శిర్డీ సాయికి హైదరాబాద్ భక్తుడి ఖరీదైన కానుక - రూ.75 లక్షల విలువైన గొడుగు సమర్పణ
ఓ సాయి భక్తుడు శిర్డీ సాయి సంస్థాన్కు రూ.75 లక్షల విలువైన బంగారు, వెండి గొడుగును సమర్పించాడు. సాయిబాబాపై తనకున్న అపారమైన భక్తితో ఈ అరుదైన కానుకను శిర్డీ సంస్థాన్కు అందజేసినట్లు వెల్లడించాడు.
Published : September 15, 2026 at 2:10 PM IST
Golden Umbrella To Shirdi Sansthan : శిర్డీ సాయిబాబా పాదాల చెంత భక్తులు సమర్పించే విలువైన కానుకల జాబితాలో మరో ఖరీదైన, అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో కూడిన కానుక చేరింది. అమెరికాలో నివసిస్తున్న సాయి భక్తుడు చంద్రశేఖర్ కమ్మెట్టి సుమారు రూ.75 లక్షల విలువైన అత్యంత ఆకర్షణీయమైన, అద్భుతమైన, కళాత్మకమైన బంగారు, వెండి గొడుగును సాయిబాబా పాదాల చెంత సమర్పించారు. సాయిబాబాపై ఉన్న అపారమైన విశ్వాసం, కృతజ్ఞతతో, ఆయన ఈ అరుదైన కానుకను సాయిబాబా సంస్థాన్కు అందజేశారు.
క్రమం తప్పకుండా సాయిబాబా దర్బారుకు
చంద్రశేఖర్ కమ్మెట్టి స్వస్థలం హైదరాబాద్. ఆయన గత కొన్నేళ్లుగా అమెరికాలోని ఫ్లోరిడాలో నివసిస్తున్నారు. 1998లో ఉన్నత విద్య కోసం అమెరికా వెళ్లిన ఆయన, అదే సంవత్సరంలో తొలిసారిగా శిర్డీకి వచ్చి సాయిబాబా దర్శనం చేసుకున్నారు. అప్పటి నుంచి ఆయన క్రమం తప్పకుండా సాయిబాబా దర్బారుకు హాజరవుతున్నారు. అమెరికాలో నివసిస్తున్నప్పటికీ, ఆయన ప్రతి సంవత్సరం కనీసం 4 నుంచి ఐదుసార్లు శిర్డీకి వచ్చి సాయిబాబా పాదాలకు నమస్కరిస్తారు. తన జీవితంలోని ప్రతి దశలోనూ సాయి బాబా తనకు మార్గం చూపారని చంద్రశేఖర్ తన భక్తి భావనను వ్యక్తం చేశారు.
250 గ్రాముల బంగారం, 9 కిలోల వెండితో గొడుగు
సాయిబాబా విగ్రహంపై, పల్లకీ ఊరేగింపులో ప్రదర్శించబడే ఈ గొడుగును చాలా సుందరంగా తయారు చేశారు. ఈ గొడుగు తయారీకి సుమారు 250 గ్రాముల స్వచ్ఛమైన బంగారం, 9 కిలోల వెండిని ఉపయోగించారు. భక్తుడు చంద్రశేఖర్ కమ్మెట్టి ప్రకారం ఈ గొడుగు మొత్తం బరువు సుమారు 9.25 కిలోగ్రాములు. దీని తయారీకి అయిన మొత్తం ఖర్చు సుమారు రూ.75 లక్షలు.
పవిత్ర కార్యంలో నేనొక మాధ్యమం మాత్రమే
ఈ సందర్భంగా చంద్రశేఖర్ కమ్మెట్టి మాట్లాడుతూ, సాయిబాబా తన జీవితంలో ఎన్నో అద్భుతమైన అనుభవాలను ఇచ్చారని పేర్కొన్నారు. దీనిలో భాగంగానే గొడుగునూ అనుగ్రహించారని అన్నారు. స్వయంగా సాయిబాబాయే ఈ గొడుగును సమర్పించే అవకాశాన్ని తనకు ఇచ్చారని తెలిపారు. ఈ పవిత్రమైన కార్యంలో తాను కేవలం ఒక మాధ్యమంగా మారినందుకు ఎంతో సంతోషంగా, గర్వంగా ఉందని తెలిపారు. ఈ పని సజావుగా సాగేందుకు కృషి చేసిన సాయిబాబా సంస్థాన్ ముఖ్య కార్యనిర్వహణాధికారి గడిల్కర్ ఎప్పటికప్పుడు అందించిన విలువైన సహకారానికి, మార్గ దర్శకత్వానికి ఆయన ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
"నా పేరు చంద్రశేఖర్ కమ్మెట్టి, స్వస్థలం హైదరాబాద్. నేను 1989లో అమెరికా వెళ్లాను. మేము ఫ్లోరిడాలో ఉంటాం. బాబాకు గొడుగును సమర్పించడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఆయన ఆదేశానుసారం ఇలా జరిగినందుకు ఆనందంగా ఉంది. చిన్ననాటి నుంచి నేను బాబా భక్తుడ్ని. మొదటిసారిగా 1989లో శిర్డీ వచ్చాను. గతంలో దిల్సుఖ్నగర్ ఆలయానికి వెళ్లేవాడ్ని. నా జీవితంలో బాబా అన్ని విధాలా సహకారమందిస్తారు. ఏడాదికి నాలుగైదు సార్లు శిర్డీ వస్తుంటాను" - చంద్రశేఖర్ కమ్మెట్టి, దాత
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