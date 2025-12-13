సర్పంచి అభ్యర్థి ఫ్రమ్ లండన్ - ఒక్క అవకాశం ఇవ్వండంటూ అభ్యర్థన
ప్రజలకు సేవ చేయాలనే తపనతో - పలు చోట్ల సొంత డబ్బులతోనే అభివృద్ది పనులు - గ్రామాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి విదేశాల నుంచి వచ్చిన ఎన్ఆర్ఐ
Published : December 13, 2025 at 6:35 PM IST
Sarpanch candidate from London : పుట్టిన గ్రామాన్ని అభివృద్ధి చేయాలనే లక్ష్యంతో లండన్లో లక్షల రూపాయల జీతాన్ని వదులుకొన్నారు ఓ దంపతులు. ఏదో ఒక రోజు సొంత గ్రామానికి వచ్చి, అభివృద్ధి చేయాలనే సంకల్పం బలంగా ఉండేది. ఆ రోజు ఇప్పుడే వచ్చిందని భావించారు. గ్రామానికి మంచి చేయాలనే ఉద్దేశంతో సర్పంచి అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తున్నారు.
లండన్ నుంచి రిటర్న్ : జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా ఎర్రవల్లి మండలం కొండేరు గ్రామానికి చెందిన సోమనాథ్ పోతురాజు, డాక్టర్ శ్రీ హరిత దంపతులు గత పది సంవత్సరాలుగా లండన్లో స్థిరపడ్డారు. అక్కడ మంచి ఐటీ కన్సల్టెంట్గా పనిచేస్తూ ఆర్థికంగా అభివృద్ధి చెందారు. అయినప్పటికీ ఊరు మీద ఉన్న ఎనలేని మమకారంతో గ్రామాన్ని అభివృద్ధి చేయాలని సంకల్పించుకున్నారు. కానీ దానికి రాజకీయ ప్రవేశం ఒకటే మార్గమని భావించారు. రెండు సంవత్సరాల కిందట తన సొంత గ్రామానికి వచ్చారు. రాజకీయంగా అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు చేసుకున్నారు. సర్పంచి ఎన్నికల ముందు నుంచి గ్రామంలో సేవా కార్యక్రమాలు చేయడం ప్రారంభించారు.
సేవా కార్యక్రమాలు : సొంతగా డబ్బులు ఖర్చులు పెట్టి కొండేరు గ్రామంలో సీసీ కెమెరాలు, బస్ స్టాప్లో సిమెంట్ బెంచీలు, గ్రామంలో పేదవారు చనిపోతే ఆర్థిక సహకారం, వైద్య సాయం, విద్యాపరంగా చేయూత అందించడం వంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. ఈలోగా ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ రావడంతో తన భార్య డాక్టర్ శ్రీ హరితను కొండేరు గ్రామ సర్పంచ్గా ఎన్నికల బరిలో దింపారు. తాము సర్పంచిగా గెలిచిన తర్వాత గ్రామాన్ని అభివృద్ధి పథంలో నడిపిస్తామన్నారు. గ్రామాన్ని జిల్లాలోనే ఆదర్శ గ్రామంగా తీర్చిదిద్దుతామన్నారు. అందుకు అవసరమైతే తమ సొంత డబ్బుని ఖర్చు చేస్తామని తెలిపారు.
"నేను లండన్ నుంచి వచ్చి రెండున్నర సంవత్సరాలు అవుతుంది. నా భర్త పుట్టిన ఊరికి ఏదో ఒకటి చేయాలనే కోరిక ఉంది. తన కోరికను గౌరవించి ఇక్కడికి వచ్చాను. తాను ప్రజల సంక్షేమం కోసం చాలా పనులు చేశాడు. ఊర్లల్లో సీసీ కెమెరాలు పెట్టించాడు. పేదప్రజలకు చనిపోయిన వారికి ఆర్థిక సహాయం చేశాడు. మాట సాయం చేశాడు. మేము ప్రజా సేవా చేయడానికే వచ్చాం. మాకు ఒక్క అవకాశాన్ని ఇచ్చి చూడండి" - డాక్టర్ శ్రీ హరిత, సర్పంచ్ అభ్యర్థి
"నేను యూకేలో పన్నెండు సంవత్సరాలు ఉన్నాను. మా కుటుంబమంతా అక్కడే సెటిల్ అయ్యింది. కానీ నాకు చిన్నప్పటి నుంచే ప్రజాస్వామ్యం, పాలిటిక్స్ అంటే ఇష్టం ఉండేది. 2023 మధ్యలో ఇండియాకి వచ్చాము. పుట్టిన ఊరికి ఏదో ఒకటి చేయాలని ఉండేది. కాంగ్రెస్ పార్టీ ద్వారా ప్రభుత్వం కల్పిస్తున్న సంక్షేమ పథకాలను అందించాము. సర్పంచి అంటే ప్రథమ పౌరుడు. మాకు ఒక్క అవకాశాన్ని ఇవ్వండి. అభివృద్ధి అంటే చూపిస్తాం" - సోమనాథ్ పోతురాజు, డాక్టర్ శ్రీ హరిత భర్త
