ETV Bharat / state

సరదాలకు శనివారం - ఫ్యామిలీకి ఆదివారం : ట్రెండ్ మారుతుంది గురూ!

హైదరాబాద్​ వాసుల జీవనశైలిలో అనేక మార్పులు - వారాంతాల్లో కొత్తదనాన్ని ఆస్వాదించే దిశగా అడుగులు - రామోజీ ఫిల్మ్‌సిటీలో ఏఆర్‌ రెహమాన్‌ సంగీత విభావరి - స్పందన బాగుంటుందని చెబుతున్న నిర్వాహకులు

A R RAHMAN LIVE CONCERT
A.R. RAHMAN LIVE CONCERT (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 8, 2025 at 10:49 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Music Director A.R. Rahman Live Concert At Ramoji Film City : ఇటీవల నగరవాసుల జీవనశైలిలో వస్తున్న మార్పులు, ఆధునిక పోకడల నేపథ్యంలో ఆదివారం స్థానాన్ని క్రమంగా శనివారం ఆక్రమిస్తోంది. ఆ రోజుకు ఎక్కడా లేని డిమాండ్‌ ఏర్పడటం గమనార్హం. హైదరాబాద్​ నగరంలో దాదాపు 10 లక్షల మంది ఐటీ ఉద్యోగులు ఉన్నారు. సగటున ప్రతి రెండు కుటుంబాల్లో ఒకరు ఐటీ ఉద్యోగం చేస్తున్నారు. వారికి వారంలో ఐదు రోజులే పని దినాలు ఉంటాయి. శని, ఆదివారాలు ఆఫీస్​కు సెలవు ఉంటుంది. శుక్రవారం సాయంత్రం నుంచే ఉపశమనం కోసం ఉద్యోగులు జాలీ మూడ్‌లోకి మారిపోతుంటారు. వచ్చే జీతం, తదితర ఆదాయాలు ఎక్కువ కావడంతో సహజంగానే ఎక్కువ సేవలు పొందేందుకు ఇష్టపడుతుంటారు.

మల్టీప్లెక్స్​లు హౌస్​ఫుల్​గా​ దర్శనం : విందులు, వినోదాలు, సరదాలు, షికార్ల వంటివి ఏవైనా శనివారం జరుపుకొనేలా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఆ రోజు రాత్రిపూట రెస్టారెంట్లు, పబ్‌లు, కన్వెన్షన్‌ సెంటర్లు, రిసార్టులు విపరీతమైన రద్దీగా ఉంటున్నాయి. మల్టీప్లెక్స్‌లలో అర్ధరాత్రి షోలు సైతం హౌస్​ఫుల్​తో నిండిపోతున్నాయి. లైవ్‌ మ్యూజిక్‌ షోలు, ఎగ్జిబిషన్లు, ఫ్యాషన్‌ షోలు వారాంతంలో ఏర్పాటు చేస్తుంటారు. ఈ శనివారం రాత్రి అగ్ర సంగీత దర్శకుడు ఏఆర్‌ రెహమాన్‌ సంగీత విభావరి రామోజీ ఫిల్మ్‌సిటీలో ఉంది. సందర్శకుల నుంచి స్పందన బాగుంటుందని నిర్వాహకులు సైతం చెబుతున్నారు. రకరకాల ఈవెంట్ల కోసం ఎక్కువగా వారాంతాన్ని ఎంపిక చేసుకుంటున్నట్లు తెలిపారు.

సోమవారం పనికి ఆటంకం లేకుండా : ఆదివారం విందులు, వినోదాలతో ఆలస్యమైతే పిల్లలు స్కూలుకు వెళ్లడం దగ్గర్నుంచి, ఉద్యోగులు తమ కార్యాలయాలకు వెళ్లడం వరకు ఆలస్యమయ్యేది. నిద్రలేమితో ఉత్పాదకతపై తీవ్ర ప్రభావం పడేది. ఈ కారణంతో రాత్రి వేడుకలు వారాంతానికి (వీకెండ్స్) మారాయి. ఆరోజు అర్ధరాత్రి వరకు గడిపినా, ఆదివారం మొత్తం ఇంట్లో విశ్రాంతి తీసుకోవచ్చులే అనే భావనతో ఎక్కువ మంది శనివారం సరదాగా బయట గడిపేందుకు మొగ్గు చూపుతున్నారు.

