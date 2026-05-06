"దయచేసి వినండి రాబోతోంది రైలుబండి" - నడికుడి-శ్రీకాళహస్తి మార్గంలో గుంటూరు నుంచి ప్రత్యేక రైలు

త్వరలో నెరవేరనున్న కనిగిరి వాసుల దశాబ్దాల కల - కనిగిరి వరకూ వారానికి ఆరు రోజులు నడవనున్న రైలు - ప్రయాణ సమయం, వ్యయం తగ్గుతుందంటున్న స్థానికులు

A New Railway Line In Between Nadikudi - Srikalahasti
Published : May 6, 2026 at 10:23 AM IST

A New Railway Line In Between Nadikudi - Srikalahasti : కనిగిరి పరిసర ప్రాంత నివాసులకు రైలు ప్రయాణం దశాబ్దాల కల! ఆ కల కేవలం కొన్ని రోజుల్లోనే సాకారం కాబోతోంది. తమ పట్టణానికి రానున్న మొట్టమొదటి రైలును ఎక్కబోతున్న ఆనందం స్థానికుల కళ్లలో స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. రైల్వే శాఖ ప్రస్తుతం అవసరమైన అన్ని ఏర్పాట్లను పూర్తి చేసే తుది దశలో ఉంది.

రైలు కోసం రైతులకు రూ.7 కోట్ల పరిహారం : ప్రకాశం జిల్లాలోని కనిగిరి ప్రజల దశాబ్దాల కల ఎట్టకేలకు నెరవేరుతోంది. నడికుడి–శ్రీకాళహస్తి రైల్వే మార్గం మొత్తం 308 కిలోమీటర్ల దూరం విస్తరించి ఉంది. ఇందులో గణనీయమైన 102 కిలోమీటర్ల మేర ప్రకాశం జిల్లా గుండా వెళుతూ దొనకొండ, దర్శి, పొదిలి, కనిగిరి, పామూరు వంటి మండలాలను అనుసంధానిస్తోంది. భూసేకరణ ప్రక్రియలో భాగంగా రైతులకు రూ.7 కోట్ల పరిహారం చెల్లించడంతో రైల్వే మార్గం నిర్మాణానికి అడ్డుగా ఉన్న అన్ని ఆటంకాలు తొలగిపోయాయి.

నడికుడి–శ్రీకాళహస్తి మార్గంలో గుంటూరుకు రైలు : కనిగిరి రైల్వే స్టేషన్ ఆధునిక వసతులతో నిర్మించారు. స్టేషన్‌కు సులభంగా చేరుకునేందుకు వీలుగా కాంక్రీటు (CC) రహదారిని కూడా నిర్మించారు. ప్రయాణికుల నిరీక్షణ మందిరం (waiting hall) బుకింగ్ కౌంటర్ కూడా వినియోగానికి సిద్ధం చేశారు. నడికుడి–శ్రీకాళహస్తి మార్గంలో గుంటూరు నుంచి గుండ్లకమ్మ మీదుగా కనిగిరి వరకు ఒక ప్యాసింజర్ రైలు సర్వీసును నడపాలని దక్షిణ మధ్య రైల్వే ప్రతిపాదించింది.

గుంటూరు నుంచి కనిగిరికి రాకపోకలు : ఈ ప్రతిపాదనకు సంబంధించిన వివరాలను ఏప్రిల్ 24న గుంటూరు డివిజన్ అధికారులకు పంపారు. ఈ సర్వీసు వారానికి ఆరు రోజుల పాటు నడిచేలా ప్రణాళిక రూపొందించారు. ఇది గుంటూరు నుంచి ఉదయం 8:30 గంటలకు బయలుదేరి మధ్యాహ్నం 1:00 గంటలకు కనిగిరి చేరుకుంటుంది. తిరుగు ప్రయాణం కనిగిరి నుంచి మధ్యాహ్నం 2:00 గంటలకు ప్రారంభమై రాత్రి 7:00 గంటలకు తిరిగి గుంటూరు చేరుకుంటుంది.

రైల్వే లైన్లో కూటమి ప్రభుత్వం కీలక పాత్ర : ఈ రైల్వే మార్గం నిర్మాణం పూర్తి కావడానికి కూటమి ప్రభుత్వం తీసుకున్న చొరవే ఏకైక కారణమని ప్రజాప్రతినిధులు పేర్కొంటున్నారు. అమరావతి ప్రాంతాన్ని రాయలసీమతోనూ అలాగే దక్షిణ ప్రాంతంలోని నగరాలతోనూ అనుసంధానించడంలో నడికుడి–శ్రీకాళహస్తి రైల్వే మార్గం కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని భావిస్తున్నారు.

"గత ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యం కారణంగా కొన్ని జాప్యాలు చోటుచేసుకున్నాయి. తద్వారా ఈ పనులన్నీ ఎక్కడికక్కడ ఆగిపోయాయి. NDA కూటమి చొరవ తీసుకుని రైతులకు చెల్లించాల్సిన బకాయిలన్నింటినీ చెల్లించింది. ఆ వెంటనే మేము రైల్వే లైన్ల పనులను ప్రారంభించాము. మరికొన్ని రోజుల్లోనే ఈ ప్రాంత ప్రజలు ఈ రైల్వే లైన్లు కార్యకలాపాలు సాగించడాన్ని ప్రత్యక్షంగా చూడనున్నారు."_ఉగ్ర నరసింహారెడ్డి, కనిగిరి ఎమ్మెల్యే

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

