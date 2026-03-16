ద్వారకా తిరుమలలో నకిలీ టికెట్ల వ్యవహారం - అవుట్​ సోర్సింగ్​ ఉద్యోగి తొలగింపు

స్కానింగ్​ పాయింట్​ దగ్గర​ స్కాన్​ కాని టికెట్లు - అనుమానంతో పరిశీలిస్తే బట్టబయలైన అసలు కథ - ఏఈవో కుమారుడు, అవుట్​ సోర్సింగ్​ ఉద్యోగి పనిగా గుర్తింపు

Fake Ticket Scam In Dwaraka Tirumala
Published : March 16, 2026 at 10:33 AM IST

Fake Ticket Scam In Dwaraka Tirumala : ఏలూరు జిల్లాలోని ప్రముఖ పుణ్య క్షేత్రమైన ద్వారకా తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో నకిలీ దర్శనం టిక్కెట్ల వ్యవహారం బట్టబయలైంది. స్కానింగ్ పాయింట్ వద్ద కొన్ని దర్శనం టికెట్లు స్కాన్ కాకపోవడం వల్ల ఈ వ్యవహారం బయటపడింది. దేవస్థానం ఏఈవో కుమారుడే అక్రమాలకు పాల్పడటంతో ఈ వ్యవహారం సర్వత్రా చర్చనీయాంశమైంది.

టికెట్లు స్కాన్​ చేసి దర్శనానికి : దేవస్థానాల్లో దర్శనానికి వచ్చే భక్తుల రద్దీ ఎక్కువగా ఉండటంతో సిబ్బంది తగిన జాగ్రత్తలు పాటిస్తుంటారు. అలానే శ్రీవారి దర్శనానికి వచ్చిన భక్తులు కౌంటర్​లో టికెట్లు తీసుకుని వాటిని స్కానింగ్ పాయింట్ వద్ద భద్రతా సిబ్బందికి ఇస్తారు. భద్రతా సిబ్బంది ఆ టికెట్లను స్కాన్ చేసి భక్తులను క్యూలైన్ ద్వారా దర్శనానికి అనుమతిస్తారు.

స్కాన్​ కాని దర్శన టికెట్లు : అయితే ద్వారకా తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో ఏఈవోగా పని చేస్తున్న రమణరాజు కుమారుడు రాజు దేవస్థానంలో అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగిగా పని చేస్తున్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో రూ.200 దర్శనం టికెట్లు విక్రయించే కౌంటర్లో ఆదివారం విధులు నిర్వహించాడు. ఇక్కడ భక్తులు రూ.200 టికెట్లు తీసుకుని స్కానింగ్ పాయింట్ వద్ద సెక్యూరిటీ సిబ్బందికి ఇచ్చారు. ఆ టికెట్లు స్కాన్ కాకపోవడంతో ఈ విషయాన్ని సెక్యూరిటీ గార్డు ఆలయ ఏఈవో, సూపరింటెండెంట్‌కు తెలియజేశాడు. దీంతో వారు అప్రమత్తమై వెంటనే విచారణ చేపట్టారు.

61 నకిలీ టికెట్లు: ఎందుకు స్కాన్​ అవ్వడం లేదనే అనుమానం వచ్చి అధికారులు కంప్యూటర్​లో పరిశీలించారు. దీంతో అసలు కథ బయటపడింది. ఈ టికెట్లు దేవస్థానంలో ఉపయోగించే సాఫ్ట్​వేర్​ నుంచి ప్రింట్​ అయ్యి వచ్చినవి కాదని తేలింది. కాగా ఈ టికెట్లన్నీ స్కానింగ్​ పాయింట్​ వద్ద స్కాన్​ చేసి చూశారు. అందులో 61 టికెట్లు స్కాన్​ కాలేదు, అలానే అవి నకిలీ టికెట్లుగా అధికారులు గుర్తించారు.

అధికారులు ఎలా గుర్తించారు? : అయితే సహజంగా మనం అన్​లైన్​లో ఏదైనా కొనుగోలు చేసినా లేదా బిల్​ చేసినా ప్రతి సంస్థకు ఒక యునీక్​ కోడ్​ ఉంటుంది. అది ఉంటేనే అవి చెల్లుబాటు అవుతాయి. అలానే ద్వారకా తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలోనూ వారు ఉపయోగించే సాఫ్ట్​వేర్​కు ఒక కోడ్​ ఉంది. దేవస్థానం సాఫ్ట్​వేర్​ ద్వారా ప్రింట్ తీసిన టికెట్లపై పిఓఎస్-3 అని ఉంటుంది. కానీ అధికారులకు పట్టుబడ్డ నకిలీ టికెట్లపై పీవోఎస్-1 అని ఉంది. స్కానింగ్​ సాఫ్ట్​వేర్​లో కోడ్​ను ముందే ఫీడ్​ చేసి పెట్టడంతో నకిలీ టికెట్లపై ఉన్న కోడ్​ను మిషన్​ గుర్తించక అవి స్కాన్​ కాలేదు, దీంతో అవి నకిలీవని తేలింది.

టికెట్లు ఎలా ప్రింట్​ చేశారు?: ఈ నకిలీ టికెట్లపై పూర్తి స్థాయిలో విచారణ జరపగా టికెట్లు ప్రింటింగ్​ భాగోతం బయట పడింది. అయితే కౌంటర్​లో ఉన్న ఆ అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగి సొంతంగా తయారు చేసిన నకిలీ టిక్కెట్లను పెన్ డ్రైవ్​లో కాపీ చేసుకొచ్చి టిక్కెట్ల కౌంటర్లో కంప్యూటర్ ద్వారా ప్రింట్ తీసి భక్తులకు విక్రయిస్తున్నట్లు తేలింది. ఒక్క రోజులోనే 61 రూ.200 నకిలీ దర్శనం టిక్కెట్లను విక్రయించాడంటే ఇప్పటి వరకు ఎన్ని టిక్కెట్లు విక్రయించాడోనన్న అనుమానం వ్యక్తమవుతుంది.

విధుల నుంచి తొలగింపు : ఈ వ్యవహారంపై ఆలయ ఈవో భద్రాజీ విచారణ జరిపి దీనికి కారణమైన దేవస్థానం అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగి రాజుని విధుల నుంచి తొలగించారు. ఈ విషయంపై ద్వారకా తిరుమల పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ వ్యవహారంపై సమగ్ర విచారణ జరుపుతున్నట్లు తెలుస్తుంది.

