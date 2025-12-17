Telangana Panchayat Elections Results2025

YUVA : చదువుతుంది తొమ్మిదో తరగతి - చిత్రాలు గీయడంలో మాత్రం పీహెచ్​డీ!!

రైజింగ్ గ్లోబల్‌ సమ్మిట్‌లో మెరిసిన భగవేందర్‌ - ఫైన్‌ ఆర్ట్స్‌తో అందరిని ఆకర్షించిన భగవేందర్‌ - జీవం ఉట్టిపడేలా చిత్రాల్ని గీస్తున్న యువకుడు - అద్భుతంగా ప్రకృతి దృశ్యాలు, జంతువుల పెయింటింగ్

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 17, 2025 at 5:05 PM IST

A Ninth Grade Student Excelling in Fine Arts : తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్‌ సమ్మిట్‌ -2047లో సాంఘిక సంక్షేమ గురుకుల పాఠశాల విద్యార్థులు తమ ప్రతిభ చాటేందుకు ప్రత్యేక స్టాల్స్‌ ఏర్పాటు చేశారు. రంగురంగుల చిత్రాలు వేస్తూ సందర్శకుల దృష్టిని ఆకర్షించాడీ యువకుడు. క్షణాల్లోనే బొమ్మలు గీస్తూ ఆశ్చర్యపర్చడమే కాదు. అంతర్జాతీయ స్థాయికి ఎదుగుతావంటూ ప్రముఖల చేత ప్రశంసలు కూడా అందుకున్నాడు.

YUVA : చదువుతుంది తొమ్మిదో తరగతి - చిత్రాలు గీయడంలో మాత్రం పీహెచ్​డీ!! (ETV)

ఈ చిన్నారి పేరే భగవేందర్​. నాగర్​కర్నూల్​ జిల్లా ఎత్తం గ్రామం. రాజు, అనిత దంపతుల చిన్న కుమారుడు. వీరికి ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్నప్పటికీ కుమారుడి కళాభిరుచిని గుర్తించి ప్రోత్సహించారు. మేడ్చల్​ మల్కాజిగిరి జిల్లా ఘట్​కేసర్​లోని సాంఘిక సంక్షేమ గురుకుల ఫైన్​ ఆర్ట్స్​ పాఠశాలలో చేర్చారు. అక్కడ ప్రతిభకు పదును పెడుతూ జీవం ఉట్టిపడేలా చిత్రాల్ని గీయడం ప్రారంభించాడు.

ప్రస్తుతం తొమ్మిదో తరగతి చదువుతున్న భగవేందర్‌కు ప్రకృతి దృశ్యాలు, జంతువుల పెయింటింగ్ వేయడం అంటే పరమ ఆసక్తి. కేవలం బొమ్మలు గీయడమే కాదు. ఎదురుగా ఉన్న వ్యక్తి ముఖ కవళికల్ని, భావాల్ని యథాతథంగా కాగితంపై దించడంలో కళాకారుడు. అంతేకాదు ఈ కుర్రాడు గీసే చిత్రాలు అచ్చం కెమెరాతో తీసిన ఫొటోగ్రాఫ్‌ల మాదిరిగా ఉండటం విశేషం. డిజిటల్ పెయింటింగ్ కన్నా చేతితో వేస్తేనే తృప్తిగా ఉంటుందంటున్నాడు.

