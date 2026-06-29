దుప్పటి అడిగితే అర్ధరాత్రి ఇంటికి - వార్డెన్ అమానుషం!
విద్యార్థినిని అర్థరాత్రి హాస్టల్ నుంచి పంపిన వార్డెన్ - చింతలపూడిలో ఘటన - వార్డెన్పై చర్యలు తీసుకోవాలంటున్న బాలిక తల్లిదండ్రులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 29, 2026 at 10:29 AM IST
A SC Hostel Warden Send A Girl From Hostel At Night : హాస్టల్లో దుప్పటి అడిగిన పాపానికి ఎనిమిదో తరగతి విద్యార్థిని అర్థరాత్రి వేళ నిర్థాక్షిణ్యంగా బయటకు పంపించిన ఘటన చింతలపూడిలో వెలుగులోకి వచ్చింది.
అసలు ఏం జరిగిందంటే: ఏలూరు జిల్లా ప్రగడవరం గ్రామానికి చెందిన ఒక బాలిక చదువు కోసం చింతలపూడిలోని ప్రభుత్వ హాస్టల్లో ఉంటోంది. శనివారం రాత్రి పడుకునే ముందు చలిగా అనిపించడంతో, ఆమె వార్డెన్ స్వప్న వద్దకు వెళ్లి దుప్పటి అడిగింది. దీనికి వార్డెన్ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. సిబ్బంది ద్వారా ఆ బాలిక తల్లిదండ్రులకు ఫోన్ చేయించి, "మీ అమ్మాయికి ఇక ఇక్కడ సీటు లేదు. వెంటనే వచ్చి ఆమెను తీసుకెళ్లండి" అని కఠినంగా చెప్పారు.
ఆందోళన చెందిన తల్లిదండ్రులు రాత్రి 10 గంటల సమయానికి హుటాహుటిన హాస్టల్కు చేరుకున్నారు. అప్పటికే వార్డెన్, ఇతర విద్యార్థుల సహాయంతో ఆ బాలికను ఆమె సామాన్లతో సహా బయటకు పంపేశారు. అసలు ఏం జరిగిందో తెలుసుకోవడానికి తల్లిదండ్రులు వార్డెన్కు ఫోన్ చేసినా ఎటువంటి స్పందన రాలేదు. కేవలం దుప్పటి అడిగినందుకే తనను హాస్టల్ నుంచి బయటకు పంపేశారని ఆ బాలిక వారికి వివరించింది. రాత్రి సమయం కావడంతో వారు తమ కుమార్తెను ఇంటికి తీసుకెళ్లారు.
గత మూడేళ్లుగా అక్కడ చదువుతున్న తన కుమార్తె, ఫిబ్రవరిలో చేయి విరగడంతో ఇంటికి వెళ్లాల్సి వచ్చిందని, ఇటీవలనే తిరిగి హాస్టల్కు వచ్చిందని చెబుతూ ఆ బాలిక తండ్రి కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు. ఈ అన్యాయంపై స్పందించిన ఏఎస్డబ్ల్యూఓ (ASWO) శ్రీనివాస్, రాత్రిపూట విద్యార్థినిని బయటకు పంపడం తప్పని పేర్కొన్నారు. దీనిపై కఠిన విచారణ జరిపి వార్డెన్పై చర్యలు తీసుకుంటామని ఆయన హామీ ఇచ్చారు.
Andhra Eluru District: Shocking cruelty at Chintalapudi SC Girls' Hostel. An 8th-grade student, Akshaya, was thrown out at 10 PM simply for asking the warden for a blanket. Her parents rushed late at night to collect her. Victims demand strict action against the warden @ViralNews pic.twitter.com/oobtmXNq8S— Gummalla Lakshmana (@GUMMALLALAKSHM3) June 28, 2026
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