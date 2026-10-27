'పూసలను మాలగా అల్లిస్తే రూ.1500 ఇస్తాం' - 'కరుంగళి' పేరిట కొత్త తరహా మోసం
Garlands Fraud In Warangal : వరంగల్ నగరంలో ఒక కొత్త తరహా మోసం వెలుగులోకి వచ్చింది. అయ్యప్ప, తులసి, కరుంగళి మాలల పేరుతో నగరవాసులు భారీగా డబ్బులు పోగొట్టుకున్నారు.
Published : October 27, 2026 at 12:23 PM IST
Garlands Fraud in Warangal : వరంగల్ నగరంలో ఒక కొత్త తరహా మోసం వెలుగులోకి వచ్చింది. ప్రజల అత్యాశ, అమాయకత్వాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని ఒక భారీ మోసానికి తెరలేపారు. ఒక నకిలీ కంపెనీని ఏర్పాటు చేశారు. అయ్యప్ప, తులసి, కరుంగళి మాలల పేరుతో జరిగిన ఈ మోసంలో నగరవాసులు భారీగా డబ్బు పోగొట్టుకున్నారు. వీరిలో అనేక మంది బాధితులు పోలీసులను ఆశ్రయించారు. ఆధ్యాత్మికత పేరిట జరిగిన ఈ మోసంలో వందలాది మంది బాధితులు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
వందన్ క్రాఫ్ట్స్ పేరుతో వ్యాపారం
మల్లికార్జున్ అనే వ్యక్తి జులైలో వరంగల్లోని దేశాయిపేట రోడ్డులో ఉన్న ఒక భవనంలో ఐదుగురు సిబ్బందితో ఓ కార్యాలయాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు. అతడు వందన్ క్రాఫ్ట్స్ పేరుతో వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించాడు. ఆగస్టులో వార్తా పత్రికల్లో ప్రకటనలిచ్చాడు. ఆ ప్రకటనల ఆధారంగా నగరంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి ప్రజలు వందన్ క్రాఫ్ట్స్ కార్యాలయానికి వచ్చారు. పూసల ప్యాకెట్లను దండలుగా అల్లడం ద్వారా వచ్చే లాభాల గురించి అతడు సిబ్బందికి వివరించాడు. లాభాలు వస్తాయని వారిని నమ్మించాడు.
డిపాజిట్ రూపంలో నగదు వసూలు
ముందుగా ఓ పూసల ప్యాకెట్ తీసుకునేందుకు రూ.5,000 డిపాజిట్ చేయాలి. అనంతరం వారు ఇచ్చే పూసలను మాలగా అల్లి వారం తర్వాత తిరిగి తీసుకువస్తే డిపాజిట్ చేసిన రూ.5,000కు అదనంగా మరో రూ.1,500 ఇస్తూ వచ్చేవాడు. దీంతో ప్రజలకు వీరిపై నమ్మకం ఏర్పడింది. ఈ విధంగా నగరం నుంచే కాకుండా ములుగు, పరకాల, మహబూబాబాద్ సహా ఇతర ప్రాంతాల ప్రజలు వందన్ క్రాఫ్ట్స్ కార్యాలయం వద్ద బారులు తీరారు.
డబ్బులు సులభంగా వస్తున్నాయని నమ్మిన ప్రజలు ఒకేసారి పదుల సంఖ్యలో ప్యాకెట్లను కొనుగోలు చేసేందుకు వచ్చేవారు. పూసల ప్యాకెట్ల కోసం భారీ మొత్తంలో నగదు డిపాజిట్ రూపంలో చెల్లించారు. ఒక్క ప్యాకెట్కు రూ.1,500 వస్తుండటంతో కొందరు ఒకేసారి రూ.20,000 నుంచి రూ.లక్ష వరకు డిపాజిట్ చేసి పూసల ప్యాకెట్లను తీసుకున్నారని పలువురు బాధితులు చెబుతున్నారు.
ఈ విధంగా మోసపోయారు
వరంగల్ నగరానికి చెందిన ఓ బాధితుడు రూ.20,000 డిపాజిట్ చేసి 4 ప్యాకెట్లను కొనుగోలు చేశాడు. ఒకే వారంలో, డిపాజిట్ చేసిన రూ.20 వేలతో పాటు అదనంగా రూ.6,000 వస్తున్నాయని వీరిపై నమ్మకాన్ని పెంచుకున్నారు. ఇదే తరహాలో నగరంలోని అనేక మంది వందన్ సంస్థను నమ్మి నగదు డిపాజిట్ చేసి పూసల ప్యాకెట్లను తీసుకున్నారు.
రూ.9 లక్షల వరకు మోసం
భారీ మొత్తంలో నగదు డిపాజిట్ కావడంతో ఈ నెల 7వ తేదీన కంపెనీ బోర్డు తిప్పేసింది. దీంతో నిందితులు రూ.లక్షల్లో మోసం చేశారని బాధితులు వాపోతున్నారు. ఇప్పటివరకు వంద మంది బాధితులను గుర్తించామని ఇంతేజార్గంజ్ పోలీస్ స్టేషన్ సీఐ షుకూర్ తెలిపారు. అధికారికంగా రూ.9 లక్షల వరకు మోసం జరిగినట్లు గుర్తించామని వెల్లడించారు. బాధితులు పూర్తిస్థాయిలో ముందుకు వస్తేనే జరిగిన మోసం గురించి స్పష్టత వస్తుందని ఆయన తెలిపారు.
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