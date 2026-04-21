పక్కా ప్లాన్తో జైలు నుంచి ఖైదీ పరారీ -సబ్ జైలు సూపరింటెండెంట్పై చర్యలు
రేపల్లె సబ్జైలులో రిమాండ్ ఖైదీగా ఉన్న భీముడు అజిత్కుమార్ - తప్పించుకునేందుకు పక్కా ప్లాన్ రూపొందించిన నిందితుడు - అధికారులకు డబ్బు ఎరగా వేసి పరారీ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 21, 2026 at 7:22 AM IST
Prisoner Escapes From Jail : కంచే చేను మేస్తే కాసేదెవరు? ఖాకీలే లాలూచీ పడితే ఆపేదెవరు? ఇదీ గుంటూరులో రిమాండ్ ఖైదీ భీముడు అజిత్ కుమార్ పరారీ తర్వాత వినిపిస్తున్న మాటలు! ఏకంగా సబ్ జైలు సూపరింటెండెంట్ స్థాయి అధికారి సాయంతో నిందితుడు పరార్ కావటంతో.. గుర్తించిన పోలీసుశాఖ, సదరు అధికారిని సస్పెండ్ చేసింది. పక్కా ప్రణాళికతోనే ఇద్దరూ కుమ్మక్కు అయినట్లు గుర్తించి అధికారులు ఒకింత షాక్కు గురయ్యారు.
అధికారులకు డబ్బు ఎరా : జైలు నుంచి తప్పించుకున్న వ్యక్తి పేరు భీముడు అజిత్కుమార్. రేపల్లె సబ్జైలులో రిమాండ్ ఖైదీగా ఉన్నాడు. తాను ఎలాగైనా తప్పించుకోవాలని ప్రణాళిక రచించి పక్కాగా అమలు చేశాడు. సబ్ జైలు సూపరింటెండెంట్ మన్నెం వెంకటేశ్వరరావును బలహీనత తెలుసుకున్న అజిత్కుమార్ కిందిస్థాయి సిబ్బంది ద్వారా తనను ఆసుపత్రికి పంపించే ఏర్పాటుచేస్తే ప్రతిఫలంగా సొమ్ము జమచేయిస్తానని ప్రలోభపరిచాడు. అందుకు అనుగుణంగా సబ్జైలు సూపరింటెండెంట్ ఖాతాకు తన సోదరి ద్వారా సొమ్ము బదిలీ చేయించే ఏర్పాటు చేశాడు. ఇందుకు సబ్జైలులో కొందరు సిబ్బంది పూర్తిగా సహకారం అందించారు. సొమ్ము జమ కాగానే ముందస్తు ప్రణాళికలో భాగంగా అజిత్కుమార్ను జైలు నుంచి GGHకు తరలించారు. అక్కడే అసలు ట్విట్ వెలుగులోకి వచ్చింది.
అనుకున్న విధంగా ప్లాన్ సక్సెస్ : చికిత్స కోసం GGHకి వచ్చాక తనకు కాపలాగా ఉన్న పోలీసులతో సాన్నిహిత్యం పెంచుకున్న అజిత్కుమార్ ఉదయాన్నే విధుల్లో ఒక్కరే ఉన్న విషయాన్ని గుర్తించాడు. సదరు పోలీసుకు 500 రూపాయలు ఇచ్చి టిఫిన్ చేసి తనకూ తీసుకురావాలని కోరాడు. ఈ క్రమంలో మార్చి 28న పోలీసు అల్పాహారం చేస్తుండగా వాష్రూమ్కు వెళ్లొస్తానని అజిత్కుమార్ చెప్పాడు. అక్కడి నుంచి జారుకుని దర్జాగా బయటికి వచ్చి ఆటో ఎక్కి పరారయ్యాడు.
పట్టుకునేందుకు పలు ప్రయత్నాలు : అప్పటినుంచి తప్పించుకు తిరుగుతున్న అజిత్కుమార్ను పట్టుకునేందుకు గాలింపు చర్యలు ముమ్మరం చేసిన అధికారులు దర్యాప్తు వేగవంతం చేశారు. రేపల్లె సబ్జైలు నుంచి జీజీహెచ్లో అజిత్కుమార్ తప్పించుకునేవరకూ ప్రతి అంశంపై క్షుణ్ణంగా అధ్యయనం చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో జైలు సూపరింటెండెంట్ ఖాతాకు తమిళనాడు నుంచి 60 వేలు జమ అయినట్లు గుర్తించారు. ఫోన్ నంబర్ ఆధారంగా తనిఖీ చేస్తే తిరువళ్లూరు నుంచి డబ్బులు జమైనట్లు తేలింది. దీంతో పోలీసు బృందం అక్కడికి వెళ్లి ఆరా తీయగా అజిత్కుమార్ సోదరి అక్కడ ఉన్నట్లు కనుక్కున్నారు. ఆమె ద్వారానే డబ్బులను సూపరింటెండెంట్ ఖాతాకు జమ అయినట్లు గుర్తించి విచారణ చేస్తున్నారు. ఇందుకు సంబంధించి సాంకేతిక ఆధారాలు సేకరించే పనిలో నిమగ్నమయ్యారు.
గంజాయి వినియోగించినా, రవాణా చేసినా 20 ఏళ్లు జైలు శిక్ష: ఈగల్ టీమ్ ఐజీ రవికృష్ణ
బంగ్లాదేశ్ జైలు నుంచి విశాఖ మత్స్యకారుల విడుదల - సంతోషంలో కుటుంబ సభ్యులు