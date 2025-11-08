సరదాలకు శనివారం - ఫ్యామిలీకి ఆదివారం : ట్రెండ్ మారుతుంది గురూ!
హైదరాబాద్ వాసుల జీవనశైలిలో అనేక మార్పులు - వారాంతాల్లో కొత్తదనాన్ని ఆస్వాదించే దిశగా అడుగులు - రామోజీ ఫిల్మ్సిటీలో ఏఆర్ రెహమాన్ సంగీత విభావరి - స్పందన బాగుంటుందని చెబుతున్న నిర్వాహకులు
Published : November 8, 2025 at 10:49 AM IST
Music Director A.R. Rahman Live Concert At Ramoji Film City : ఇటీవల నగరవాసుల జీవనశైలిలో వస్తున్న మార్పులు, ఆధునిక పోకడల నేపథ్యంలో ఆదివారం స్థానాన్ని క్రమంగా శనివారం ఆక్రమిస్తోంది. ఆ రోజుకు ఎక్కడా లేని డిమాండ్ ఏర్పడటం గమనార్హం. హైదరాబాద్ నగరంలో దాదాపు 10 లక్షల మంది ఐటీ ఉద్యోగులు ఉన్నారు. సగటున ప్రతి రెండు కుటుంబాల్లో ఒకరు ఐటీ ఉద్యోగం చేస్తున్నారు. వారికి వారంలో ఐదు రోజులే పని దినాలు ఉంటాయి. శని, ఆదివారాలు ఆఫీస్కు సెలవు ఉంటుంది. శుక్రవారం సాయంత్రం నుంచే ఉపశమనం కోసం ఉద్యోగులు జాలీ మూడ్లోకి మారిపోతుంటారు. వచ్చే జీతం, తదితర ఆదాయాలు ఎక్కువ కావడంతో సహజంగానే ఎక్కువ సేవలు పొందేందుకు ఇష్టపడుతుంటారు.
మల్టీప్లెక్స్లు హౌస్ఫుల్గా దర్శనం : విందులు, వినోదాలు, సరదాలు, షికార్ల వంటివి ఏవైనా శనివారం జరుపుకొనేలా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఆ రోజు రాత్రిపూట రెస్టారెంట్లు, పబ్లు, కన్వెన్షన్ సెంటర్లు, రిసార్టులు విపరీతమైన రద్దీగా ఉంటున్నాయి. మల్టీప్లెక్స్లలో అర్ధరాత్రి షోలు సైతం హౌస్ఫుల్తో నిండిపోతున్నాయి. లైవ్ మ్యూజిక్ షోలు, ఎగ్జిబిషన్లు, ఫ్యాషన్ షోలు వారాంతంలో ఏర్పాటు చేస్తుంటారు. ఈ శనివారం రాత్రి అగ్ర సంగీత దర్శకుడు ఏఆర్ రెహమాన్ సంగీత విభావరి రామోజీ ఫిల్మ్సిటీలో ఉంది. సందర్శకుల నుంచి స్పందన బాగుంటుందని నిర్వాహకులు సైతం చెబుతున్నారు. రకరకాల ఈవెంట్ల కోసం ఎక్కువగా వారాంతాన్ని ఎంపిక చేసుకుంటున్నట్లు తెలిపారు.
సోమవారం పనికి ఆటంకం లేకుండా : ఆదివారం విందులు, వినోదాలతో ఆలస్యమైతే పిల్లలు స్కూలుకు వెళ్లడం దగ్గర్నుంచి, ఉద్యోగులు తమ కార్యాలయాలకు వెళ్లడం వరకు ఆలస్యమయ్యేది. నిద్రలేమితో ఉత్పాదకతపై తీవ్ర ప్రభావం పడేది. ఈ కారణంతో రాత్రి వేడుకలు వారాంతానికి (వీకెండ్స్) మారాయి. ఆరోజు అర్ధరాత్రి వరకు గడిపినా, ఆదివారం మొత్తం ఇంట్లో విశ్రాంతి తీసుకోవచ్చులే అనే భావనతో ఎక్కువ మంది శనివారం సరదాగా బయట గడిపేందుకు మొగ్గు చూపుతున్నారు.
స్వీయదినంగా పేర్కొంటూ : వివాహం కాగానే అన్ని రకాల స్వేచ్ఛలు కోల్పోయామనే భావన ఎక్కువ మంది యువ జంటలు వ్యక్త పరుస్తుంటాయి. శనివారం సెలవుతో ఈ లోటును కొందరు తీర్చుకుంటున్నారు. స్నేహితులు, తోటి ఉద్యోగులతో ఆ రోజు భలేగా చిల్ అవుతున్నారు. వారంలో తన కోసం తాను ఇష్టంగా కేటాయించుకునే ఏకైక రోజుగా చెబుతున్నారు. ఈ తరం యువ జంటలు ఈ పోకడలను ఎక్కువగా అర్థం చేసుకుంటున్నాయి. ఆ రోజు తమ భాగస్వామి సరదాలకు ఎలాంటి అడ్డు చెప్పడం లేదు. ఆదివారం ఎప్పటిలాగే కుటుంబానికి సమయం కేటాయిస్తూ, చక్కగా గడిపేస్తున్నారు.
హైదరాబాద్ టాకీస్ : భారతీయ సంగీతాన్ని అగ్రస్థానంలో నిలిపిన గొప్ప వ్యక్తి ఏఆర్ రెహమాన్ అని చెబుతుంటారు. సంగీత ప్రియులు ఎంతగానో ఇష్టపడే ఆయన లైవ్ కాన్సర్ట్ హైదరాబాద్లో జరగనుండటంతో అభిమానుల్లో చెప్పలేని ఆతృత నెలకొని ఉంది. ఈ లైవ్షోను హైదరాబాద్ టాకీస్ సంస్థ నిర్వహిస్తోంది. చూడాలనుకునే వారు జొమాటో డిస్ట్రిక్ట్ యాప్లో టికెట్లు బుక్ చేసుకోవచ్చని ఆ సంస్థ తెలిపింది.
