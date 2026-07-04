ETV Bharat / state

11 ఏళ్లుగా వందలాది రామచిలుకలకు ఆశ్రయం - కోనసీమలో అరుదైన దృశ్యం

ప్రతిరోజూ చూపరులకు కనవిందు - ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు వందలాదిగా రామచిలుకలు - కోనసీమ డాక్టర్ ఇంటి వద్ద అపూర్వ దృశ్యం - నెలకు 150 కిలోల బియ్యం ఆహారం

Doctor Feeds Hundreds of Parrots
Doctor Feeds Hundreds of Parrots (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 4, 2026 at 7:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Doctor Feeds Hundreds of Parrots : సాధారణంగా పండ్ల చెట్లపై ఒకటి లేదా రెండు రామచిలుకలు వాలి పండ్లను కొరుకుతూ కనిపించడం సహజం. అయితే, వందల సంఖ్యలో రామచిలుకలు ఒకేచోట గుంపులుగా చేరి ఆకాశంలో విహరిస్తూ, ఒకే ఇంటి ఆవరణలో వాలిపోవడం అరుదైన దృశ్యం. ఈ అద్భుతమైన ప్రకృతి రమణీయమైన చిత్రం డాక్టర్ బిఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా అంబాజీపేట మండలం మాచవరం పంచాయతీ పరిధిలోని కోటివారి అగ్రహారంలో ప్రతిరోజూ చూపరులను కనువిందు చేస్తోంది.

చిలుకల కిలకిలారావాలు : స్థానిక ఆర్ఎంపీ వైద్యుడు గంటి శ్రీరామచంద్రమూర్తి నివాసం ఈ రామచిలుకలకు ఆశ్రయంగా మారింది. ప్రతి రోజూ ఉదయం, సాయంత్రం ఓ నిర్దిష్ట సమయానికి వందలాది రామచిలుకలు గుంపులుగా వచ్చి ఇంటి ఆవరణలోని చెట్లపై వాలుతున్నాయి. వాటి కిలకిలారావాలు, గుంపులుగా ఎగురుతూ చేసే విన్యాసాలు గ్రామస్థులతో పాటు అక్కడికి వచ్చే సందర్శకులను సైతం ఆకట్టుకుంటున్నాయి.

ప్రకృతి చిత్రపటంలా : శ్రీ రామచంద్రమూర్తి గత కొంతకాలంగా రామచిలుకలు ఆహారం అందిస్తున్నారు. ఈ సన్నివేశాలు మనిషికి ప్రకృతికి మధ్య ఏర్పడిన విశ్వాసానికి ప్రతీకగా నిలుస్తున్నాయి. పచ్చని రంగులో మెరిసే ఈ పక్షులు ఒకేసారి చెట్లపై వాలినప్పుడు ఆ ప్రాంతమంతా ప్రకృతి చిత్రపటంలా కనిపిస్తుందని స్థానికులు అంటున్నారు. ప్రస్తుతం రోజుకు 300 నుంచి 500 వరకు రామచిలుకలు ఇక్కడికి వస్తున్నాయని శ్రీరామచంద్రమూర్తి తెలిపారు. వాటికి రోజుకు రెండు పూటలా ఆహారం వేస్తున్నామని, ఇందు కోసం నెలకు సుమారు 150 కిలోల బియ్యం వినియోగిస్తున్నట్లు చెప్పారు. మూగజీవాలపై ప్రేమ, వాటి సంరక్షణ పట్ల బాధ్యతతో చేస్తున్న ఈ ప్రయత్నాన్ని స్థానికులు మెచ్చుకుంటున్నారు. ప్రకృతిని ప్రేమిస్తే అది కూడా ప్రేమను తిరిగి అందిస్తుందనే సందేశాన్ని ఇది చూపిస్తుంది.

నా పేరు రామచంద్రమూర్తి మాది కోటి వారి గ్రామం. మా ఇంటి దగ్గరికి గత 11 సంవత్సరాల నుంచి రామ చిలుకలు వస్తూనే ఉన్నాయి. ఉదయం 6 గంటల నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు మా ఇంటి దగ్గరకు రామ చిలుకలు వస్తుంటాయి. వాటికి ప్రతి నెలా 150 కేజీల బియ్యం వేస్తాం. చిలుకలతో మా ఇంటి పరిసరాలు సందడిగా మారిపోతుంటాయి. వాటిని చూడటానికి మా ఊరి వాళ్లతో పాటు బయటి వారు కూడా ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. వాటిని చూసినప్పుడు కలిగే అనుభూతి నోటితో చెప్పడానికి సరిపోదు. నాకు భగవంతుడు ఈ అవకాశాన్నిచ్చినందుకు చాలా సంతోషిస్తున్నాను. - గంటి శ్రీరామచంద్రమూర్తి, ఆర్ఎంపీ వైద్యుడు

ప్రకృతిని ప్రేమిస్తే ప్రకృతి కూడా ప్రేమనే తిరిగి అందిస్తుందనే విషయాన్ని కోటివారి అగ్రహారంలోని ఈ రామచిలుకల సందడి మరోసారి గుర్తు చేస్తోంది. పచ్చని రెక్కలతో గుంపులుగా విహరించే ఈ చిలుకలు గ్రామానికి ప్రత్యేక గుర్తింపును తీసుకురావడమే కాకుండా, ప్రకృతి సంరక్షణకు ప్రతి ఒక్కరూ తమవంతు బాధ్యత నిర్వర్తించాలనే సందేశాన్ని అందిస్తున్నాయి.

పాలకులు మారినా పాలసీలు మారకూడదు - ప్రపంచస్థాయి కోచ్‌లను తీసుకొస్తాం: మంత్రి లోకేశ్

కృష్ణలంక పోలీస్‌స్టేషన్‌ టెర్రస్‌పై ఎముకలు, బూడిద - డీఎన్‌ఏ పరీక్షల కోసం సేకరణ

TAGGED:

HUNDREDS OF PARROTS DAILY
DOCTOR FEEDS PARROTS
500 RAMACHILUKA AT ONE HOUSE
AMAZING PARROT GATHERING KONASEEMA
DOCTOR FEEDS HUNDREDS OF PARROTS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.