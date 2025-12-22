సైబర్ క్రైం సీఐకే సైబరాసురుల టోకరా - టీటీడీ దర్శనం పేరిట రూ.1.62 లక్షలు కాజేత
సైబర్ క్రైం పోలీసునే మోసం చేసిన నేరగాడు - రిటైర్డ్ అదనపు ఎస్పీ అని నమ్మించి రూ.1.62 లక్షలు కాజేత - ఫేక్ లింక్స్తో జాగ్రత్తగా ఉండాలంటున్న తెలంగాణ సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో డైరెక్టర్
Published : December 22, 2025 at 12:23 PM IST
Cybercriminals duped Cyber Crime CI in Hyderabad : సైబర్ మోసాలపై దర్యాప్తు చేస్తున్న పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్కే సైబర్ నేరస్థులు టోకరా వేశారు. తిరుపతిలో దర్శనం, వసతి కోసం ఏర్పాట్లు చేయడానికని చెప్పి రూ.1.62 లక్షలు వసూలు చేశారు. రాచకొండ సైబర్ క్రైం పోలీస్ స్టేషన్లో నమోదైన కేసు వివరాల ప్రకారం, ఇదే స్టేషన్లో పని చేస్తున్న ఇన్స్పెక్టర్కు నవంబర్ 16న గుర్తు తెలియని వ్యక్తి ఫోన్ చేశాడు. తాను రిటైర్డ్ అదనపు ఎస్పీ నరసింహా రెడ్డినని తనకు తాను పరిచయం చేసుకున్నాడు. తన కుమారుడు లోకేశ్ బ్యాంకు ఖాతా ఫ్రీజ్ అయ్యిందని, దాన్ని డీఫ్రీజ్ చేయాలని కోరాడు. లోకేశ్ స్టేషన్కు వచ్చి వివరాలు ఇస్తే పరిశీలిస్తానని ఇన్స్పెక్టర్ చెప్పారు. ఈ సాయం చేస్తే మీరు ఎప్పుడైనా తిరుమలకు వచ్చి ఒక్క ఫోన్ చేస్తే చాలు దర్శనం, వసతి అన్ని ఏర్పాట్లు తాను చూసుకుంటానని నమ్మించాడు. ఇదే విషయాన్ని మాటల సందర్భంలో ఇన్స్పెక్టర్ మ్యూజిక్ టీచర్ అయిన తన భార్యకు చెప్పారు.
డబ్బలు చెల్లించినా - టికెట్లు లేవు : ఆ తర్వాత కొన్ని రోజులకు తన భార్య అడిగిందని తిరుమలలో జరిగే నాదనీరాజనంలో పాల్గొనేందుకు సహాయం చేయాలని నరసింహారెడ్డి అని పరిచయం చేసుకున్న వ్యక్తికి సదరు ఇన్స్పెక్టర్ ఫోన్ చేశారు. మీకు ఏ రోజు వీలవుతుందని అడిగి మరీ డిసెంబరు 21వ తేదీని ఖరారు చేశాడు. దాంతో పాటు తిరుమలలో దర్శనం, వసతి ఏర్పాట్లు కూడా చేయాలని అడగడంతో సరేనన్నాడు. ప్రొటోకాల్ దర్శనం, వసతికి ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయని రూ.1.62 లక్షలు ఇవ్వాలని అడిగాడు. ఇన్స్పెక్టర్ వెంటనే ఆ డబ్బును చెల్లించారు. దానికి సంబంధించిన టికెట్లు పంపించమంటే ఇదిగో అదిగో అంటూ వాయిదాలు వేస్తూ తప్పించుకోవడం ప్రారంభించాడు. అనుమానం వచ్చిన ఇన్స్పెక్టర్ తిరుమలలోని తన బ్యాచ్కు చెందిన పోలీస్ అధికారులను విచారించగా, తితిదేలో రిటైర్డ్ అదనపు ఎస్పీ నరసింహారెడ్డి పేరుతో ఎవరూ లేరని తెలియడంతో పోలీసు స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు.
