'అన్నా - మీ అకౌంట్లోకి కొన్ని డబ్బులు పంపిస్తా - కాదనకు ప్లీజ్'
కాజేసిన సొమ్మును బదిలీ చేసేందుకు మ్యూల్ ఖాతాలు - వాటిని సమకూర్చుకోవడంలో నేరగాళ్ల కొత్త మోసం - సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా ఏజెంట్ల నియామకం - కమీషన్ ఆశ చూపి ఖాతాలను వాడుకుంటూ మోసాలు
Published : March 23, 2026 at 10:50 AM IST
Cyber Crime Through Bank Account : 'అన్నా. నాకు ఓ వ్యక్తి డబ్బు ఇవ్వాలి. దానిని చెల్లించకుండా చాలా రోజులుగా ఇబ్బంది పెడుతున్నాడు. ఇప్పుడేమో ఇస్తా అంటున్నాడు. అయితే బ్యాంకు ఖాతాకే బదిలీ చేస్తా అంటున్నాడు. ప్రస్తుతం నా అకౌంట్లో లిమిట్ దాటిపోయింది. ఇప్పుడు పంపొద్దంటే, మళ్లీ దొరకడు. కొంచెం నీ బ్యాంక్ అకౌంట్ నంబర్ ఇస్తే అందులోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయమని అతడికి చెబుతా. కావాలంటే నీకు కమీషన్ ఇస్తాను. ప్లీజ్ కాదనకు.' ఈ మాటలు వింటే ఎదుటి వ్యక్తి అవసరం తప్ప, ఏమైనా అనుమానం కలుగుతోందా? కానీ ఇది సైబర్ నేరగాళ్ల కొత్త తరహా పన్నాగం.
ఇటీవలి అనేక ఉదంతాలు ఈ విషాయాన్ని రుజువు చేస్తున్నాయి. సైబర్ నేరస్థుల ముఠాలకు అవసరమైన మ్యూల్ ఖాతాలను కమీషన్ ఆశపెట్టి బ్యాంకు అకౌంట్లను వినియోగించుకుంటున్నారు. బ్యాంక్ అకౌంట్లను సమకూర్చుకోవడంలో ఇదే మొదటి మెట్టు అని అధికారులు చెబుతున్నారు. గత సంవత్సరం సుమారు 5 వేల వరకు మ్యూల్ అకౌంట్లను దర్యాప్తు సంస్థలు గుర్తించాయి. ఇంకా వెలుగులోకి రానివి భారీ సంఖ్యలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
రాష్ట్రంలో 782 లావాదేవీలతో ప్రమేయం : హైదరాబాద్ జూబ్లీహిల్స్ మర్కంటైల్ కో-ఆపరేటివ్ బ్యాంకులో వెలుగుచూసిన మ్యూల్ ఖాతాల కేసులో సైబరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ పోలీసుల దర్యాప్తులో లింకు బయటపడింది. దీంతో విస్తుపోయే నిజాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. తెలంగాణ సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో (టీజీసీఎస్బీ) గత నెల 25న ఆపరేషన్ క్రాక్డౌన్ను నిర్వహించింది. దీనిలో ఒకేసారి 16 జిల్లాల్లోని వివిధ బ్యాంకుల్లో తనిఖీలు నిర్వహించారు. దీనిలో 1,888 అనుమానిత మ్యూల్ అకౌంట్ల కేవైసీలను పరిశీలించారు. దీంతో దేశవ్యాప్తంగా 9,431 సైబర్ నేరాలు, తెలంగాణలో 782 లావాదేవీలతో ప్రమేయమున్నట్లు తెలిసింది. హైదరాబాద్ సుల్తాన్బజార్లోని ఓ బ్యాంకు ఖాతాకు 496 సైబర్ నేరాల ఫిర్యాదులు రాగా, సూర్యాపేట జిల్లాలోని 4 బ్యాంకుల్లోని 298 ఖాతాలకు సైబర్ నేరాల లావాదేవీలతో సంబంధమున్నట్లు బహిర్గతమైంది.
