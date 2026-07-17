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1,450 విద్యుత్‌ బస్సులతో ఏపీఎస్‌ఆర్టీసీకి కొత్త దిశ - వెట్‌ లీజు విధానానికి శ్రీకారం

ఉద్యోగాల పరిరక్షణతో పాటు ఈ-మొబిలిటీకి ఊతం - సగం బస్సులు ఆర్టీసీ సిబ్బందితో నిర్వహించే యోచన - వెట్‌ లీజు విధానానికి గుత్తేదార్లు ముందుకొస్తారా?

RTC Preparing RFP For 1,450 Electric Buses In State
RTC Preparing RFP For 1,450 Electric Buses In State (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 17, 2026 at 9:39 AM IST

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RTC Preparing RFP For 1,450 Electric Buses In State : ఆంధ్రప్రదేశ్‌ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ (ఏపీఎస్‌ఆర్టీసీ) విద్యుత్‌ బస్సుల విస్తరణలో కీలక అడుగు వేయబోతోంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రజారవాణాను మరింత పర్యావరణహితంగా, తక్కువ నిర్వహణ వ్యయంతో అందించాలనే లక్ష్యంతో సొంతంగా టెండర్లు పిలిచి 1,450 విద్యుత్‌ బస్సులను అద్దె ప్రాతిపదికన తీసుకోవాలని నిర్ణయించింది. ఈ బస్సులు ఒక్క కిలోమీటరు ప్రయాణానికి సుమారు 1.2 యూనిట్ల విద్యుత్‌ను వినియోగిస్తాయి. రాష్ట్ర విద్యుత్‌ నియంత్రణ మండలి నిర్దేశించిన టారిఫ్‌ ప్రకారం యూనిట్‌కు రూ.6.70 చొప్పున ఖర్చు అవుతుంది. అంటే డీజిల్‌ బస్సులతో పోలిస్తే నిర్వహణ వ్యయం గణనీయంగా తగ్గే అవకాశం ఉంది. ఈ బస్సులను రాష్ట్రంలోని 27 డిపోల పరిధిలో దశలవారీగా ప్రవేశపెట్టేందుకు అధికారులు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నారు.

డ్రై లీజు నుంచి వెట్‌ లీజుకు మార్పు : ప్రస్తుతం కేంద్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న పీఎం ఈ-బస్‌ సేవ పథకం కింద రాష్ట్రానికి 750 విద్యుత్‌ బస్సులు మంజూరయ్యాయి. వీటి నిర్వహణ బాధ్యతను పినాకిల్‌ సంస్థ దక్కించుకుంది. ఈ విధానంలో బస్సుకు సంబంధించిన డ్రైవర్‌, నిర్వహణ సిబ్బంది గుత్తేదారు సంస్థకు చెందినవారే ఉంటారు. కండక్టర్‌ మాత్రమే ఆర్టీసీ ఉద్యోగి. దీనినే డ్రై లీజు విధానంగా పరిగణిస్తారు. ఈ విధానంలో ఒక్కో కిలోమీటరుకు రూ.72 చొప్పున చెల్లించగా, అందులో రూ.24 కేంద్ర ప్రభుత్వం సబ్సిడీగా భరిస్తుంది. మిగిలిన మొత్తాన్ని ఆర్టీసీ చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.

అయితే, కొత్తగా తీసుకోనున్న 1,450 బస్సుల్లో సగం వాహనాలను వెట్‌ లీజు విధానంలో నడపాలని ఆర్టీసీ నిర్ణయించింది. ఈ విధానంలో బస్సును గుత్తేదారు సంస్థ అందించినప్పటికీ డ్రైవర్‌, కండక్టర్‌లు ఆర్టీసీ ఉద్యోగులే ఉంటారు. బ్యాటరీ, ప్రత్యేక సాంకేతిక నిర్వహణను గుత్తేదారు సంస్థ చేపట్టగా, మిగిలిన మరమ్మతులు, సాధారణ నిర్వహణను ఆర్టీసీ మెకానిక్‌లు నిర్వహిస్తారు. ఇందుకోసం విద్యుత్‌ బస్సుల నిర్వహణపై ఆర్టీసీ సిబ్బందికి ప్రత్యేక శిక్షణ ఇవ్వడం కూడా టెండర్‌ నిబంధనల్లో భాగంగా చేర్చనున్నారు.

గుత్తేదార్ల స్పందనపై ఉత్కంఠ : విద్యుత్‌ బస్సులన్నింటినీ డ్రై లీజులో తీసుకుంటే డ్రైవర్లు, మెకానిక్‌లకు ఉపాధి అవకాశాలు తగ్గిపోతాయనే ఆందోళనను ఉద్యోగ సంఘాలు వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఉద్యోగాల పరిరక్షణతో పాటు విద్యుత్‌ బస్సుల వినియోగాన్ని సమన్వయం చేసేలా వెట్‌ లీజు విధానాన్ని ఆర్టీసీ తెరపైకి తీసుకొచ్చింది. ఇప్పటికే ఆసక్తి వ్యక్తీకరణ (ఆర్‌ఎఫ్‌పీ) ముసాయిదాను సిద్ధం చేసిన అధికారులు ప్రభుత్వ ఆమోదం అనంతరం టెండర్లు ఆహ్వానించనున్నారు.

అయితే ఈ కొత్త విధానానికి గుత్తేదారు సంస్థలు ఎంతవరకు ఆసక్తి చూపుతాయనేది కీలక ప్రశ్నగా మారింది. ఇటీవల 1,450 విద్యుత్‌ బస్సుల సరఫరాపై నిర్వహించిన సమావేశానికి 13 సంస్థల ప్రతినిధులు హాజరయ్యారు. కానీ వెట్‌ లీజు విధానంలో పాక్షిక నిర్వహణ బాధ్యత మాత్రమే చేపట్టాల్సిన నిబంధనలను వారు అంగీకరిస్తారా లేదా అన్నది ప్రీ-బిడ్‌ సమావేశంలో స్పష్టత రానుంది. ఈ విధానం విజయవంతమైతే భవిష్యత్తులో ఆర్టీసీ కొనుగోలు చేసే మరిన్ని విద్యుత్‌ బస్సుల్లోనూ ఇదే నమూనాను అమలు చేసే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.

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RFP FOR 1450 ELECTRIC BUSES STATE

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