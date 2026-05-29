ప్రాణంపోయేంత చలి, క్షణాల్లో మారిపోయే వాతావరణం - ఎవరెస్టు ఎక్కాలంటే ప్రాణంపై ఆశలొదులుకోవాల్సిందే!

ఎవరెస్ట్​ ఎక్కే సమయంలో 9 కిలోల బరువుతో ప్రయాణం - ఆక్సిజన్​ పూర్తయ్యే సమయానికి తిరిగి రావాల్సిన పరిస్థితి - ఇటీవల ఎవరెస్టు శిఖరాన్ని అధిరోహించి అక్కడి భయంకర సన్నివేశాలను పంచుకున్న పల్పునూరు తులసిరెడ్డి

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 29, 2026 at 7:43 PM IST

Hyderabad Mountaineer At Everest : ప్రాణాలు పోయేంత చలి. చుట్టూ నిర్మానుష్య ప్రదేశం. అడుగు తీసి అడుగు ముందుకు వేయాలంటే ప్రాణభయం. ఇలాంటి ప్రమాదంతో కూడుకున్న ఎవరెస్టు పర్వతాన్ని అధిరోహించడానికి అనేక ప్రాంతాలకు చెందిన కొందరితో బృందంగా ఏర్పడి ముందుకు సాగారు. శిఖరాన్ని అధిరోహించే సమయంలో క్షణాల్లోనే వాతావరణ పరిస్థితులు మారిపోయాయి. బృందంలోని సభ్యులలో కొందరికి ఆక్సిజన్ సరిపడా అందక అనారోగ్య సమస్యలు దాపురించాయి. అలాంటి సమయంలో మాలో కొందరం తిరిగి వచ్చామంటే ఇంకా భూమిమీద నూకలు మిగిలి ఉన్నాయనే అనుకోవాలని హైదరాబాద్​ బౌరంపేట్​కు చెందిన పల్పునూరు తులసిరెడ్డి వెల్లడించారు. ఇటీవల ఎవరెస్టు శిఖరాన్ని అధిరోహించడానికి వెళ్లిన బృందంలో ఆయన కూడా ఒకరు. తిరిగి వచ్చిన ఆయన అక్కడ చోటు చేసుకున్న భయంకర సన్నివేశాలను పంచుకున్నారు.

9 కేజీల బరువు మోయాలి : ఎవరెస్ట్​ ఎక్కే సమయంలో మనతోపాటు 9 కిలోల బరువును మోయాల్సి ఉంటుంది. సముద్రమట్టం నుంచి ఎత్తుకు పోయే కొద్ది చిన్న బరువైనా రెట్టింపుగా అనిపిస్తుంది. మనతో పాటు ఆక్సిజన్​ సిలిండర్​ (4.5 కేజీలు), స్లీపింగ్​ బ్యాగ్​, ఫుడ్​, మ్యాట్రెస్​ అన్నీ కలిపి 9 కేజీల బరువు ఉంటాయి. అయితే ఆక్సిజన్​ సిలిండర్​ పూర్తయ్యే సమయానికి పర్వతాన్ని ఎక్కి తిరిగి రావాలి.

ఎవరెస్టు శిఖరాన్ని అధిరోహించిన తులసిరెడ్డి (Eenadu)

స్పీడ్​ బ్యాచ్​, స్లో బ్యాచ్ : ఎవరెస్ట్ అధిరోహణ కోసం నేపాల్​కు చెందిన పయోనియర్ సంస్థ యాత్రికులను గ్రూపులుగా చేస్తోంది. మా బృందంలో 7గురు సభ్యులు ఉన్నారు. ప్రఫుల్​ (హైదరాబాద్), అరుణ్​ తివారి (హైదరాబాద్), సందీప్​ ఆర్య (హిందూపురం), అమిత (ఛత్తీస్​గఢ్​), మనస్వి అగర్వాల్​ (రాజస్థాన్​), అజయ్​ పాల్​ (కెనడా). కాఠ్​మాండూలో అందరూ కలుసుకుని బృందంగా ఏర్పడ్డాం. అంతా కలిసి లుక్లా ఎయిర్​పోర్ట్​ చేరుకున్నాం. అక్కడి నుంచి బేస్​ క్యాంప్​నకు చేరుకోవడానికి 9 రోజుల సమయం పట్టింది. లోబుచే అనే 6,200 మీటర్ల టెక్నికల్​ పీక్​ ఎక్కి మళ్లీ బేస్​ క్యాంప్​నకు వచ్చాం. మే 16న మా ప్రయాణం మొదలైంది. నేను, యూఎస్​లో స్థిరపడిన సందీప్​ ఆర్య స్పీడ్​ బ్యాచ్​లో ఉన్నాం. మిగిలిన వారందరూ రెండో బ్యాచ్​. రెండో బ్యాచ్​ ముందు రోజే బయలుదేరుతుంది. స్పీడ్​ బ్యాచ్​ తరవాత రోజు వెళ్లడానికి సిద్ధం అవుతుంది.

