విద్యార్థులకు ఇక నో టెన్షన్ - క్యూఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేస్తే ఎగ్జామ్ సెంటర్కు దారి చూపెడుతుంది
పరీక్షా కేంద్రాలకు సులభంగా చేరుకునేందుకు ముద్రించాలని నిర్ణయం - బీసీల్లో కులాల వారీగా దరఖాస్తుల స్వీకరణ - ఎప్సెట్లో ఈసారి రెండో మాక్ కౌన్సెలింగ్ నిర్వహణ
QR Code on Hall Tickets in Telangana : పరీక్షలు మొదలైయ్యాయి అంటే చాలు విద్యార్థుల్లో టెన్షన్ వచ్చేస్తుంది. పరీక్ష ఎలా రాయాలనే భయంతో పరీక్ష కేంద్రాలు మర్చిపోతుంటారు. సమయానికి పరీక్ష హాల్లోకి వెళ్లకుంటే పరీక్షలు రాసేందుకు అనుమతినివ్వరు. ఇలా విద్యార్థులు పరీక్ష సెంటర్లకు చేరుకోవడానికి ఇబ్బందులు పడుతూ పరీక్షలకు దూరం అవుతున్నారు. కానీ ఇకపై ఆ టెన్షన్ అవసరం లేదు. మీ చేతిలో స్మార్ట్ ఫోన్ ఉంటే చాలు. ఇక నుంచి విద్యార్థులకు పరీక్ష కేంద్రానికి హాల్ టికెట్ దారి చూపనుంది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ఇకపై జరిగే అన్ని ప్రవేశ పరీక్షల హాల్టికెట్లపై ఈసారి జియో ట్యాగింగ్తో కూడిన క్యూఆర్ కోడ్ను ముద్రించనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ఉన్నత విద్యామండలి మంగళవారం పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది.
స్మార్ఫోన్ ఉంటే చాలు సులభంగా సెంటర్లకు : హాల్టికెట్పై ఉన్న క్యూఆర్ కోడ్ను స్కాన్ చేస్తే గూగుల్ మ్యాప్ ద్వారా సెంటర్ చిరునామా తెలుసుకోవచ్చు. ఇలా చేయడం ద్వారా విద్యార్థులు పరీక్షా కేంద్రాలకు సులభంగా వెళ్లవచ్చు. అంతేకాకుండా తమ ఇంటి నుంచి ఎంత దూరం, ఎంత సమయం పడుతుందో అంచనా వేసుకోవడానికి వీలుంటుంది. గత సంవత్సరం ఎప్సెట్ హాల్టికెట్లపై క్యూఆర్ కోడ్ ముద్రించారు. అది సత్ఫలితాలు అందించడంతో ఈసారి ఎడ్సెట్, లాసెట్, ఈసెట్, ఐసెట్, పీజీఈసెట్ హాల్ టికెట్లపై కూడా ముద్రించాలని నిర్ణయించినట్లు ఉన్నత విద్యామండలి ఛైర్మన్ ఆచార్య వి. బాలకిష్టారెడ్డి పేర్కొన్నారు.
- గత సంవత్సరం దరఖాస్తుల స్వీకరణ ప్రారంభించే సమయానికి ఎస్సీ వర్గీకరణపై ఎలాంటి స్పష్టత రాలేదు. దీంతో వారు ఉపకులాల వారీగా దరఖాస్తులు స్వీకరించారు. ఆ తర్వాత గ్రూపు-1,2, 3 లను ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. అయితే ఎస్సీ వర్గీకరణ చేసిన తర్వాత ఏ కులం వారు ఎంత మందికి సీట్లు దక్కించుకున్నారో తెలంగాణ రాష్ట్ర సర్కారు గణాంకాలను సులభంగా సేకరించగలిగింది.
- అదే విధంగా ఈ ఏడాది బీసీల్లో ఉపకులాల వారీగా దరఖాస్తులను స్వీకరించనున్నారు. గత ఏడాది కేవలం బీసీ-ఎ,బి,సి,డి,ఇ కేటగిరీల వారీగా దరఖాస్తులను స్వీకరించేవారు. ఈసారి మాత్రం ఉపకులాలను సైతం స్పష్టంగా విద్యార్థులు తెలపాల్సి ఉంటుంది. మరి బీసీ కమిషన్ ఇప్పటికే కులాల వారీగా ఏ కోర్సుకు ఎంత మంది దరఖాస్తు చేస్తున్నారు? ఎంత మంది ప్రవేశాలు పొందుతున్నారనే వివరాలు సమర్పించాలని ఉన్నత విద్యామండలిని ఆదేశించింది. దీంతో ఆ గణాంకాలు లేకపోవడంతో ఈ సారి బీసీల్లో ఉపకులాల వారీగా దరఖాస్తులను స్వీకరించాలని నిర్ణయించారు.
- గత సంవత్సరం ఎప్సెట్ ఇంజినీరింగ్ ప్రవేశాల్లో మాక్ కౌన్సెలింగ్ నిర్వహించి సీట్లు కేటాయించారు. దాంతో అభ్యర్థులు ఆప్షన్లు ఇచ్చుకోవడంతో తాము చేసిన పొరపాట్లను గుర్తించి, అసలు కౌన్సెలింగ్కు సుమారు 40 వేల మంది ఆప్షన్లు మార్చుకున్నారు. రెండో విడత కౌన్సెలింగ్కు ముందు రెండోసారి మాక్ కౌన్సెలింగ్ నిర్వహించాలని గత ఏడాదిలో వందలమంది తల్లిదండ్రులు విద్యామండలిని కోరారు. అయితే అప్పటికే షెడ్యూల్ నిర్ణయించడంతో కుదరలేదు. ఈ మేరకు ఈసారి రెండో ఫేజ్ మాక్ కౌన్సెలింగ్ను నిర్వహించనున్నారు.
ఇబ్బందులకు పరిష్కారం :
- పరీక్ష రోజున కేంద్రాలకు చేరుకోవడం చాలా మంది విద్యార్థులకు సవాలుగా మారుతోంది. ఎక్కడుందో గుర్తించడానికి ఇబ్బందులు పడుతుంటారు.
- అంతేకాదు మరోవైపు పట్టణాలు, జిల్లా కేంద్రంలో ట్రాఫిక్ సమస్యలు తలెత్తుతుంటాయి. వీటన్నింటినీ గుర్తించిన సర్కార్ సాంకేతికత సాయంతో ఇబ్బందులను పరిష్కరించడానికి చర్యలు తీసుకుంది.
- వాటిని పరిశీలించి కేంద్రానికి బయలు దేరితే సమయం ఆదా అవుతుందని ఉపాధ్యాయులు సూచిస్తున్నారు.
- గతంలో మాదిరిగా ఎక్కడున్నాయో వెతుక్కునే ఇబ్బందులుండవు. జాప్యం లేకుండా అక్కడికి చేరుకోవచ్చు.
ఈసారి 'పది' ప్రశ్నాపత్రాలపై క్యూఆర్ కోడ్ - ప్రతీ పేజీపై సీరియల్ నంబర్
