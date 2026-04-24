ఐఏఎస్​ అధికారి సహాయంతో డిజిటల్​ అరెస్ట్​ నుంచి తప్పించుకున్న వృద్ధ జంట

పహల్గామ్ ఉగ్రదాడి కేసుతో లింకులు - తప్పించుకోవాలంటే కోట్లల్లో డబ్బు చెల్లింపు - తన ఆరోగ్యం బాలేదు అంటూ మందులు వేసుకునేందుకు వెళ్లిన వృద్ధురాలు - ఐఏఎస్​ అధికారి సలహాతో తప్పించుకున్న జంట

A Old Couple Got Out From Digital Arrest
A Old Couple Got Out From Digital Arrest (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 24, 2026 at 12:32 PM IST

Elderly Couple Escapes 'Digital Arrest': పహల్గామ్ ఉగ్రదాడి కేసులో నిందితుడితో సంబంధాలు ఉన్నాయని తప్పుడు ఆరోపణలు చేస్తూ 'డిజిటల్ అరెస్టు' చేస్తామని బెదిరించారు. ఒక పదవీ విరమణ పొందిన బ్యాంకు ఉద్యోగి నుంచి రూ. 8.14 లక్షలు కాజేయడానికి సైబర్ నేరగాళ్లు చేసిన ప్రయత్నం విఫలమైంది. బ్యాంకు నుంచి RTGS ఫారమ్‌ను ఇంటికి తెచ్చి నింపేంత వరకు వెళ్లిన ఒక వృద్ధ దంపతులు సరిగ్గా చివరి క్షణంలో అనుమానం కలగడంతో ఈ 'డిజిటల్ అరెస్టు' మోసం నుంచి తృటిలో తప్పించుకున్నారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే

పహల్గామ్ ఉగ్రదాడి కేసుతో లింకులు : విజయవాడ రామచంద్రనగర్‌కు చెందిన ఒక వృద్ధుడు, బ్యాంకులో క్లర్క్‌గా పనిచేసి పదవీ విరమణ పొందారు. బుధవారం నాడు, SBI క్రెడిట్ కార్డ్ విభాగం నుంచి మాట్లాడుతున్నానని చెప్పుకుంటూ ఒక గుర్తు తెలియని వ్యక్తి ఆయనకు ఫోన్ చేశాడు. ఆ పదవీ విరమణ ఉద్యోగి ICICI క్రెడిట్ కార్డును ఉపయోగించి రూ. 7 కోట్ల విలువైన లావాదేవీలు జరిపారని ఆ కాలర్ ఆరోపించాడు. ఆ తర్వాత మరొక వ్యక్తి ఆ సంభాషణలో చేరి పహల్గామ్ ఉగ్రదాడి కేసులో ఒక అనుమానితుడిని అరెస్టు చేశామని తెలిపాడు. ఆ వ్యక్తి కొన్ని కోట్ల లావాదేవీలు జరిపాడని పేర్కొన్నాడు. విచారణ సమయంలో అరెస్టు చేసిన అనుమానితుడు ఈ పదవీ విరమణ ఉద్యోగి పేరును వెల్లడించాడని చెబుతూ వారు ఆయన్ను భయపెట్టారు.

పక్కా ప్లాన్​తో డిజిటల్​ అరెస్ట్​ : గురువారం ఉదయం 6:00 గంటలకు వారు మళ్లీ ఫోన్ చేసి ఒక హెచ్చరిక జారీ చేశారు. ప్రస్తుతం ఖాతాలో ఉన్న రూ. 8.14 లక్షలను తమకు బదిలీ చేయాలని లేదంటే అరెస్టును ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుందని బెదిరించారు. తనకు అనారోగ్యంగా ఉందని బ్యాంకుకు వెళ్లలేనని ఆ పదవీ విరమణ ఉద్యోగి వివరించినప్పుడు ఆ మోసగాళ్లు తమ బెదిరింపు ధోరణిని ఆయన భార్య వైపు మళ్లించారు. ఆమెను ఫోన్ లైన్‌లోనే ఉంచి బ్యాంకుకు వెళ్లమని ఆదేశించారు. ఆమె బ్యాంకుకు వెళ్లి RTGS ఫారమ్‌ను తీసుకుని ఇంటికి వచ్చి దానిని నింపింది.

అప్రమత్తం చేసిన ఐఏఎస్​ అధికారి : ఫోన్ లైన్‌లోనే వేచి ఉన్న ఆ సైబర్ నేరగాళ్లు వారి మొబైల్ ఫోన్లను స్వాధీనం చేసుకుంటామని బెదిరించారు. దాంతో మందులు వేసుకోవాలనే సాకుతో ఆమె బయటకు వచ్చి పై అంతస్తులో నివసించే ఒక IAS అధికారి ఇంటికి వెళ్లింది. ఆ అధికారి ఇంట్లో లేకపోవడంతో ఆమె ఆ పరిస్థితిని ఆయన భార్యకు వివరించింది. ఆ అధికారి భార్య కూడా ఒక IAS కావడంతో ఆమె వెంటనే అప్రమత్తమైంది. ఇటువంటి ఫోన్​లన్నీ మోసపూరితమైనవని బాధితురాలిని హెచ్చరించి ఆమెతో పాటు తిరిగి ఆమె ఇంటికి వెళ్లింది. ఫోన్ లైన్‌లోనే ఉన్న ఆ సైబర్ నేరగాడి వీడియోను రికార్డు చేయడానికి వారు ప్రయత్నించినప్పుడు అతను వెంటనే కాల్‌ను కట్ చేశాడు. సరిగ్గా సరైన సమయంలో ఆ దంపతులు ఆ 'డిజిటల్ అరెస్టు' ఉచ్చు నుంచి తప్పించుకోగలిగారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించి బాధితులు తదనంతరం సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.