అక్కడే హెచ్చరించారు : 19వ తేదీన హైదరాబాద్​కు చెందిన ప్రఫుల్​ నీరసంగా కనిపించాడు. అతడి కళ్లు ఎర్రగా మారిపోవడం చూసి షేర్పా (గైడ్​) అతడిని కిందకి వెళ్లిపోవాలని హెచ్చరించారు. అతను కిందికి వచ్చేశారు. మిగిలిన వారందరం ఎవరెస్ట్ ఎక్కడానికి ప్రయాణం మొదలుపెట్టాం. నేను, అజయ్​పాల్​, సందీప్​ ఆర్య కాస్త వేగంగా ఉండటంతో ఒకే టెంట్​లో ఉన్నాం. అరుణ్​ తివారి, మనస్వి, అమిత వేరే టెంట్​లో ఉండి సిద్ధం అవుతున్నారు. అదే సమయంలో సందీప్​ శరీరంలో మార్పులు కనిపించాయి. ​ఆక్సిజన్​ లెవల్​ను చూడగా 40 నుంచి 45 లోపల ఉంది. సందీప్​ను కిందికి వెళ్లిపొమ్మని హెచ్చరించాను. మొదట్లో అతను ఏం కాదన్నాడు. అక్కడి నుంచి నడక ప్రారంభించి బాల్కనీకి వచ్చేసరికి కళ్లు సరిగా కనిపించడంలేదు, నావల్ల కావడం లేదని చెప్పాడు. దీంతో అతడిని కిందికి వెళ్లమన్నాను. అయినా పట్టుబట్టి పూర్తిగా ఎక్కేశాడు. అక్కడే ఫొటోలు దిగాం అంతా బాగానే ఉంది.

ఒక్కసారిగా మారిన వాతావరణం : 20న అంతా బాగానే ఉందనుకుని కిందికి దిగుతుండగా సందీప్​ కళ్లు పూర్తిగా కనబడటం లేదన్నాడు. కిందకి రాలేకపోతున్నాడని అర్థమైంది. దీంతో సందీప్​ను గైడ్​కు ఇచ్చి 'నేను వెళ్తున్నాను కిందకి వెళ్లి రెస్కూ వాళ్లను పంపిస్తాను' అని చెప్పి వచ్చాను. వాకీటాకీలో సిగ్నల్​ చూస్తే కనిపించలేదు. కొంతసేపటికి వాకీటాకీ సిగ్నల్​ దొరికే ప్రదేశానికి వచ్చి రెస్క్యూ టీమ్​కి చెప్పాను. వాళ్లు అర్ధరాత్రికి అతడిని క్యాంప్​-4కి తెచ్చినా, అప్పటికే మెదడు దిమ్ముగా ఉండటం వల్ల సందీప్​ మాట్లాడలేకపోతున్నాడు.

పర్వతం దిగేసమయానికి అరుణ్​కు కూడా​ కళ్లు రంగు మారడం గమనించాను. బాగా నీరసంగా కనిపించాడు. నేను కిందికి వచ్చి నిద్రలేచే సమయానికి అరుణ్, సందీప్​ మృతి చెందారనే వార్త వినిపించింది. రెస్క్యూ వాళ్లు కూడా తీసుకురాలేని ప్రాంతంలో ఉండటం వల్ల ఎవరూ ముందుకు వెళ్లలేకపోయారు. దీంతో అరుణ్​ తివారి మృతదేహాన్ని అక్కడే వదిలేయాల్సి వచ్చింది. ప్రతి సంవత్సం ఎవరెస్ట్ ఎక్కడానికి వెళ్లేవారికి ఆయన శరీరం ఒక గుర్తుగా కనిపిస్తుంది. సందీప్​నకు నిన్ననే బెంగళూరులో అంత్యక్రియలు పూర్తి చేశారు.

