అర్ధరాత్రి ఏడుస్తూ బయటకు వచ్చిన ఐదేళ్ల బాలుడు - గొంతు నొక్కి చంపిన పక్కింటి వ్యక్తి
తన భార్యకు బాలుడి తల్లిదండ్రులు అసత్యాలు చెబుతున్నారని హత్య - అనంతపురం పట్టణం అరుణోదయ కాలనీలో వెలుగుచూసిన ఘటన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 27, 2025 at 8:49 PM IST
Five Year Old Boy Murder By Neighbor in Anantapur : అనంతపురం పట్టణంలో దారుణ ఘటన వెలుగు చూసింది. 5 ఏళ్ల పిల్లాడిని పక్కింటి వ్యక్తి చంపి ఇంటి వెనకాల పడేశాడు. బాలుడి తల్లిదండ్రులు నిత్యం తన భార్యకు లేనిపోని విషయాలు చెప్పి వారి మధ్య గొడవ పెడుతున్నారని కక్ష పెంచుకున్న నిందితుడు ఈ దారుణానికి ఒడిగట్టాడు.
పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే, అనంతపురం పట్టణం అరుణోదయ కాలనీకి చెందిన గోవింద హరి, నాగమణిలకు సుశాంత్ అనే ఐదేళ్ల బాలుడు ఉన్నాడు. నిన్న (ఆదివారం) బాలుడికి అనారోగ్యంగా ఉండటంతో చికిత్స కోసం ఓ ప్రైవేటు ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారు. అనంతరం బాలుడికి ఆరోగ్యం కుదుటపడకపోవడంతో రాత్రి సమయంలో ఇంటిలోనే ఉంచి భార్యాభర్తలిద్దరూ భోజనం చేసేందుకు కలిసి బయటకు వెళ్లారు. తిరిగి వచ్చి చూసేసరికి ఇంట్లో ఉన్న బాలుడు అదృశ్యమయ్యాడు. కంగారు పడిన తల్లిదండ్రులు మూడవ పట్టణ పోలీస్ స్టేషన్లో బాలుడు కనబడుటలేదని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
ఏడుస్తూ వచ్చిన బాలుడి గొంతు నొక్కి : వెంటనే కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు చేపట్టిన పోలీసులు విస్తుపోయే నిజాలను బయటకు తీశారు. పక్కింటిలో నివాసం ఉంటున్న పెన్నయ్య అనే వ్యక్తి బాలుడిని హత్య చేసినట్లుగా గుర్తించారు. ఆదివారం అర్థరాత్రి ఏడుస్తూ బయటకు వచ్చిన బాలుడి గొంతు నొక్కి పెన్నయ్య హతమార్చినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. అనంతరం ఓ కవర్లో బాలుడిని చుట్టి ఇంటి వెనకాల ధోబి ఘాట్ వద్ద పడేసినట్లు పోలీసుల ఎదుట పెన్నయ్య ఒప్పుకున్నాడు.
లేనిపోని విషయాలు చెప్పి వారి మధ్య గొడవలు : బాలుడి తల్లిదండ్రులైన గోవింద హరి, నాగమణిలు నిత్యం తన భార్యకు లేనిపోని విషయాలు చెప్పి తమ మధ్య గొడవ పెడుతున్నారని పెన్నయ్య తెలిపారు. దీంతో వారిపై కక్ష పెంచుకున్న పెన్నయ్య ఈ దారుణానికి ఒడిగట్టినట్లు పోలీసులు విచారణలో తెలిసింది. నిందితుడిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. బాలుడి మృతదేహాన్ని పంచనామా నిమిత్తం ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించారు. కేసు నమోదు చేసుకొని పూర్తి వివరాలను దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు సీఐ రాజేంద్రనాథ్ యాదవ్ తెలిపారు.
కొట్టి చంపి బావిలో పడేశారు - సహ విద్యార్థుల ఘాతుకం
చెల్లితో చనువుగా మాట్లాడుతున్నాడని చంపారు - శవాన్ని పూడ్చేశారు!