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వెదురు హబ్‌గా 'రంపచోడవరం' - గిరిజనుల ఆదాయం పెంచేలా ప్రభుత్వ చర్యలు

చైనా దిగుమతులు తగ్గించి దీన్ని కీలక స్థానంగా మార్చేలా అడుగులు - నాణ్యమైన వెదురుకు పరిశ్రమల ఆసక్తి -

Rampachodavaram As A Bamboo Supply Hub
Rampachodavaram As A Bamboo Supply Hub (Eenadu)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 20, 2026 at 1:32 PM IST

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Rampachodavaram As A Bamboo Supply Hub : పోలవరం జిల్లాలోని రంపచోడవరాన్ని రాష్ట్రంలోనే కీలక వెదురు సరఫరా కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కార్యాచరణను వేగవంతం చేసింది. ఇప్పటివరకు అగర్‌బత్తీలు, కాగితం, బయో ఇంధనం తదితర ఉత్పత్తుల తయారీకి అవసరమైన వెదురును పెద్దఎత్తున చైనా నుంచి దిగుమతి చేసుకుంటున్న పరిస్థితిని మార్చి, రాష్ట్రంలోనే నాణ్యమైన వెదురును అందుబాటులోకి తీసుకురావడమే లక్ష్యంగా ఈ ప్రణాళిక రూపొందించారు. ఇందులో భాగంగా అటవీ ప్రాంతాల్లో సహజసిద్ధంగా పెరిగే వెదురుపై గిరిజనులకు సేకరణ హక్కులు కల్పించడంతో పాటు, విలువ ఆధారిత ఉత్పత్తుల ద్వారా వారి ఆదాయాన్ని పెంచేలా ప్రభుత్వం చర్యలు చేపడుతోంది.

ప్రస్తుతం గిరిజనులకు వ్యక్తిగత సాగు కోసం ఆర్‌ఓఎఫ్‌ఆర్‌ (రికగ్నిషన్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ రైట్స్) పట్టాలు ఇస్తుండగా, ఇకపై అటవీ ఫలసాయం సేకరణ, సంరక్షణ, నిర్వహణ కోసం గ్రామాల వారీగా కమ్యూనిటీ ఫారెస్ట్ రిసోర్స్ రైట్స్ (సీఎఫ్‌ఆర్‌ఆర్‌) పట్టాలు జారీ చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఇందుకోసం రంపచోడవరం ఐటీడీఏ పరిధిలోని 114 గ్రామాల్లో మొత్తం 50,968 ఎకరాల అటవీ విస్తీర్ణాన్ని గుర్తించారు. అలాగే చింతూరు ఐటీడీఏ పరిధిలోని సిరిసినపల్లి, ఎర్రగొండపాక గ్రామాల్లో 3,256.92 ఎకరాల అటవీ భూమిలో కూడా వెదురు సాగు, సేకరణ హక్కులను గిరిజనులకు అప్పగించనున్నారు.

నాణ్యమైన వెదురుకు పరిశ్రమల ఆసక్తి : రంపచోడవరం, చింతూరు ప్రాంతాల్లో లభించే వెదురు నాణ్యత అత్యుత్తమంగా ఉందని నిర్వహించిన పరీక్షల్లో తేలింది. దీనితో ప్రముఖ సంస్థలు ఈ ప్రాంతంపై దృష్టి సారిస్తున్నాయి. ఐటీసీ మంగళ్‌దీప్‌ సంస్థ అగర్‌బత్తీల తయారీ కోసం ఇక్కడే ఉత్పాదక కేంద్రం ఏర్పాటు చేసేందుకు ముందుకు వచ్చింది. సామాజిక అటవీ వనరుల నుంచి సేకరించే వెదురుకు విలువ జోడించి మార్కెట్‌ కల్పించే బాధ్యతను ప్రభుత్వం తీసుకోనుంది. దీనివల్ల గిరిజనులకు స్థిరమైన ఆదాయం లభించడంతో పాటు ఉపాధి అవకాశాలు కూడా పెరగనున్నాయి.

ఈ లక్ష్యంతో గిరిజన సంక్షేమ శాఖ, సెర్ప్, ఇండియన్ స్కూల్ ఆఫ్ బిజినెస్ (ఐఎస్‌బీ) మధ్య త్రైపాక్షిక ఒప్పందం కుదిరింది. గిరిజన ప్రాంతాల్లోని డ్వాక్రా మహిళా సంఘాలను వెదురు సేకరణ, ప్రాసెసింగ్, మార్కెటింగ్ కార్యక్రమాల్లో భాగస్వాములను చేయనున్నారు. దీంతో మహిళలకు ఆర్థిక స్వావలంబన పెరగడంతో పాటు అటవీ వనరుల పరిరక్షణలోనూ వారి పాత్ర మరింత బలోపేతం కానుంది.

భారీ కొనుగోలు ఒప్పందాలకు రంగం సిద్ధం : రంపచోడవరం వెదురు ఆధారిత పరిశ్రమలకు ప్రధాన కేంద్రంగా మారే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. కాకినాడలో బయో ఇథనాల్ ప్లాంట్‌ను ఏర్పాటు చేస్తున్న ఎకోరెన్ ఎనర్జీ సంస్థ 2026 నుంచి 2034 వరకు చింతూరు ప్రాంతం నుంచి సుమారు 46 లక్షల టన్నుల వెదురును కొనుగోలు చేసేందుకు గిరిజన మహిళా యాజమాన్య సంస్థలతో ప్రాథమిక ఒప్పందానికి అంగీకరించింది. ఇదే కాలంలో మరో 46 లక్షల టన్నుల వెదురును రంపచోడవరం ఐటీడీఏ పరిధి నుంచి సమీకరించేందుకు కూడా సంస్థ ఆసక్తి వ్యక్తం చేసింది.

వెదురు సాగు పునరుద్ధరణ, అటవీ ఫలసాయం సేకరణలో యాంత్రీకరణ, శాస్త్రీయ నిర్వహణకు అవసరమైన సాంకేతిక సహకారాన్ని కూడా ఈ సంస్థ అందించనుందని ప్రభుత్వ వర్గాలు తెలిపాయి. మరోవైపు జేకే పేపర్ లిమిటెడ్ కూడా ఈ రెండు ఐటీడీఏ ప్రాంతాల నుంచి వెదురు కొనుగోలు చేసేందుకు సంసిద్ధత వ్యక్తం చేసింది. రామ్‌కో సిమెంట్స్‌తో పాటు మరికొన్ని పరిశ్రమలు కూడా వెదురు కొనుగోలుపై ఆసక్తి చూపుతున్నాయని, వాటితో ప్రభుత్వం సంప్రదింపులు కొనసాగిస్తోందని అధికారులు వెల్లడించారు. ఈ చర్యల ద్వారా రంపచోడవరం, చింతూరు ప్రాంతాలు వెదురు ఉత్పత్తి, విలువ ఆధారిత పరిశ్రమలు, గిరిజన ఉపాధి, అటవీ పరిరక్షణకు ఆదర్శ కేంద్రాలుగా అభివృద్ధి చెందనున్నాయని ప్రభుత్వం ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తోంది.

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