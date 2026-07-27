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అంగన్‌వాడీల బలోపేతానికి మరో అడుగు - ఇక సీనియర్‌ సిటిజన్లు, విశ్రాంత మహిళా ఉద్యోగుల సేవలు

అంగన్‌వాడీల్లో వినూత్న కార్యక్రమం - ఈ కార్యక్రమం ద్వారా పిల్లల్లో మానసిక వికాసం, నైతిక విలువలు, సామాజిక అవగాహన పెంపొందించడమే ప్రభుత్వ ప్రధాన లక్ష్యం

Government Is Launching A Innovative Program In Anganwadi Centers In State
Government Is Launching A Innovative Program In Anganwadi Centers In State (Eenadu)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 27, 2026 at 6:42 PM IST

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Government Is Launching A Innovative Program In Anganwadi Centers In State : అంగన్‌వాడీ కేంద్రాలను మరింత సమర్థవంతంగా తీర్చిదిద్దేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం వినూత్న కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుడుతోంది. చిన్నారుల సమగ్ర అభివృద్ధికి అనుభవజ్ఞులైన మహిళా సీనియర్‌ సిటిజన్లు, విశ్రాంత మహిళా ఉద్యోగులు, గృహిణుల సేవలను వినియోగించుకునేలా ప్రణాళికలు రూపొందిస్తోంది. స్వచ్ఛందంగా ముందుకొచ్చే మహిళలకు అవకాశం కల్పిస్తూ, అంగన్‌వాడీ కార్యకర్తలకు సహాయకులుగా వారిని వినియోగించనుంది. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా పిల్లల్లో మానసిక వికాసం, నైతిక విలువలు, సామాజిక అవగాహన పెంపొందించడమే ప్రభుత్వ ప్రధాన లక్ష్యంగా ఉంది.

కథలు, ఆటపాటలతో చిన్నారుల వికాసం : ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఆసక్తి కలిగిన మహిళలు రోజుకు రెండు గంటల పాటు సమీప అంగన్‌వాడీ కేంద్రాలకు వెళ్లి ఆరేళ్లలోపు చిన్నారులతో సమయం గడపనున్నారు. వారికి నైతిక విలువలు, కుటుంబ బంధాల ప్రాముఖ్యత, జీవిత పాఠాలు, మంచి అలవాట్లు కథల రూపంలో చెప్పడంతో పాటు ఆటలు, పాటలు, సృజనాత్మక కార్యకలాపాల ద్వారా పూర్వ ప్రాథమిక విద్యాబోధనకు సహకరిస్తారు. ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న ‘ఆధార్‌శిల’ సిలబస్‌కు అనుగుణంగా విద్యా కార్యక్రమాల్లో భాగస్వాములై పిల్లల్లో నేర్చుకునే ఆసక్తిని పెంపొందిస్తారు. ఈ విధానం ద్వారా చిన్నారుల్లో భాషా నైపుణ్యాలు, ఆలోచనా సామర్థ్యం, సామాజిక నైపుణ్యాలు, ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతాయని అధికారులు భావిస్తున్నారు.

బాపట్ల జిల్లాలోని ఏడు ఐసీడీఎస్‌ ప్రాజెక్టుల పరిధిలో మొత్తం 1,552 అంగన్‌వాడీ కేంద్రాలు ఉండగా, వాటిలో సుమారు 28 వేల మందికి పైగా చిన్నారులు సేవలు పొందుతున్నారు. ఈ కేంద్రాల్లో కార్యకర్తలకు అదనపు సహకారం అందించడం ద్వారా పిల్లలపై మరింత శ్రద్ధ పెట్టే అవకాశం కలుగుతుందని అధికారులు పేర్కొంటున్నారు. ముఖ్యంగా ఉద్యోగ విరమణ చేసిన మహిళల అనుభవం, గృహిణుల జీవిత అనుభవాలు పిల్లల వ్యక్తిత్వ వికాసానికి ఉపయోగపడతాయని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.

స్వచ్ఛంద సేవలకు ప్రాధాన్యం : ఈ కార్యక్రమాన్ని సమర్థవంతంగా అమలు చేసేందుకు ప్రభుత్వం ఇప్పటికే కార్యాచరణ ప్రణాళిక సిద్ధం చేసింది. ఉదయం 9 గంటల నుంచి సాయంత్రం 4 గంటల మధ్య వారికి అనుకూలమైన సమయంలో అంగన్‌వాడీ కేంద్రాలకు వచ్చి సేవలందించే వెసులుబాటు కల్పించనున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనాలనుకునే మహిళా సీనియర్‌ సిటిజన్లు, విశ్రాంత మహిళా ఉద్యోగులు, గృహిణులు సంబంధిత ఐసీడీఎస్‌ సూపర్‌వైజర్లను సంప్రదించి తమ పేర్లను నమోదు చేసుకోవచ్చు.

అయితే, ఈ సేవలు పూర్తిగా స్వచ్ఛంద ప్రాతిపదికన ఉండనున్నాయని, ఇందులో పాల్గొనే వారికి ఎలాంటి పారితోషకం చెల్లించబోమని ఐసీడీఎస్‌ అధికారులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. అయినప్పటికీ సమాజానికి సేవ చేయాలనే తపన ఉన్న మహిళలు ముందుకు రావడం ద్వారా అంగన్‌వాడీ కేంద్రాల నాణ్యత మరింత మెరుగుపడటంతో పాటు చిన్నారుల మానసిక, సామాజిక, విద్యా వికాసానికి ఈ కార్యక్రమం ఎంతో దోహదపడుతుందని ప్రభుత్వం ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తోంది.

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అంగన్‌వాడీల్లో వినూత్న కార్యక్రమం
INNOVATIVE PROGRAM IN ANGANWADIS AP

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