స్వీయదినంగా పేర్కొంటూ : వివాహం కాగానే అన్ని రకాల స్వేచ్ఛలు కోల్పోయామనే భావన ఎక్కువ మంది యువ జంటలు వ్యక్త పరుస్తుంటాయి. శనివారం సెలవుతో ఈ లోటును కొందరు తీర్చుకుంటున్నారు. స్నేహితులు, తోటి ఉద్యోగులతో ఆ రోజు భలేగా చిల్‌ అవుతున్నారు. వారంలో తన కోసం తాను ఇష్టంగా కేటాయించుకునే ఏకైక రోజుగా చెబుతున్నారు. ఈ తరం యువ జంటలు ఈ పోకడలను ఎక్కువగా అర్థం చేసుకుంటున్నాయి. ఆ రోజు తమ భాగస్వామి సరదాలకు ఎలాంటి అడ్డు చెప్పడం లేదు. ఆదివారం ఎప్పటిలాగే కుటుంబానికి సమయం కేటాయిస్తూ, చక్కగా గడిపేస్తున్నారు.

హైదరాబాద్ టాకీస్ : భారతీయ సంగీతాన్ని అగ్రస్థానంలో నిలిపిన గొప్ప వ్యక్తి ఏఆర్​ రెహమాన్​ అని చెబుతుంటారు. సంగీత ప్రియులు ఎంతగానో ఇష్టపడే ఆయన లైవ్​ కాన్సర్ట్​ హైదరాబాద్​లో జరగనుండటంతో అభిమానుల్లో చెప్పలేని ఆతృత నెలకొని ఉంది. ఈ లైవ్​షోను హైదరాబాద్​ టాకీస్ సంస్థ నిర్వహిస్తోంది. చూడాలనుకునే వారు జొమాటో డిస్ట్రిక్ట్​ యాప్​లో టికెట్లు బుక్​ చేసుకోవచ్చని ఆ సంస్థ తెలిపింది.

పెద్ది మూవీ లేటెస్ట్ అప్డేట్​- ఫస్ట్ హాఫ్ ఎడిటింగ్ కంప్లీట్!

AR రెహమాన్​ హైదరాబాద్ కాన్సర్ట్​లో సర్​ప్రైజ్- పెద్ది ఫస్ట్​ సాంగ్ రిలీజ్​కు ప్లాన్!

TAGGED:

CHANGES IN CITY LIFESTYLE
WITH FEASTS AND ENTERTAINMENT
WEEKEND ENJOYMENTS OF YOUTH
రామోజీ ఫిల్మ్‌సిటీలో ఏఆర్‌ రెహమాన్‌
A R RAHMAN LIVE CONCERT AT RAMOJI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

వెరైటీ వెడ్డింగ్ కార్డ్- మహాకాళ్ విభూతి, ఢమరుకం, త్రిశూలంతో ఆహ్వాన పత్రిక

సరికొత్తగా " ఉల్లిపాయ పెరుగు పచ్చడి" - పల్లీ కారంతో చేసుకుంటే నెవ్వర్​ బిఫోర్​ టేస్ట్​!

పొగ మంచు వచ్చేస్తోంది - వాహనదారులూ ప్రయాణాల సమయంలో జర జాగ్రత్త!

హైవేలపై క్యూ ఆర్​ కోడ్​ బోర్డులు - స్కాన్​ చేస్తే చాలు మీకు కావాల్సిన సమాచారం మీ చేతిలో

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.