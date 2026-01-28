ETV Bharat / state

విద్యార్థులకు ఇక నో టెన్షన్ - క్యూఆర్‌ కోడ్‌ స్కాన్​ చేస్తే ఎగ్జామ్​ సెంటర్​కు దారి చూపెడుతుంది

పరీక్షా కేంద్రాలకు సులభంగా చేరుకునేందుకు ముద్రించాలని నిర్ణయం - బీసీల్లో కులాల వారీగా దరఖాస్తుల స్వీకరణ - ఎప్‌సెట్‌లో ఈసారి రెండో మాక్‌ కౌన్సెలింగ్‌ నిర్వహణ

QR Code on Hall Tickets in Telangana
QR Code on Hall Tickets in Telangana (ఆఊ)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 28, 2026 at 12:35 PM IST

|

Updated : January 28, 2026 at 12:47 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

QR Code on Hall Tickets in Telangana : పరీక్షలు మొదలైయ్యాయి అంటే చాలు విద్యార్థుల్లో టెన్షన్​ వచ్చేస్తుంది. పరీక్ష ఎలా రాయాలనే భయంతో పరీక్ష కేంద్రాలు మర్చిపోతుంటారు. సమయానికి పరీక్ష హాల్​లోకి వెళ్లకుంటే పరీక్షలు రాసేందుకు అనుమతినివ్వరు. ఇలా విద్యార్థులు పరీక్ష సెంటర్లకు చేరుకోవడానికి ఇబ్బందులు పడుతూ పరీక్షలకు దూరం అవుతున్నారు. కానీ ఇకపై ఆ టెన్షన్​ అవసరం లేదు. మీ చేతిలో స్మార్ట్​ ఫోన్​ ఉంటే చాలు. ఇక నుంచి విద్యార్థులకు పరీక్ష కేంద్రానికి హాల్​ టికెట్​ దారి చూపనుంది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ఇకపై జరిగే అన్ని ప్రవేశ పరీక్షల హాల్​టికెట్లపై ఈసారి జియో ట్యాగింగ్​తో కూడిన క్యూఆర్​ కోడ్​ను ముద్రించనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ఉన్నత విద్యామండలి మంగళవారం పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది.

స్మార్​ఫోన్​ ఉంటే చాలు సులభంగా సెంటర్లకు : హాల్​టికెట్​పై ఉన్న క్యూఆర్​ కోడ్​ను స్కాన్​ చేస్తే గూగుల్​ మ్యాప్​ ద్వారా సెంటర్​ చిరునామా తెలుసుకోవచ్చు. ఇలా చేయడం ద్వారా విద్యార్థులు పరీక్షా కేంద్రాలకు సులభంగా వెళ్లవచ్చు. అంతేకాకుండా తమ ఇంటి నుంచి ఎంత దూరం, ఎంత సమయం పడుతుందో అంచనా వేసుకోవడానికి వీలుంటుంది. గత సంవత్సరం ఎప్​సెట్​ హాల్​టికెట్లపై క్యూఆర్​ కోడ్​ ముద్రించారు. అది సత్ఫలితాలు అందించడంతో ఈసారి ఎడ్​సెట్​, లాసెట్​, ఈసెట్​, ఐసెట్​, పీజీఈసెట్​ హాల్​ టికెట్లపై కూడా ముద్రించాలని నిర్ణయించినట్లు ఉన్నత విద్యామండలి ఛైర్మన్​ ఆచార్య వి. బాలకిష్టారెడ్డి పేర్కొన్నారు.