"నేను సోషల్​ వెల్ఫేర్​ స్కూల్​లో చదువుకుంటున్నాను. చదువుతో పాటు ఫైన్​ ఆర్ట్స్​నూ వేయాలని ఆసక్తి కలిగింది. ఆరో తరగతిలో ఉన్నప్పుడు ఫైన్ ఆర్ట్స్​కు ఎంట్రన్స్​ పరీక్ష రాశాను. అప్పుడు సీటు వచ్చింది. ఇప్పుడు అక్కడే 9వ తరగతి చదువుతున్నాను. ఫైన్​ ఆర్ట్స్​లో నేను పెయింట్​ అండ్​ డ్రాయింగ్​ కోర్సు తీసుకున్నాను. ఇక్కడ బేసిక్​ స్కిల్స్​ నుంచి అన్నీ నేర్పిస్తారు. నేను అన్ని పెయింటింగ్స్​ వేస్తాను. పెయింటింగ్స్​ చేతితో వేస్తేనే మనసుకు హత్తుకుంటాయి. డిజిటల్​ పెయింట్​ అంత మంచిగా అనిపించదు." - భగవేందర్‌, చిత్ర కళాకారుడు

ఉపాధ్యాయులు ఇచ్చిన సలహాలతో : ఉపాధ్యాయులు ఇచ్చిన సలహాలు, సూచనలతోనే తాను వివిధ రకాల బొమ్మలు వేయడం నేర్చుకున్నానని భగవేందర్​ అంటున్నాడు. తన కళతో అంతర్జాతీయ వేదికలపై ప్రశంసలు అందుకోవడంతో పాటు భారతీయ చిత్రకళా రంగంలో ఉన్నత శిఖరాలకు అధిరోహించడమే లక్ష్యమని ఈ యువకుడు అంటున్నాడు.

తన విద్యార్థి వేసిన చిత్రాలను చూసి తనకు చాలా సంతోషంగా ఉందని ఉపాధ్యాయురాలు కిరణ్మయి అన్నారు. ఇలాంటి ప్రతిభావంతులైన కళాకారులను తయారు చేయడం, పాఠశాలకు, తమకు ఎంతో గర్వంగా ఉందన్నారు. భగవేందర్​ గీసిన చిత్రాలలో ఉన్న స్పష్టత, ఫొటో లాంటి జీవం, అతడి కష్టానికి, గురువుల సలహాలు, మార్గదర్శకత్వానికి నిదర్శనమని ఆమె తెలిపారు.

తెలంగాణ డీజీపీ సంతోషం : భగవేందర్​ వేసిన చిత్రాలను చూసి చాలా ఆనందం కలిగిందని టీజీఐఐసీ ఛైర్మన్​ నిర్మల జగ్గారెడ్డి అన్నారు. నిమిషాల్లో బాలుడు గీసిన తన చిత్రపటాన్ని చూసి డీజీపీ శివధర్​రెడ్డి సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. తొమ్మిదో తరగతిలోనే ఇంతటి ప్రతిభ ప్రదర్శిస్తున్న భగవేందర్​ భవిష్యత్తులో ఉన్నతస్థాయిలోకి వెళ్తారని ఆయన కొనియాడారు.

"ఈ సోషల్​ వెల్ఫేర్ డిపార్టుమెంట్​కు సంబంధించిన స్కూల్స్​లో చదువుతున్న విద్యార్థుల్లో అద్భుతమైన టాలెంట్​ ఉంది. ఈ భగవేందర్​ చిత్రాలు చాలా అద్భుతంగా ఉన్నాయి. ఈ చిన్నారిలో మంచి ప్రతిభ ఉంది. ఈ పెయింటింగ్​ టీనేజ్​ పిల్లాడు వేసినట్లు లేవు. చాలా ప్రతిభ ఉన్న వ్యక్తి వేసిన చిత్రాలుగా ఉన్నాయి. చాలా ఎక్స్​పీరియన్స్ ఉన్న వ్యక్తులు వేసినట్లు ఉన్నాయి ఈ పెయింటింగ్స్​. చాలా మంచి ప్రతిభ ఉంది. తెలంగాణలో ఇలాంటి టాలెంట్​ ఉన్న పిల్లలు ఉన్నారు. భవిష్యత్తులో తెలంగాణకు ఐకాన్​గా మారుతాడు." - శివధర్​రెడ్డి, తెలంగాణ డీజీపీ

