? : అయితే సహజంగా మనం అన్లైన్లో ఏదైనా కొనుగోలు చేసినా లేదా బిల్ చేసినా ప్రతి సంస్థకు ఒక యునీక్ కోడ్ ఉంటుంది. అది ఉంటేనే అవి చెల్లుబాటు అవుతాయి. అలానే ద్వారకా తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలోనూ వారు ఉపయోగించే సాఫ్ట్వేర్కు ఒక కోడ్ ఉంది. దేవస్థానం సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా ప్రింట్ తీసిన టికెట్లపై పిఓఎస్-3 అని ఉంటుంది. కానీ అధికారులకు పట్టుబడ్డ నకిలీ టికెట్లపై పీవోఎస్-1 అని ఉంది. స్కానింగ్ సాఫ్ట్వేర్లో కోడ్ను ముందే ఫీడ్ చేసి పెట్టడంతో నకిలీ టికెట్లపై ఉన్న కోడ్ను మిషన్ గుర్తించక అవి స్కాన్ కాలేదు, దీంతో అవి నకిలీవని తేలింది.
టికెట్లు ఎలా ప్రింట్ చేశారు?: ఈ నకిలీ టికెట్లపై పూర్తి స్థాయిలో విచారణ జరపగా టికెట్లు ప్రింటింగ్ భాగోతం బయట పడింది. అయితే కౌంటర్లో ఉన్న ఆ అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగి సొంతంగా తయారు చేసిన నకిలీ టిక్కెట్లను పెన్ డ్రైవ్లో కాపీ చేసుకొచ్చి టిక్కెట్ల కౌంటర్లో కంప్యూటర్ ద్వారా ప్రింట్ తీసి భక్తులకు విక్రయిస్తున్నట్లు తేలింది. ఒక్క రోజులోనే 61 రూ.200 నకిలీ దర్శనం టిక్కెట్లను విక్రయించాడంటే ఇప్పటి వరకు ఎన్ని టిక్కెట్లు విక్రయించాడోనన్న అనుమానం వ్యక్తమవుతుంది.
విధుల నుంచి తొలగింపు : ఈ వ్యవహారంపై ఆలయ ఈవో భద్రాజీ విచారణ జరిపి దీనికి కారణమైన దేవస్థానం అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగి రాజుని విధుల నుంచి తొలగించారు. ఈ విషయంపై ద్వారకా తిరుమల పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ వ్యవహారంపై సమగ్ర విచారణ జరుపుతున్నట్లు తెలుస్తుంది.
