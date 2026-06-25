అమ్మ కృషి, బుడతడి జ్ఞాపకశక్తి - కట్ చేస్తే ఇండియన్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో చోటు
నాలుగేళ్ల వయసులోనే 197 దేశాల రాజధానుల పేర్లు చెప్పి అందరితోనూ ఔరా అనిపించుకుంటున్న అభయ్ - చదువుతో పాటు యోగా వంటి అంశాల్లోనూ రాణిస్తున్న బుడతడు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 25, 2026 at 6:30 PM IST
4 Year Old Abhay Vardhan Memorizes 197 World Capitals : పిట్ట కొంచెం కూత ఘనం సామెతను నిజం చేస్తున్నాడీ బుడతడు. నాలుగేళ్ల వయసులోనే 197 దేశాల రాజధానుల పేర్లు చెప్పి అందరితోనూ ఔరా అనిపించుకున్నాడు. అంతేకాదు తన ప్రతిభతో ఇండియన్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లోనూ చోటు సంపాదించుకున్నాడు. చదువుతో పాటు యోగా వంటి అంశాల్లోనూ రాణిస్తూ అందరి మన్ననలూ పొందుతున్నాడు.
కేవలం 6 నిమిషాల 38 సెకన్లలోనే : ప్రపంచంలోని మొత్తం 197 దేశాల రాజధానుల పేర్లను ఏకధాటిగా చెప్పేస్తున్న బుడతడు అభయ్ వర్థన్. పల్నాడు జిల్లా నరసరావుపేటకు చెందిన డాక్టర్ కడియాల లలిత్ సాగర్, గొట్టిపాటి లక్ష్మి దంపతుల కుమారుడు. కేవలం 6 నిమిషాల 38 సెకన్లలోనే 197 దేశాల రాజధానుల పేర్లు చెప్పి ఇండియన్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో చోటు సాధించాడు. అద్భుత జ్ఞాపకశక్తితో పెద్దలకు కూడా సాధ్యం కాని విషయాలను సులభంగా చెప్పి ఔరా అనిపిస్తున్నాడు.
నాలుగేళ్ల వయసులోనే: చిన్న వయసులోనే అసాధారణ జ్ఞాపకశక్తితో సరికొత్త రికార్డు సృష్టించటంతో పాటు జాతీయ స్థాయిలో తెలుగువారి కీర్తిని అభయ్ చాటాడు. ప్రస్తుతం నరసరావుపేటలోని ఇంటర్నేషనల్ ఢిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్లో LKG చదువుతున్నాడు. చిన్నతనంలోనే కుమారుడిలోని ప్రత్యేక ప్రతిభ గుర్తించిన తల్లిదండ్రులు అతన్ని ప్రోత్సహించారు. దీంతో నాలుగేళ్ల వయసులోనే జాతీయ స్థాయి రికార్డును సొంతం చేసుకున్నాడు.
యోగాంధ్ర కార్యక్రమంలో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా: అభయ్ విజయంలో అతని తల్లిదే కీలకపాత్రని పాఠశాల యాజమాన్యం చెబుతోంది. వైద్యురాలిగా బిజీ బిజీగా ఉన్నా అభయ్ వర్థన్ పట్ల గొట్టిపాటి లక్ష్మి ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకున్నారని చెప్పుకొస్తున్నారు. ఇలాంటి బుడతడు తమ స్కూల్లో చదవటం తమకు ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చిందని అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఇటీవల నిర్వహించిన యోగాంధ్ర కార్యక్రమంలో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచిన అభయ్ పలువురు సినీ, రాజకీయ ప్రముఖుల నుంచి మన్ననలు పొందాడు.
ప్రపంచపటంలో ఉన్న 197 దేశాల పేర్లు వాటి రాజధానుల పేర్లను ఆల్ఫాబెటిక్ ఆర్డర్లో కేవలం 6 నిమిషాల 38 సెకన్లలోనే చిన్నారి చెప్పి ఇండియన్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో చోటు సంపాదించాడు. ఇన్ని దేశాల పేర్లు వాటి రాజధానుల పేర్లను చెప్పడం వెనక వాళ్ల అమ్మ కృషి చాలా ఉంది. తనకున్న బిజీ షెడ్యూల్లో కూడా చిన్నారి కోసం టైమ్ కేటాయించి చెప్పినందుకు నేను ముందు చిన్నారి అమ్మ లక్ష్మికి థ్యాంక్స్ చెప్తున్నా. ఈ అవార్డ్ రావడానికి కారణం తనే. - అభయ్ స్కూల్ టీచర్
పిల్లల మనస్తత్వ శాస్త్రవేత్తల సూచనలు: నేటి ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో తల్లిదండ్రులు పిల్లలకు ఇవ్వగలిగే అత్యంత విలువైన ఆస్తి సమయం. చిన్నారులతో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడపడం కేవలం వారి ఆనందం కోసమే కాదు, వారిలో దాగి ఉన్న ప్రత్యేక ప్రతిభను గుర్తించడానికి ఒక సువర్ణావకాశంగా నిలుస్తుంది. ప్రపంచంలో ఏ ఇద్దరు పిల్లలూ ఒకేలా ఉండరు. పిల్లల ఆసక్తులను గమనించండి. వారు ఆడుకునేటప్పుడు, మాట్లాడేటప్పుడు వారిని నిశితంగా పరిశీలించండి. కొందరికి బొమ్మలు వేయడం, మరికొందరికి కథలు చెప్పడం, ఇంకొందరికి వస్తువులను ముక్కలు చేసి అమర్చడం ఇష్టం కావచ్చు. ఈ చిన్న ఆసక్తులే వారి భవిష్యత్తుకు పునాదులు వేస్తాయని గుర్తుంచుకోండి.
సమయం కేటాయించడం అంటే కేవలం ఒకే గదిలో కూర్చోవడం సమయం కేటాయించడం కాదు. ఫోన్లు, గ్యాడ్జెట్లను పక్కన పెట్టి వారితో కలిసి నవ్వడం, మాట్లాడటం. వారి చిన్ని చిన్ని ప్రశ్నలకు ఓపిగ్గా సమాధానాలు చెప్పడం. వారి ఆలోచనలను, భయాలను పంచుకునేలా స్వేచ్ఛనివ్వడం. మీ బిడ్డను పక్కింటి పిల్లలతో ఎప్పుడూ పోల్చకండి. ఆ పోలిక వారిలోని ప్రత్యేకతను చంపేస్తుంది. పిల్లలు చేసే చిన్న ప్రయత్నాన్ని కూడా అభినందించండి. వారు తప్పు చేసినపుడు తిట్టకుండా, వారి ప్రయత్నాలను ప్రోత్సహించండి. కొత్తగా ప్రయత్నించేలా ధైర్యాన్ని ఇవ్వండి. మొక్కకు నీరు, ఎండ ఎంత అవసరమో పిల్లల మానసిక ఎదుగుదలకు తల్లిదండ్రుల ప్రేమ, సమయం అంత అవసరం. రేపు వారు సమాజంలో ఒక గొప్ప వ్యక్తిగా ఎదగాలంటే, నేడు వారి పక్కన కూర్చుని వారి ప్రపంచాన్ని అర్థం చేసుకోవాల్సింది మీరే. మీ పిల్లల ప్రతిభను గుర్తించే మొదటి గురువులు మీరే కావాలి.
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