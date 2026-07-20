ఇంట్లోకి చొరబడిన తాచుపాము - పోరాడి యజమానిని రక్షించిన బాక్సర్ కుక్క
యజమాని ఇంట్లోకి ప్రవేశించిన తాచుపామును చంపిన పెంపుడు కుక్క - ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న కుక్క - విశ్వాసానికి నిజమైన అర్ధం అంటూ పొగడ్తలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 20, 2026 at 2:24 PM IST
A Dog Saves His Owner Family From A Snake : యజమానికి కష్టం వస్తే చూస్తూ ఊరుకునే రకం కాదు నేను అని చాటింది పెంపుడు కుక్క. విశ్వాసానికి నిలువెత్తు రూపం ఆ పెంపుడు కుక్క. భయం గుప్పిట్లో ఉన్న యజమాని కుటుంబాన్ని కాపాడేందుకు సాహసం చేసింది. మృత్యువులా దూసుకొచ్చిన తాచుపామును చూసి భయపడలేదు. తన ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి, ఆ విషసర్పంతో పోరాడి యజమాని ప్రాణాలు కాపాడింది. విశ్వాసానికి మారుపేరని ఆ కుక్క మరోసారి చాటి చెప్పింది.
కాకినాడకు చెందిన ఉల్లి శ్రీనివాస్ ఇంట్లో ఒక ప్రత్యేక సంఘటన జరిగింది. ఆయన పెంచుకుంటున్న బాక్సర్ జాతి కుక్క తన యజమాని కుటుంబ సభ్యులను ప్రమాదం నుంచి కాపాడేందుకు సాహసం చేసింది. శనివారం మధ్యాహ్నం, పక్కనే ఉన్న ఖాళీ స్థలం నుంచి ఒక తాచుపాము శ్రీనివాస్ ఇంట్లోకి వచ్చింది. ఈ విషయం గమనించిన కుటుంబ సభ్యులు భయంతో కేకలు వేశారు. అప్పుడే, వారి కుక్క అప్రమత్తమైంది. పామును ఇంట్లోకి రాకుండా అడ్డుకుంది. చిన్నపాటి పోరాటం మొదలైంది. పాము కుక్కను కాటేసినప్పటికీ, ధైర్యంగా పామును నోట కరుచుకుని, నేలకేసి కొట్టి మరీ చంపేసింది. ఈ సాహసానికి యజమాని, కుటుంబ సభ్యులు హమ్మయ్యా అంటూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. కానీ ఈ సాహసంలో కుక్కకు గాయాలయ్యాయి. వారు వెంటనే గాయపడిన కుక్కను కాకినాడలోని ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం కుక్క ఆరోగ్య పరిస్థితి బాగానే ఉన్నట్లు యజమాని శ్రీనివాస్ చెప్పారు.
ఇటీవలే ఇలాంటి ఘటన: ఇటీవల ఒడిశా రాజధాని భువనేశ్వర్లోని చిలి పోఖరి ప్రాంతంలోనూ ఇలాంటి ఘటనే జరిగింది. అక్కడ నివసించే ఝునా జెనా అనే మహిళ పెంపుడు కుక్క తన యజమాని ప్రాణాలు కాపాడేందుకు ప్రాణత్యాగం చేసింది. ఒకరోజు జెనా ఇంట్లో ఉన్న సమయంలో ఆమె పెంచుకుంటున్న నాలుగు కుక్కలు ఒక్కసారిగా గట్టిగా మొరగడం ప్రారంభించాయి. ఆ అరుపులు విని జెనా బయటకు వచ్చి చూడగా, ఒక భయంకరమైన విషనాగు ఇంట్లోకి ప్రవేశించడానికి ప్రయత్నిస్తోంది. దానిని గమనించిన నాలుగు కుక్కలు పామును అడ్డుకునేందుకు శతవిధాలా ప్రయత్నించాయి.
ఈ క్రమంలో ఆ విషసర్పానికి, కుక్కలకు మధ్య భీకర పోరు మొదలైంది. కుక్కలన్నీ ఆ పామును చుట్టుముట్టి దాడికి దిగాయి. అయితే, వాటిలో ఉన్న ఆరేళ్ల 'డాష్హండ్' (Dachshund) జాతికి చెందిన 'ఫోనీ' అనే కుక్క ప్రాణాలకు తెగించి పోరాడింది. పాము ఎంతగా ఎదురుదాడి చేస్తున్నా వెనకడుగు వేయకుండా పోరాటాన్ని కొనసాగించింది. ఈ సుదీర్ఘ పోరాటంలో ఆ నాగుపాము ఫోనీని బలంగా కాటు వేసింది. అయినప్పటికీ పట్టువదలని ఆ శునకం, విషసర్పం ప్రాణాలు పోయే వరకు వదల్లేదు. చివరికి ఆ తాచుపామును కడతేర్చి, తన యజమాని కుటుంబాన్ని కాపాడిన ఫోనీ, పాము విషం ఒంట్లోకి ఎక్కడంతో అక్కడికక్కడే చనిపోయింది.
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