ఎందరికో వెలుగులు పంచబోయి, తన జీవితమే చీకటైంది
కరెంటు ప్రమాదంలో రెండు చేతులూ కోల్పోయిన వ్యక్తి - వీధి దీపం మరమ్మతు చేసే క్రమంలో కరెంట్ షాక్ - మూడేళ్లవుతున్నా అందని పరిహారం - ఆఫీసుల చుట్టూ తిరిగినా ఫలితం శూన్యం
Published : August 7, 2026 at 1:46 PM IST
Disabled person Seeking for Govt Assistance : చీకట్లో ఉన్న గ్రామానికి వెలుగులు పంచాలని కరెంటు స్తంభం ఎక్కిన ఆ కార్మికుడి జీవితంలో విద్యుదాఘాతం తీరని చీకట్లను నింపింది. విద్యుత్ ప్రమాదంలో రెండు చేతులు కోల్పోయి సదరం సర్టిఫికెట్ పొంది మూడేళ్లవుతున్నా ప్రభుత్వం నుంచి పరిహారం కానీ, దివ్యాంగుల పింఛన్ కానీ అందకపోవడంతో ఆ కుటుంబం తీవ్ర ఆవేదనకు గురవుతున్నారు. ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా వాంకిడి మండలం చౌపన్గూడలోనే ఓ వ్యక్తి దయనీయ గాథ ఇది.
కరెంట్షాక్తో రెండు చేతులూ కోల్పోయి : ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా వాంకిడి మండలం సడక్గూడ గ్రామానికి చెందిన ఆత్రం అన్నిగ బతుకు దెరువు కోసం విద్యుత్ పనులు చేసుకుంటూ కుటుంబానికి పెద్దదిక్కుగా ఉండేవాడు. 2023 జులైలో గ్రామపంచాయతీ సిబ్బంది సమ్మెలో ఉండగా, సర్పంచి సూచనతో తాత్కాలిక కార్మికుడిగా పనిలో చేరాడు.
గ్రామంలో వీధి దీపాలు అమర్చే క్రమంలో కరెంటు పోల్ ఎక్కగా, విషయం తెలియని సంబంధితశాఖ సిబ్బంది విద్యుత్ సరఫరాను పునరుద్ధరించారు. దీంతో కరెంట్షాక్నకు గురై ఒక్కసారిగా కిందపడిపోయాడు. ఈ ప్రమాదంలో అన్నిగ తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. అతడికి వైద్యచికిత్సను అందించిన వైద్యులు రెండు చేతులూ మోచేతి వరకు తొలగించారు. వైద్యం కోసం ఆస్పత్రుల చుట్టూ తిరిగి లక్షల రూపాయలు వెచ్చించడంతో అతడి కుటుంబం ఆర్థికంగా తీవ్రంగా నష్టపోయింది. ఆ కుటుంబానికి కష్టాలు చుట్టుముట్టాయి. అప్పటి వరకు సాఫీగా సాగిపోతుందనుకున్న జీవితంలో కరెంట్షాక్ రూపంలో వచ్చిన ప్రమాదం జీవితాన్నే చీకట్లలోకి నెట్టేసింది.
పరిహారం రాక తీవ్ర ఇబ్బందులు : గాయాలు మానినప్పటికీ రెండు చేతులు కోల్పోయి ఏమీ చేయలేని దయనీయ స్థితికి చేరాడు. దీంతో తన సొంత పనులు సైతం తాను చేసుకోలేని పరిస్థితి. అప్పటి నుంచి తనకు పరిహారం అందజేయాలని కోరుతూ కాళ్లరిగేలా అధికారుల చుట్టూ తిరిగినప్పటికీ ఫలితం లేకుండా పోయింది. సదరం వైద్యశిబిరం ద్వారా దివ్యాంగుడిగా ధ్రువపత్రం లబించినప్పటికీ ప్రభుత్వ ఫించన్ మాత్రం ఇప్పటికీ మంజూరు కాలేదు. దీంతో అతడి కుటుంబం తీవ్ర ఇబ్బందులను ఎదుర్కోక తప్పడం లేదు.
ఆపన్నహస్తం కోసం ఆశగా ఎదురుచూపు : భర్త పనిచేయలేని స్థితిలో ఉండటంతో కుటుంబ పోషణభారమంతా భార్య భీంబాయిపై బడింది. ఓ వైపు భర్త ఆరోగ్య బాధ్యతలను చూసుకుంటూ, రెక్కల కష్టం మీద ఇద్దరు పిల్లలను, భర్తను పోషించుకుంటూ తీవ్ర ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటోంది. ఏళ్లవుతున్నా అధికారులు మాత్రం తమ మొర వినట్లేదని, పింఛన్, పరిహారాన్ని అందించి ఆదుకుంటే తప్ప తమ బతుకులు ముందుకు సాగేలా లేవని బాధితుడి భార్య కన్నీరుమున్నీరుగా విలపిస్తోంది. ఇప్పటికైనా సంబంధిత విద్యుత్శాఖ అధికారులు, జిల్లా యంత్రాంగం స్పందించి తక్షణమే పరిహారం మంజూరు చేయాలని, దివ్యాంగుల పింఛన్ అందించి ఆ కుటుంబాన్ని ఆదుకోవాలని సడన్గూడ గ్రామస్థులు వేడుకుంటున్నారు.
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