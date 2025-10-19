ETV Bharat / state

నా రూ.5 చిల్లర నాకు ఇవ్వాల్సిందే - ఆర్టీసీ బస్ ఎదుట ప్రయాణికుడి ఆందోళన

కండక్టర్ రూ.5 చిల్లర ఇవ్వడానికి నిరాకరించడంతో ఆగ్రహించిన ప్రయాణికుడు - బస్సు ఎదుట బైఠాయించిన ప్రయాణికుడు - చిల్లర ఇచ్చి పంపించడంతో సద్దుమణిగిన వివాదం - హైదరాబాద్ సివారం గంగారం బస్​ స్టాప్​లో ఘటన

change issue in rtc bus gangaram
change issue in rtc bus gangaram (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 19, 2025 at 5:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Change Issue In RTC Bus In Hyderabad : రూ.5 చిల్లర ఇవ్వలేదని ఓ ప్రయాణికుడు బస్సుకు ఎదురుగా కూర్చొని నిరసన తెలిపాడు. దీంతో చేసేదేమీ లేక కండక్టర్ చిల్లర ఇవ్వడంతో సమస్య సద్దుమణిగింది. ఈ ఘటన హైదారాబాద్ శివారు చందానగర్ గంగారం బస్టాప్​ వద్ద చోటు చేసుకుంది. వివరాల్లోకి వెళితే,

చందానగర్ గంగారం వద్ద చిల్లర విషయంలో ఆర్టీసీ కండక్టర్‌కు, ఓ ప్రయాణికుడికి మధ్య జరిగిన వాగ్వాదం ఆందోళనకు దారి తీసింది. తనకు రూ.5 చిల్లర ఇవ్వలేదని ఆరోపిస్తూ ఒక ప్రయాణికుడు ఏకంగా ఆర్టీసీ బస్సుకు అడ్డంగా రోడ్డుపై కూర్చుని ఆందోళన చేయడంతో గంగారం బస్టాప్ వద్ద భారీగా ట్రాఫిక్ స్తంభించింది. హైదరాబాద్‌లోని కోఠి నుంచి పటాన్‌చెరు వెళ్తున్న కాచిగూడ డిపోనకు చెందిన ఆర్టీసీ బస్సులో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది.

రూ.5 చిల్లర తిరిగి ఇవ్వాలని కండక్టర్​తో వాదన : గంగారం బస్టాప్ వద్ద బస్సు దిగిన ఓ ప్రయాణికుడు టికెట్ విలువ రూ.25 కాగా, కండక్టర్​ రూ.30కి టికెట్​ కొట్టారని, రూ.5 చిల్లర తిరిగి తనకు ఇవ్వాల్సి ఉందంటూ ఆందోళనకు దిగాడు. చిల్లర ఇవ్వడానికి కండక్టర్ నిరాకరించడంతో ఆగ్రహించిన ఆ ప్రయాణికుడు బస్సుకు అడ్డంగా రోడ్డుపై కూర్చుని నిరసన తెలిపారు. దీంతో రోడ్డుపై భారీగా వాహనాలు నిలిచిపోయి పెద్ద ఎత్తున ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. పరిస్థితి అదుపు తప్పకుండా, ట్రాఫిక్ ఇబ్బందిని నివారించేందుకు కండక్టర్ చివరకు ఆ ప్రయాణికుడికి రూ.5 ఇచ్చి పంపించడంతో వివాదం సద్దుమణిగింది.

రూ.5 చిల్లర ఇవ్వలేదని ప్రయాణికుడి నిరసన - బస్సు ఎదుట బైఠాయింపు (ETV)

ఆ ప్రయాణికుడి వాదన : తాను గంగారంనకు టికెట్టు తీసుకున్నానని ఆ ప్రయాణికుడు తెలిపారు. ఆ ప్రాంతానికి టికెట్టు ధర రూ.25 అయితే, కండక్టర్ రూ.30 కొట్టారని ఆయన వాదించారు. తనను సదరు కండక్టర్ మోసం చేశారని అన్నారు. కనుక తనకు రూ.5 ఇవ్వాలని కోరారు. అందుకే ధర్నా చేస్తున్నానని తెలిపారు.

"నేను గంగారంకు టికెట్టు కావాలని అన్నాను. అది రూ.25 టికెట్టు. అయితే కండక్టర్ రూ.30 కొట్టారు. నన్ను మోసం చేశారు. కనుక నాకు రూ.5 ఇవ్వాలి. అందుకే ధర్నా చేస్తున్నా." - ప్రయాణికుడు

ఈ సంఘటనపై ఆర్టీసీ అధికారులు స్పందన : బస్సులో ఎక్కిన వ్యక్తి కండక్టర్‌తో వాదనకు దిగి, ఇబ్బంది పెట్టారని అధికారులు తెలిపారు. అతను బస్సు దిగే ముందు రూ.5 వస్తాయని కండక్టర్‌తో వాదించాడని అన్నారు. ఆ వ్యక్తి రోడ్డు పై బస్సు ముందు కూర్చుని ఆందోళన చేశాడని చెప్పారు. దీంతో ట్రాఫిక్ జామ్ కాకుండా ఉండేందుకు కండక్టర్ రూ.5 ఇచ్చాడని వెల్లడించారు.

"బస్సులో ఎక్కిన వ్యక్తి కండక్టర్‌తో వాదనకు దిగి, ఇబ్బంది పెట్టాడు. అతను దిగే ముందు రూ.5 వస్తాయని కండక్టర్‌తో వాదించాడు. బస్సు ముందు కూర్చుని ఆందోళన చేయడంతో ట్రాఫిక్ జామ్ కాకుండా ఉండేందుకు కండక్టర్ రూ.5 ఇచ్చాడు." - ఆర్టీసీ అధికారులు

ప్రయాణికులకు బ్యాడ్ న్యూస్ - ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ఛార్జీల పెంపు

స్టీరింగ్ పట్టే ముందు చరవాణి పక్కన పెట్టాల్సిందే - ఆర్టీసీ డ్రైవర్లకు ఫోన్ ​వాడకం నిషేధం

TAGGED:

RTC 5 RUPEES CHANGE ISSUE HYD
PROTEST FOR CHANGE IN BUD HYD
చిల్లర కోసం బస్సు ఎదుట ధర్నా
CHANGE ISSUE IN RTC BUS GANGARAM
CHANGE ISSUE IN RTC IN HYDERABAD

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మార్కెట్లో వద్దు, స్వచ్ఛమైన "రాగి పిండి" ఇంట్లోనే - ఈ స్టెప్స్​ తో ఈజీగా!

మార్కెట్​లో 'శంకర్‌దాదా ఎంబీబీఎస్‌'లు - నిలిపిన ప్రాణాల కంటే తీసినవే ఎక్కువ!

హైదరాబాద్ అత్తరు యమ క్రేజీ గురూ! - ఎలా తయారు చేస్తారో తెలుసా?

TVS నుంచి తొలి అడ్వెంచర్ బైక్ వచ్చిందోచ్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.