  • గత సంవత్సరం దరఖాస్తుల స్వీకరణ ప్రారంభించే సమయానికి ఎస్సీ వర్గీకరణపై ఎలాంటి స్పష్టత రాలేదు. దీంతో వారు ఉపకులాల వారీగా దరఖాస్తులు స్వీకరించారు. ఆ తర్వాత గ్రూపు-1,2, 3 లను ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. అయితే ఎస్సీ వర్గీకరణ చేసిన తర్వాత ఏ కులం వారు ఎంత మందికి సీట్లు దక్కించుకున్నారో తెలంగాణ రాష్ట్ర సర్కారు​ గణాంకాలను సులభంగా సేకరించగలిగింది.
  • అదే విధంగా ఈ ఏడాది బీసీల్లో ఉపకులాల వారీగా దరఖాస్తులను స్వీకరించనున్నారు. గత ఏడాది కేవలం బీసీ-ఎ,బి,సి,డి,ఇ కేటగిరీల వారీగా దరఖాస్తులను స్వీకరించేవారు. ఈసారి మాత్రం ఉపకులాలను సైతం స్పష్టంగా విద్యార్థులు తెలపాల్సి ఉంటుంది. మరి బీసీ కమిషన్​ ఇప్పటికే కులాల వారీగా ఏ కోర్సుకు ఎంత మంది దరఖాస్తు చేస్తున్నారు? ఎంత మంది ప్రవేశాలు పొందుతున్నారనే వివరాలు సమర్పించాలని ఉన్నత విద్యామండలిని ఆదేశించింది. దీంతో ఆ గణాంకాలు లేకపోవడంతో ఈ సారి బీసీల్లో ఉపకులాల వారీగా దరఖాస్తులను స్వీకరించాలని నిర్ణయించారు.
  • గత సంవత్సరం ఎప్​సెట్​ ఇంజినీరింగ్​ ప్రవేశాల్లో మాక్​ కౌన్సెలింగ్​ నిర్వహించి సీట్లు కేటాయించారు. దాంతో అభ్యర్థులు ఆప్షన్లు ఇచ్చుకోవడంతో తాము చేసిన పొరపాట్లను గుర్తించి, అసలు కౌన్సెలింగ్​కు సుమారు 40 వేల మంది ఆప్షన్లు మార్చుకున్నారు. రెండో విడత కౌన్సెలింగ్​కు ముందు రెండోసారి మాక్​ కౌన్సెలింగ్​ నిర్వహించాలని గత ఏడాదిలో వందలమంది తల్లిదండ్రులు విద్యామండలిని కోరారు. అయితే అప్పటికే షెడ్యూల్​ నిర్ణయించడంతో కుదరలేదు. ఈ మేరకు ఈసారి రెండో ఫేజ్ మాక్​ కౌన్సెలింగ్​ను నిర్వహించనున్నారు.

ఇబ్బందులకు పరిష్కారం :

  • పరీక్ష రోజున కేంద్రాలకు చేరుకోవడం చాలా మంది విద్యార్థులకు సవాలుగా మారుతోంది. ఎక్కడుందో గుర్తించడానికి ఇబ్బందులు పడుతుంటారు.
  • అంతేకాదు మరోవైపు పట్టణాలు, జిల్లా కేంద్రంలో ట్రాఫిక్​ సమస్యలు తలెత్తుతుంటాయి. వీటన్నింటినీ గుర్తించిన సర్కార్​ సాంకేతికత సాయంతో ఇబ్బందులను పరిష్కరించడానికి చర్యలు తీసుకుంది.
  • వాటిని పరిశీలించి కేంద్రానికి బయలు దేరితే సమయం ఆదా అవుతుందని ఉపాధ్యాయులు సూచిస్తున్నారు.
  • గతంలో మాదిరిగా ఎక్కడున్నాయో వెతుక్కునే ఇబ్బందులుండవు. జాప్యం లేకుండా అక్కడికి చేరుకోవచ్చు.

ఈసారి 'పది' ప్రశ్నాపత్రాలపై క్యూఆర్​ కోడ్​ - ప్రతీ పేజీపై సీరియల్​ నంబర్

హాల్​ టికెట్​​ను స్కాన్ చేస్తే చాలు - ఎగ్జామ్ సెంటర్​కు అదే తీసుకెళ్తుంది

Last Updated : January 28, 2026 at 12:47 PM IST

TAGGED:

HALL TICKET GENERATE WITH QR CODE
QR CODE BASED HALL TICKET
QR CODE ON HALL TICKETS IN EXAMS
హాల్​ టికెట్లపై క్యూఆర్​ కోడ్​
QR CODES ON HALL TICKETS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.