కాజేసిన సొమ్మును బదిలీ చేసేందుకు : కంబోడియా, లావోస్, మయాన్మార్ దేశాల్లోని నేరస్థులు ముఖ్యంగా డిజిటల్ అరెస్టు, నకిలీ ఫోన్ కాల్స్, లింక్స్ద్వారా నగదు కాజేసే తదితర మోసాలు చేస్తున్నారు. దీని ద్వారా బాధితుల బ్యాంకు ఖాతాలోని సొమ్మును కాజేస్తున్నారు. అలా కాజేసిన సొమ్మును బదిలీ చేసేందుకు మ్యూల్ అకౌంట్లు అవసరమవుతున్నాయి. వాటి కోసం ఫేస్బుక్, వాట్సాప్, టెలిగ్రాంల ద్వారా ప్రకటనలు ఇస్తున్నారు. దీని కోసం కొందరిని ఏజెంట్లుగా నియమించుకుంటున్నాయి. వీరు తమకు పరిచయమున్న వారిలో వ్యాపారం చేసి నష్టపోయిన వారిని, డబ్బు సంపాదనపై ఆశ, అవసరమున్న వారిని ఎంచుకుంటున్నారు. వారికి కమీషన్ ఇస్తామంటూ ఆశచూపుతున్నారు. ఈ రకంగా చిక్కిన వారితో సేవింగ్స్, కరెంట్ ఖాతా (మ్యూల్)లను తెరిపిస్తున్నారు. అనంతరం ఖాతాల క్రెడెన్షియల్స్ను దశల వారీగా సైబర్ ముఠాలకు చేరవేస్తున్నారు.
రూ.లక్ష వరకు కమీషన్ : ఒక్కో మ్యూల్ అకౌంట్కు రూ.లక్ష వరకు కమీషన్ ఇస్తున్నట్లు దర్యాప్తులో తేలింది. సైబర్ నేరాల బాధితులు బ్యాంక్ అకౌంట్ల నుంచి తొలుత ఐదారు దశల వరకు మ్యూల్ ఖాతాల్లోనికే ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నారు. ప్రధాన ఏజెంట్లు ఏటీఎం లేదా బ్యాంకు ఖాతాల నుంచి సొమ్మును విత్డ్రా చేస్తున్నారు. వీటిని క్రిప్టో కరెన్సీలోకి మార్చి, ఫారిన్ మనీ ఎక్స్చేంజీల ద్వారా విదేశాలకు చేరవేస్తున్నారు.
"ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్న వ్యక్తులపై అనేక విధాలుగా సైబర్ ముఠాలు వలేస్తున్నాయి. వాటిలో ప్రధానంగా తమ నగదును మీ ఖాతా ద్వారా బదిలీ చేసుకుంటామని అంటారు. రుణాలిప్పిస్తామని చెప్పి ఇంకో రకంగా మోసగిస్తున్నారు. 5 నెలల క్రితం బాధ్యతలు చేపట్టిన బ్యాంకు మేనేజర్ 30 కరెంట్ (మ్యూల్) ఖాతాలు తెరిపించి రూ.30 లక్షల కమీషన్ను తీసుకున్నట్లు తేలింది. ఇలా కమీషన్ ఆశతో జైలు పాలుకావొద్దు." - సాయి మనోహర్, సైబరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ డీసీపీ
ఆపరేషన్ క్రాక్డౌన్ ఫలితాలు :
|బ్యాంక్
|కరెంట్/ సేవింగ్స్ ఖాతాలు
|నేరాల లింకులు
|మర్కంటైల్ బ్యాంక్ (హైదారాబాద్)
|35
|876
|క్రాంతి కో-ఆపరేటివ్ బ్యాంక్ (హైదరాబాద్)
|45
|274
|భావనరుషి కో-ఆపరేటివ్ బ్యాంక్ (హైదరాబాద్)
|44
|341
|ఉత్కర్ష్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ (హైదరాబాద్)
|32
|69
|బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (సూర్యాపేట)
|56
|367
|బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (కోదాడ)
|116
|778
|ఇండియన్ బ్యాంక్ (కోదాడ)
|37
|129
|సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (కోదాడ)
|89
|364
అలాంటివారు మీ ఖాతాకు రూ.10 పేమెంట్ చేసినా ఇరుక్కున్నట్లే - 'మాకేం తెలియదు, అతడు ఎవరో తెలియదంటే కుదరదు'
కష్టపడకుండా నెలకు రూ.10వేలు వస్తున్నాయని కక్కుర్తిపడితే ఇలాగే అవుతుంది!