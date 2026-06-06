పవన్కల్యాణ్ ఓజీ సినిమా చూపిస్తూ మహిళకు ఆపరేషన్
వడ్లమూడి డీవీసీ వైద్యశాలలో మత్తుమందు ఇవ్వకుండా బ్రెయిన్ ఆపరేషన్ - విజయవంతంగా పూర్తి చేసిన వైద్యులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 6, 2026 at 10:27 AM IST
OG Movie In Operation Theater: ఆపరేషన్ థియేటర్లో డాక్టర్లు ప్రశాంత వాతావరణంలో చాలా నిశ్శబ్ధంగా శస్త్ర చికిత్స చేస్తారు. రోగికి మత్తు మందు ఇచ్చి కంట్రోల్ చేస్తూ చాలా శ్రద్ధగా వైద్యం చేస్తారు. కానీ గుంటూరు జిల్లా చేబ్రోలు మండలం వడ్లమూడి డీవీసీ వైద్యులు మాత్రం ఎటువంటి మత్త మందు ఇవ్వకుండా రోగికి చాలా కష్టమైన బ్రెయిన్ సర్జరీని విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు. అది కూడా రోగికి ఇష్టమైన సినిమా చూపిస్తూ చేయడం గమనార్హం. ఈ ఆపరేషన్ వివరాలను శుక్రవారం ఆస్పత్రి వైద్యులు వెల్లడించారు.
ప్రకాశం జిల్లా దర్శికి చెందిన కోటేశ్వరమ్మ కొన్ని రోజులుగా తీవ్ర అనారోగ్యం, మూర్ఛ వ్యాధితో బాధపడుతున్నారు. ఆమె వడ్లమూడిలోని చేబ్రోలు ఆస్పత్రికి రాగా న్యూరోసర్జన్ పద్మనాభుని అరుణ్కుమార్ పరీక్షించి మెడడులో గడ్డ ఉన్నట్లు గుర్తించారు. అయితే మెదడులోని సున్నితమైన భాగాలకు నష్టం కలగకుండా ఉండాలంటే, రోగి మెలకువగా ఉన్నప్పుడే 'అవేక్ క్రానియోటమీ' (Awake Craniotomy) పద్ధతిలో ఆపరేషన్ చేయడం అవసరమని వైద్యులు భావించారు. ఆమె భయం పోగొట్టి మెదడు పనితీరును గమనించడానికి ఒక మార్గం వెతికారు. ఆమెకు ఉప ముఖ్యమంత్రి నటుడు పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ అంటే ప్రాణమని తెలుసుకున్న వైద్యులు ఆపరేషన్ థియేటర్లో స్క్రీన్ ఏర్పాటు చేసి ఆమెకు ఇష్టమైన 'ఓజీ' (OG) సినిమాను ప్లే చేశారు.
విజయవంతంగా సర్జరీ: దాదాపు గంటల పాటు సాగిన ఈ శస్త్రచికిత్సలో కోటేశ్వరమ్మ పవన్ కల్యాణ్ సినిమాను చూస్తూ వైద్యులతో మాట్లాడుతుండగానే మెదడులోని గడ్డను విజయవంతంగా తొలగించారు. డాక్టర్ అరుణ్కుమార్ అనస్థీషియా నిపుణులు రాజశేఖర్ల బృందం ఈ అరుదైన విజయాన్ని అందుకుంది. సినిమా చూస్తూ భయం లేకుండా ప్రాణాంతక వ్యాధి నుంచి బయటపడటం చూసి కుటుంబ సభ్యులు సైతం హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వైద్య రంగంలో టెక్నాలజీని, రోగికి ఉన్న అభిమానాన్ని కలిసి ప్రాణాలు కాపాడిన వైద్యులను ఆసుపత్రి ఛైర్మన్ ధూళిపాళ్ల నరేంద్రకుమార్తో పాటు పలువురు ప్రముఖులు అభినందించారు.
Brain surgery performed on a woman while showing her Favourite Hero #PawanKalyan's OG movie.— CINEMA WAALA (@CinemaWaala_) June 6, 2026
They played her favorite actor Pawan Kalyan’s movie #OG during the surgery to keep her engaged and successfully removed the tumor. pic.twitter.com/YYmFdj0RTs
అవేక్ క్రానియోటమీ అంటే ఏమిటి ? 'అవేక్ క్రానియోటమీ' (Awake Craniotomy) అనేది ఒక అత్యాధునిక న్యూరో సర్జికల్ విధానం. దీనిని సరళంగా మెలకువగా ఉండగానే చేసే మెదడు శస్త్రచికిత్స అని పిలుస్తారు. సాధారణంగా శస్త్రచికిత్సల సమయంలో రోగికి పూర్తిగా మత్తు (General Anesthesia) ఇచ్చి స్పృహ లేకుండా చేస్తారు. కానీ ఈ పద్ధతిలో రోగి ఆపరేషన్ జరుగుతున్నంత సేపు లేదా సర్జరీలోని కీలక సమయంలో మెలకువగానే ఉంటారు.
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