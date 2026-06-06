ఏపీకి కొత్త విమానయాన దిశ - 2026-31 విధానాన్ని ప్రకటించిన ప్రభుత్వం
"ఆంధ్రప్రదేశ్ విమానయాన విధానం-2026"ను ప్రకటించిన ప్రభుత్వం - మొదట విమానాశ్రయాల విస్తరణకు ప్రాధాన్యం - పెట్టుబడులు, ఉపాధి అవకాశాల విస్తరణ - సరుకు రవాణా, మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 6, 2026 at 2:42 PM IST
New Aviation Policy - 2026 In State : ఆంధ్రప్రదేశ్లో విమానయాన రంగాన్ని వేగంగా అభివృద్ధి చేయడం లక్ష్యంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం "ఆంధ్రప్రదేశ్ విమానయాన విధానం-2026"ను ప్రకటించింది. 2026 నుంచి 2031 వరకు ఐదేళ్ల కాలానికి అమలులో ఉండే ఈ విధానానికి సంబంధించిన ఉత్తర్వులను జారీ చేసింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రతి 150 కిలోమీటర్ల పరిధిలో విమానాశ్రయ సదుపాయం అందుబాటులో ఉండేలా ప్రణాళిక రూపొందించింది.
విమానాశ్రయాల విస్తరణకు ప్రాధాన్యం : ఈ విధానంలో అంతర్జాతీయ, దేశీయ, ప్రాంతీయ విమానాశ్రయాల విస్తరణకు అవకాశం కల్పించనున్నారు. అదే సమయంలో తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన సాధారణ విమానాశ్రయాలు, జల విమానాశ్రయాలు (సీ ప్లేన్ బేస్లు), హెలిపోర్టుల అభివృద్ధిపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించనున్నారు. రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాలకు మెరుగైన వాయు అనుసంధానం కల్పించడం ద్వారా ప్రయాణికులకు మరింత సౌలభ్యం కలిగించాలన్నది ప్రభుత్వ లక్ష్యం.
వాయు సరుకు రవాణా, మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి : సమీకృత విమానాశ్రయ మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధితో పాటు వాయు సరుకు రవాణా (ఎయిర్ కార్గో) లాజిస్టిక్స్ సౌకర్యాలను కూడా విస్తరించనున్నారు. వ్యవసాయ, పారిశ్రామిక ఉత్పత్తుల వేగవంతమైన రవాణాకు ఈ సదుపాయాలు ఉపయోగపడనున్నాయి. రాష్ట్ర ఆర్థికాభివృద్ధికి ఇవి కీలకంగా మారనున్నాయని పాలసీ పత్రంలో పేర్కొన్నారు.
ఏరోస్పేస్, ఎంఆర్వో రంగాలకు ఊతం : విమానయాన నైపుణ్య శిక్షణా కేంద్రాలు, ఏరోస్పేస్ తయారీ యూనిట్లు, నిర్వహణ-మరమ్మతు-ఓవర్హాల్ (ఎంఆర్వో) సదుపాయాల ఏర్పాటుకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వనున్నారు. అలాగే అభివృద్ధి చెందుతున్న ఆధునిక విమానయాన సాంకేతిక పరిజ్ఞానాలను ప్రోత్సహిస్తూ రాష్ట్రాన్ని దేశానికి తూర్పు ముఖద్వారంగా, ప్రముఖ విమానయాన కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దాలనే లక్ష్యాన్ని ప్రభుత్వం నిర్దేశించుకుంది.
పెట్టుబడులు, ఉపాధి అవకాశాల విస్తరణ : విమానయాన రంగంలో పెట్టుబడులను ఆకర్షించేందుకు, ఉపాధి అవకాశాలను పెంచేందుకు ప్రత్యేక ప్రోత్సాహకాలు అందించనున్నట్లు ప్రభుత్వం తెలిపింది. భారీ ప్రాజెక్టుల కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన ప్రోత్సాహకాల ప్రతిపాదనలను పరిశీలించనున్నారు. రాష్ట్రంలోని విమానయాన ప్రాజెక్టులకు అవసరమైన అనుమతులు, పెట్టుబడిదారుల సహకారం, సమన్వయ ప్రక్రియల కోసం ఏకగవాక్ష విధానాన్ని అమలు చేయనున్నారు.
ఏపీఏడీసీఎల్కు నోడల్ బాధ్యతలు : విమానయాన విధానం అమలు, ప్రాజెక్టుల పర్యవేక్షణ, పెట్టుబడిదారులకు మద్దతు వంటి అంశాల కోసం ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎయిర్పోర్ట్స్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ (ఏపీఏడీసీఎల్)ను నోడల్ ఏజెన్సీగా నియమించారు. ఈ విధానం ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్ విమానయాన రంగంలో కొత్త అవకాశాలకు మార్గం సుగమం కానుందని ప్రభుత్వం ఆశాభావం వ్యక్తం చేసింది.
విజయవాడ నుంచి హైదరాబాద్కు మరో సర్వీసు : కొన్నినెలల కిందట విజయవాడ నుంచి హైదరాబాద్కు మరో విమాన సర్వీసును కేంద్ర పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు శ్రీకాకుళం క్యాంప్ కార్యాలయం నుంచి వర్చువల్గా ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ 2024లో ప్రారంభమైన ‘ఫ్లై91’ సంస్థ ఉడాన్ పథకం ద్వారా అంచెలంచెలుగా ఎదిగి దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో విశేష విమాన సేవలు అందిస్తున్నట్లు కేంద్రమంత్రి కొనియాడారు. ఈ నెల 17వ తేదీ నుంచి హైదరాబాద్ వేదికగా 22 రాకపోకలు నిర్వహించేందుకు ముందుకొచ్చిన ఆ సంస్థ నిర్వాహకులను అభినందించారు.
త్వరలో దుబాయ్, వారణాసి, కొచ్చితోపాటు ఇతర సర్వీసుల రాకపోకలకు చర్యలు చేపడుతున్నట్లు రామ్మోహన్ నాయుడు తెలిపారు. విజయవాడ, రాజమహేంద్రవరం, కడప విమానాశ్రయాల అభివృద్ధి పనులు శరవేగంగా కొనసాగుతున్నట్లు వెల్లడించారు. విశాఖపట్నంలోని భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయ పనులు జూన్ నాటికి పూర్తి చేసుకుని జులైలో ప్రధాని మోదీ, సీఎం చంద్రబాబు చేతుల మీదుగా ప్రారంభించేందుకు చర్యలు చేపట్టినట్లు ఆయన వివరించారు.
'భోగాపురం' ప్రారంభానికి సిద్ధం - సాకారమవుతున్న ఉత్తరాంధ్ర ప్రజల కల
ఎబోలా వైరస్ ఎఫెక్ట్ - విజయవాడ విమానాశ్రయంలో స్క్రీనింగ్ పరీక్షలు