ETV Bharat / state

'అన్నా - మీ అకౌంట్లోకి కొన్ని డబ్బులు పంపిస్తా - కాదనకు ప్లీజ్'

కాజేసిన సొమ్మును బదిలీ చేసేందుకు మ్యూల్​ ఖాతాలు - వాటిని సమకూర్చుకోవడంలో​ నేరగాళ్ల కొత్త మోసం - సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా ఏజెంట్ల నియామకం - కమీషన్​ ఆశ చూపి​ ఖాతాలను వాడుకుంటూ మోసాలు

Cyber Crime Through Bank Account
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 23, 2026 at 10:50 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Cyber Crime Through Bank Account : 'అన్నా. నాకు ఓ వ్యక్తి డబ్బు ఇవ్వాలి. దానిని చెల్లించకుండా చాలా రోజులుగా ఇబ్బంది పెడుతున్నాడు. ఇప్పుడేమో ఇస్తా అంటున్నాడు. అయితే బ్యాంకు ఖాతాకే బదిలీ చేస్తా అంటున్నాడు. ప్రస్తుతం నా అకౌంట్​లో లిమిట్​ దాటిపోయింది. ఇప్పుడు పంపొద్దంటే, మళ్లీ దొరకడు. కొంచెం నీ బ్యాంక్​ అకౌంట్​ నంబర్​ ఇస్తే అందులోకి ట్రాన్స్​ఫర్​ చేయమని అతడికి చెబుతా. కావాలంటే నీకు కమీషన్​ ఇస్తాను. ప్లీజ్​ కాదనకు.' ఈ మాటలు వింటే ఎదుటి వ్యక్తి అవసరం తప్ప, ఏమైనా అనుమానం కలుగుతోందా? కానీ ఇది సైబర్​ నేరగాళ్ల కొత్త తరహా పన్నాగం.

ఇటీవలి అనేక ఉదంతాలు ఈ విషాయాన్ని రుజువు చేస్తున్నాయి. సైబర్​ నేరస్థుల ముఠాలకు అవసరమైన మ్యూల్​ ఖాతాలను కమీషన్​ ఆశపెట్టి బ్యాంకు అకౌంట్లను వినియోగించుకుంటున్నారు. బ్యాంక్ అకౌంట్లను సమకూర్చుకోవడంలో ఇదే మొదటి మెట్టు అని అధికారులు చెబుతున్నారు. గత సంవత్సరం సుమారు 5 వేల వరకు మ్యూల్​ అకౌంట్లను దర్యాప్తు సంస్థలు గుర్తించాయి. ఇంకా వెలుగులోకి రానివి భారీ సంఖ్యలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

రాష్ట్రంలో 782 లావాదేవీలతో ప్రమేయం : హైదరాబాద్​ జూబ్లీహిల్స్​ మర్కంటైల్​ కో-ఆపరేటివ్​ బ్యాంకులో వెలుగుచూసిన మ్యూల్​ ఖాతాల కేసులో సైబరాబాద్ సైబర్​ క్రైమ్​ పోలీసుల దర్యాప్తులో లింకు బయటపడింది. దీంతో విస్తుపోయే నిజాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. తెలంగాణ సైబర్​ సెక్యూరిటీ బ్యూరో (టీజీసీఎస్​బీ) గత నెల 25న ఆపరేషన్​ క్రాక్​డౌన్​ను నిర్వహించింది. దీనిలో ఒకేసారి 16 జిల్లాల్లోని వివిధ బ్యాంకుల్లో తనిఖీలు నిర్వహించారు. దీనిలో 1,888 అనుమానిత మ్యూల్​ అకౌంట్ల కేవైసీలను పరిశీలించారు. దీంతో దేశవ్యాప్తంగా 9,431 సైబర్​ నేరాలు, తెలంగాణలో 782 లావాదేవీలతో ప్రమేయమున్నట్లు తెలిసింది. హైదరాబాద్​ సుల్తాన్​బజార్​లోని ఓ బ్యాంకు ఖాతాకు 496 సైబర్​ నేరాల ఫిర్యాదులు రాగా, సూర్యాపేట జిల్లాలోని 4 బ్యాంకుల్లోని 298 ఖాతాలకు సైబర్​ నేరాల లావాదేవీలతో సంబంధమున్నట్లు బహిర్గతమైంది.

