కుమార్ 'టిఫిన్ కోచింగ్' సెంటర్ - ఇన్స్టాలో ఇప్పుడిదే మోస్ట్ ట్రెండింగ్!
తక్కువ ఫీజుతో శిక్షణ ఇస్తున్న కుమార్ - వంటమాస్టర్ ఇబ్బందులు తొలగించేందుకు నిర్ణయం - బ్యాచ్ల వారీగా పురుషులు, మహిళలకు శిక్షణ
Published : December 19, 2025 at 2:16 PM IST
A Person Who is Taking Classes on How to Make Tiffins : కోచింగ్ అనగానే గుర్తుకొచ్చేది పోలీస్, ఆర్మీ, ఇంకా ఏదైనా ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసమని ఎవరైనా అనుకుంటారు. మహిళలైతే మగ్గం వర్క్, బ్యూటీషియన్ కోచింగ్ తీసుకోవడం చూస్తుంటాం. కానీ ఎప్పుడైనా అల్పహారాల కోచింగ్ గురించి విన్నారా? చూశారా? ఇడ్లీ, దోశ, వడ, ఉప్మా, పరోటా చేయడంలో శిక్షణ ఇవ్వడం ఎక్కడైనా విన్నారా! అయితే టిఫిన్స్ నేర్చుకోవడంలోనూ శిక్షణ ఇస్తున్నారు బాలానగర్కు చెందిన కుమార్. ఇప్పుడు ఇతనే ఇన్స్టాగ్రామ్లో మోస్ట్ ట్రెండింగ్ పర్సన్. మరి అతని స్టోరేంటో తెలుసుకుందాం రండి!
టిఫిన్స్ చేయడం నేర్పిస్తున్న కుమార్ : పెద్దపల్లి జిల్లా గోదావరిఖనికి చెందిన కుమార్ కుటుంబం స్థానికంగా టిఫిన్ సెంటర్ నడిపేవారు. అయితే రోజూ వంట మాస్టర్తో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొని దానిని మూసివేశారు. అనంతరం 15 ఏళ్ల క్రితం హైదరాబాద్కు వచ్చి స్థిరపడ్డారు. తొలుత అమీర్పేటలో టిఫిన్ సెంటర్ ప్రారంభించి, అక్కడా సరైన వంట మాస్టర్ దొరక్క దాన్ని కూడా మూసేశారు. ఆ తర్వాత బాలానగర్ ఓల్డ్ ఎయిర్పోర్టు ప్రాంతంలో మరో టిఫిన్ సెంటర్ను ప్రారంభించారు. ఇక వంట మాస్టర్లతో ఇబ్బందులు పడకూడదని భావించిన కుమార్, తనే స్వయంగా టిఫిన్స్ చేయడం నేర్చుకున్నాడు. తనలా ఎవరూ వంట మాస్టర్లతో ఇబ్బందులు పడకూడదనే ఉద్దేశంతో టిఫిన్స్ చేయడంలోనూ శిక్షణ ఇస్తున్నాడు కుమార్.
యూట్యూబ్, ఇన్స్టాగ్రామ్లో వంట వీడియోలు పోస్ట్ : టిఫిన్ సెంటర్లు పెట్టి తమలాగా ఎవరూ నష్టపోవద్దని భావించిన కుమార్, అందుకోసం టిఫిన్స్ చేయడంలో ప్రత్యేకంగా శిక్షణ ఇవ్వడం ప్రారంభించాడు. తొలుత యూట్యూబ్, ఇన్స్టాగ్రామ్లో వంట వీడియోలు పోస్ట్ చేశాడు. వాటిని చూసి చాలా మంది అతన్ని సంప్రదిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం కుమార్ వద్ద బ్యాచ్ల వారీగా పురుషులు, మహిళలు శిక్షణ పొందుతున్నారు. వారంతా టిఫిన్స్ చేయడం నేర్చుకుని, ఎవరిపై ఆధారపడకుండా కుటుంబాన్ని పోషించుకుంటున్నామని సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
తక్కువ ఫీజుతో శిక్షణ ఇస్తున్న కుమార్ : టిఫిన్స్ శిక్షణ కోసం రా మెటీరియల్కు సరిపోయేంత ఫీజు మాత్రమే కుమార్ తీసుకుంటున్నాడు. కుమార్ వద్ద కోచింగ్ తీసుకున్న వారు ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లో చాలాచోట్ల టిఫిన్ సెంటర్లు నడుపుతున్నారు.
మేము స్టార్ట్ చేసినపుడు మాకు ఏం తెలీదు. సరైన వంట మాస్టర్ లేడు. ఒక రోజు వచ్చేవాడు, ఇంకో రోజు రాకపోయేవాడు. చాలా ఇబ్బందులు పడ్డాం. మేము పడిన ఇబ్బంది ఇంకా ఎవరూ పడకూడదని ఇలా పెట్టాం. టిఫిన్లు తయారు చేసే విధానం గురించి మొదటి నుంచి నేర్పిస్తాం. పీడీఎఫ్ కూడా ఇస్తాం. తక్కువ ఫీజుతో రోజూ ప్రాక్టికల్సే ఉంటాయి. థియరీ ఏదీ ఉండదు. ఇడ్లీ బ్యాటర్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలి? పూరీ పిండి ఎలా కలపాలి? వంటి ప్రతీది జీరో నుంచి నేర్పిస్తాం. హోటల్ పెట్టాలనుకుంటే పెట్టండి. దానిపై పూర్తి అవగాహన ఉండాలి. మాస్టర్లను నమ్ముకుంటే చాలా ఇబ్బందులు పడతారు. వాళ్లకు జీతాలు కూడా ఇవ్వాలి. అయినా సరైన సమయానికి రారు. మనకు ఏ పనీ రాకపోతే పెట్టిన హోటల్ మూసుకోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. - కుమార్
YUVA : తొలి ప్రయత్నంలోనే DSP జాబ్ - మౌనిక పేరు చెబితే ఇప్పుడు అందరూ గుర్తుపడతారు!
'కోచింగ్ సెంటర్లు విద్యార్థుల జీవితాలతో ఆడుకుంటున్నాయి' - సుప్రీం కోర్ట్ - Delhi Coaching Centre Tragedy