గ్యాస్ కోసం ఆటోవాలాల పాట్లు - 3 కిలోమీటర్ల మేర క్యూ లైన్
పెట్రోల్, గ్యాస్ సరిపడా అందుబాటులో ఉన్నాయంటున్న ప్రభుత్వం - వదంతుల కారణంగా ప్రజల ముందస్తు జాగ్రత్త - ఆసిఫ్నగర్–మల్లేపల్లి ప్రాంతంలో గ్యాస్ కోసం సుమారు 3 కిలోమీటర్ల మేర ఆటోల క్యూలైన్
Published : March 26, 2026 at 12:24 PM IST
Gas Issue In Hyderabad : ఒకవైపు ప్రభుత్వం పెట్రోల్, గ్యాస్ సరిపడా అందుబాటులో ఉన్నాయని ప్రకటిస్తోంది. అయినప్పటికీ పెట్రోల్ బంకులు, గ్యాస్ స్టేషన్ల వద్ద రద్దీ మాత్రం తగ్గడం లేదు. ఈ క్రమంలోనే ఆసిఫ్నగర్–మల్లేపల్లి ప్రాంతంలో గ్యాస్ కోసం ఆటోలు భారీగా క్యూలో నిలుస్తూ సుమారు 3 నుంచి 4 కిలోమీటర్ల వరకు లైన్లు ఏర్పడటం స్థానికులను ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది. ఇంధన కొరతపై వస్తున్న వదంతుల కారణంగా ప్రజలు ముందస్తు జాగ్రత్తగా ఎక్కువగా నింపించుకుంటుండటమే ఈ రద్దీకి కారణమని భావిస్తున్నారు.
ఉదయం 6 గంటల నుంచి క్యూ లైన్లోనే : మరోవైపు శామీర్పేట దత్తాత్రేయ భారత్ గ్యాస్ ఏజెన్సీ వద్ద ఉదయం నుంచి గ్యాస్ సిలిండర్లతో వినియోగదారులు క్యూ లైన్ కట్టారు. సుమారు 500కు పైగా సిలిండర్లతో వినియోగదారులు పడిగాపులు కాస్తున్నారు. గ్యాస్ బుకింగ్ చేసిన 20 రోజుల వరకు గ్యాస్ రాకపోవడంపై ప్రజలు తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఉదయం 6 గంటల నుంచి క్యూ లైన్లో వేచి ఉన్నామని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ విషయంపై దత్తాత్రేయ ఏజెన్సీ డీలర్ చందు మాట్లాడుతూ ప్రజలు ఎవరు అందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని, అందరికీ సరిపడా గ్యాస్ అందుబాటులో ఉందని తెలిపారు.