కాజేసిన సొమ్మును బదిలీ చేసేందుకు : కంబోడియా, లావోస్​, మయాన్మార్​ దేశాల్లోని ​నేరస్థులు ముఖ్యంగా డిజిటల్ అరెస్టు, నకిలీ ఫోన్​ కాల్స్,​ లింక్స్​ద్వారా నగదు కాజేసే తదితర మోసాలు చేస్తున్నారు. దీని ద్వారా బాధితుల బ్యాంకు ఖాతాలోని సొమ్మును కాజేస్తున్నారు. అలా కాజేసిన సొమ్మును బదిలీ చేసేందుకు మ్యూల్ అకౌంట్లు అవసరమవుతున్నాయి. వాటి కోసం ఫేస్​బుక్​, వాట్సాప్​, టెలిగ్రాంల ద్వారా ప్రకటనలు ఇస్తున్నారు. దీని కోసం కొందరిని ఏజెంట్లుగా నియమించుకుంటున్నాయి. వీరు తమకు పరిచయమున్న వారిలో వ్యాపారం చేసి నష్టపోయిన వారిని, డబ్బు సంపాదనపై ఆశ, అవసరమున్న వారిని ఎంచుకుంటున్నారు. వారికి కమీషన్ ఇస్తామంటూ ఆశచూపుతున్నారు. ఈ రకంగా చిక్కిన వారితో సేవింగ్స్, కరెంట్​​ ఖాతా (మ్యూల్​)లను తెరిపిస్తున్నారు. అనంతరం ఖాతాల క్రెడెన్షియల్స్​ను దశల వారీగా సైబర్​ ముఠాలకు చేరవేస్తున్నారు.

రూ.లక్ష వరకు కమీషన్​ : ఒక్కో మ్యూల్​ అకౌంట్​కు రూ.లక్ష వరకు కమీషన్​ ఇస్తున్నట్లు దర్యాప్తులో తేలింది. సైబర్ నేరాల బాధితులు బ్యాంక్​ అకౌంట్ల నుంచి తొలుత ఐదారు దశల వరకు మ్యూల్ ఖాతాల్లోనికే ట్రాన్స్​ఫర్​ చేస్తున్నారు. ప్రధాన ఏజెంట్లు ఏటీఎం లేదా బ్యాంకు ఖాతాల నుంచి సొమ్మును విత్​డ్రా చేస్తున్నారు. వీటిని క్రిప్టో కరెన్సీలోకి మార్చి, ఫారిన్​ మనీ ఎక్స్చేంజీల ద్వారా విదేశాలకు చేరవేస్తున్నారు.

"ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్న వ్యక్తులపై అనేక విధాలుగా సైబర్​ ముఠాలు వలేస్తున్నాయి. వాటిలో ప్రధానంగా తమ నగదును మీ ఖాతా ద్వారా బదిలీ చేసుకుంటామని అంటారు. రుణాలిప్పిస్తామని చెప్పి ఇంకో రకంగా మోసగిస్తున్నారు. 5 నెలల క్రితం బాధ్యతలు చేపట్టిన బ్యాంకు మేనేజర్​ 30 కరెంట్​ (మ్యూల్) ఖాతాలు తెరిపించి రూ.30 లక్షల కమీషన్​ను తీసుకున్నట్లు తేలింది. ఇలా కమీషన్​ ఆశతో జైలు పాలుకావొద్దు." - సాయి మనోహర్​, సైబరాబాద్​ సైబర్ ​క్రైమ్​ డీసీపీ

ఆపరేషన్​ క్రాక్​డౌన్​ ఫలితాలు :

బ్యాంక్​కరెంట్​/ సేవింగ్స్ ఖాతాలునేరాల లింకులు
మర్కంటైల్ బ్యాంక్​ (హైదారాబాద్​) 35876
క్రాంతి కో-ఆపరేటివ్​ బ్యాంక్​ (హైదరాబాద్​)45274
భావనరుషి కో-ఆపరేటివ్​ బ్యాంక్​ (హైదరాబాద్​)44341
ఉత్కర్ష్ స్మాల్​ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్​ (హైదరాబాద్​)3269
బ్యాంక్​ ఆఫ్​ ఇండియా (సూర్యాపేట) 56367
బ్యాంక్​ ఆఫ్​ ఇండియా (కోదాడ)116778
ఇండియన్​ బ్యాంక్​ (కోదాడ)37129
సెంట్రల్​ బ్యాంక్​ ఆఫ్ ఇండియా (కోదాడ)89364

TAGGED:

MULE BANK ACCOUNT SCAM TELUGU
MULE ACCOUNT FRAUD
CYBER CRIME FRAUD TELUGU
CYBER CRIME WITH MULE BANK ACCOUNT
CYBER CRIME THROUGH BANK ACCOUNT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.