తమ యాప్లను అప్డేట్ చేయాలంటూ : గూగుల్ క్రోమ్ బ్రౌజర్ లోపాలు, వాట్సప్ ఖాతా టేకోవర్ వంటి పద్ధతుల ద్వారా సైబర్ నేరగాళ్లు ప్రజల్ని లక్ష్యంగా చేసుకొంటున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఇవి డేటా చౌర్యం, ఆర్థిక నష్టానికి దారి తీసే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు. అందువల్ల ప్రజలంతా అప్రమత్తంగా ఉండాలని తెలంగాణ సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో (టీజీసీఎస్బీ) డైరెక్టర్ శిఖా గోయెల్ హెచ్చరించారు. యాప్ అప్డేట్ కోసం ఓటీపీలను ఎవరికీ షేర్ చేయొద్దని సూచించారు. ఏదైనా అనుమానం ఉంటే వెంటనే 1930కు కాల్ చేయడం లేదా http://cybercrime.gov.in ద్వారా ఫిర్యాదు చేయాలని విజ్ఞప్తి చేస్తూ టీజీసీఎస్బీ వేదికగా 'ఎక్స్'లో పెట్టిన పోస్టులో ఆమె పేర్కొన్నారు. ఏ రకంగా దాడికి పాల్పడతారు? ఏం చేయాలి తదితర అంశాలను అందులో వివరించారు.
హానికరమైన వెబ్లింక్ ద్వారా దాడి :
- క్రోమ్ దాడి: మీరు హానికరమైన వెబ్లింక్ లేదా URL ఓపెన్ చేస్తే క్రోమ్లో ఉన్న లోపం ద్వారా దుర్వినియోగం జరగే అవకాశం ఉంది.
- మీ బ్రౌజర్ డేటా, సేవ్ చేసిన పాస్వర్డ్స్ డేటా అనధికారికంగా లభిస్తాయి.
వాట్సప్, ఫేస్బుక్లలో నకిలీ లింకులతో జాగ్రత్త :
- ఫేస్బుక్ ఫొటో ట్యాగ్ ద్వారా లేకుంటే ఆఫర్లు, హెచ్చరిక ద్వారా నకిలీ లింక్ లేదా మెసేజ్ వస్తుంది.
- అలా వచ్చిన లింకును నిజమైందేనని మీరు భావించి వాట్సప్ వెరిఫికేషన్/పెయిరింగ్ కోడ్ నమోదు చేస్తే, నేరస్థులు తమ డివైజ్ను లింక్డ్ డివైజెస్ ద్వారా జత చేస్తారు.
- మీ వాట్సప్ పనిచేస్తూనే ఉంటుంది. నేరగాళ్లు కూడా మీ వాట్సప్ చాట్ను గమనిస్తుంటారు.
మోసాల భారిన పడకుండా ఏం చేయాలి?
- మీ ఖాతా నేరస్థుడి పర్యవేక్షణలో ఉందని అనుమానం వస్తే వెంటనే సంబంధిత యాప్/బ్రౌజర్ని వాడటం ఆపేయండి.
- అన్ని ఆధారాలనూ భద్రపరుచుకోండి. మెసేజ్లు, లింక్లు, పాప్ అప్స్ని స్క్రీన్షాట్లు వంటివి తీసుకోండి.
- ట్రాన్సాక్షన్ ఐడీలు, యూటీఆర్ నంబర్లు, కాల్ లాగ్స్ సేవ్ చేసుకుని ఉండండి.
- వాట్సప్లో లింక్డ్ డివైజెస్ చెక్ చేసుకోండి.
- ఒకవేళ తెలియని డివైజ్లతో లింక్ అయి ఉంటే వెంటనే తొలగించండి.
- గూగుల్ క్రోమ్ను లేటెస్ట్ వెర్షన్కు అప్డేట్ చేయండి.
- ఈ-మెయిల్, బ్యాంకింగ్, సోషల్ మీడియా పాస్వర్డ్స్ మార్చుకోండి.
- ఒకవేళ నగదు సంబంధిత లావాదేవీలు జరిగితే మీ బ్యాంకు లేదా పేమెంట్ యాప్నకు సమాచారం ఇవ్వండి.
తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు :
- క్రోమ్, అన్ని యాప్లను ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేయండి.
- ఓటీపీ, పిన్, సీవీవీ, వాట్సప్ కోడ్లను ఎవరికీ చెప్పొద్దు.
- తెలియని లేదా అత్యవసరంగా అనిపించే లింక్లపై క్లిక్ చేయొద్దు.
- వాట్సప్లో టూ స్టెప్ వెరిఫికేషన్ ప్రారంభించండి.
- తెలియని వెబ్సైట్లలో లాగిన్ కావొద్దు.
