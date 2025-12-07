3 ఏళ్లలో 10 ఉద్యోగాలకు ఎంపిక - ఐఈఎస్ లక్ష్యంగా యువకుడు
8 కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సంస్థలు, 2 ప్రైవేట్ ఉద్యోగాలు - గేట్ పరీక్షలో 296 ర్యాంకు - ఇస్రోలో శాస్త్రవేత్తగా ఎంపిక
Person Achieved 10 jobs in 3 years: కుటుంబ పరిస్థితులను దృష్టిలో పెట్టుకుని మంచి వేతనంతో ఏదో ఒక ఉద్యోగం దొరికితే చాలని అనుకుంటారు కొందరు. ఆ దిశగా ప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు. అది ప్రభుత్వ ఉద్యోగమైన లేదా ప్రైవేట్దైనా పర్వాలేదు అని అనుకుంటారు. ఈ పోటాపోటి ప్రపంచంలో ఆ ఒక్క ఉద్యోగం కోసం ఎంతో కష్టపడుతుంటారు. కానీ దీనికి భిన్నంగా డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లాలోని రామచంద్రపురం మండలం ఉండూరుకు చెందిన కొప్పిశెట్టి దిలీప్ మాత్రం 3 ఏళ్లలో ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఏకంగా 10 ఉద్యోగాలకు ఎంపికై అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేశారు. సాధించిన వాటిలో 8 కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సంస్థలకు చెందినవి. మిగతా 2 ఉద్యోగాలు ప్రయివేట్ సంస్థలు ఉన్నాయి.
వ్యక్తిగత వివరాలిలా: ఈయన తండ్రి సత్తిరాజు వ్యవసాయదారుడు, తల్లి బాలభువనేశ్వరి గృహిణి. 10వ తరగతి వరకు రామచంద్రపురంలోని భాష్యం పాఠశాలలో చదివారు. ఇంటర్ కాకినాడలోని శ్రీచైతన్య కళాశాలలో పూర్తిచేశారు. తర్వాతి విద్యాభ్యాసం తాడేపల్లిగూడెంలోని నిట్ కళాశాలలో మెకానికల్ ఇంజినీరింగ్ కోర్స్ చేశారు. దాంట్లో 9.62 సీజీపీఏతో కళాశాలలో ద్వితీయ స్థానంతో నిలిచి స్వర్ణ పతకం సాధించారు.
వెంటవెంటనే ఉద్యోగాలు: 2022లో ఇంజినీరింగ్ పూర్తయిన తరవాత తండ్రికి చేదోడుగా ఉండాలనుకున్నారు. వెంటనే డిలైట్ కన్సల్టింగ్ కంపెనీలో రూ.14 లక్షల వార్షిక వేతనంతో ఉద్యోగంలో చేరారు. అనంతరం 2023లో గేట్ రాశారు. ఫలితాల్లో ఆలిండియా 548 ర్యాంకు సాధించారు. అది రాశాక వెంటనే ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నించి 5 ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు ఎంపికయ్యారు. ఈ సంవత్సరం మళ్లీ గేట్ రాసి అందులో 296 ర్యాంకు తెచ్చుకున్నారు.
పలు సంస్థలకు ఇంజనీరింగ్ అధికారిగా: 3 ఏళ్లు డిలైట్ కంపెనీలో పనిచేసిన తరవాత గత నవంబర్లో గేట్ ర్యాంకు ఆధారంగా బీహెచ్ఈఎల్ కంపెనీలో ఇంజినీరుగా పనిచేశారు. అనంతరం ఇస్రోలో శాస్త్రవేత్తగా ఎంపికయ్యారు. తర్వాత కొన్ని ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలకు ఇంజినీరింగ్ అధికారిగా ఎంపికయ్యారు. ఆ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు ఎన్టీపీసీ, భెల్, నెల్కో, ఎన్ఎల్సీ, ఎన్హెచ్పీసీ, డీవీసీలు.
ఐఈఎస్ లక్ష్యంగా: ఇస్రో ఆహ్వానం మేరకు తిరువనంతపురంలో ఇంటర్వ్యూకు వెళ్లానని 10-12 మంది సీనియర్ సైంటిస్టుల బృందం అక్కడ అరగంట సేపు ప్రశ్నలు సంధించారన్నారని దిలీప్ తెలిపారు. ఇంటర్వ్యూ అనంతరం ఆలిండియా 22వ ర్యాంకుతో ఎంపిక అయ్యానని చెప్పారు. ఇందులో చేరిన తరవాత ప్రభుత్వ ఉద్యోగానికి ప్రయత్నిస్తానని నోటిషికేషన్ పడగానే యూపీఎస్సీ ద్వారా ఇండియన్ ఇంజినీరింగ్ సర్వీస్ (ఐఈఎస్) పరీక్ష రాస్తానన్నారు. ఇండియన్ ఇంజినీరింగ్ సర్వీస్ అధికారి కావాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నానని దిలీప్ చెప్పారు. ఎప్పటికైనా ఐఈఎస్ అధికారి అవుతానని అంటున్నారు.
