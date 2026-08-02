ETV Bharat / state

'నాలాంటి కష్టం పగవాడికి కూడా రాకూడదయ్యా' - విధి వంచితురాలు పెంచలమ్మ కన్నీటి గాథ

15 ఏళ్లుగా కుటుంబ సమస్యలను భుజాన వేసుకుని మోస్తున్న పెంచలమ్మ - కూలినాలీ చేసుకుంటూ దివ్యాంగులుగా ఉన్న ఇద్దరు కుమారులకు సపర్యలు - ప్రభుత్వం, దాతలు స్పందించి ఆదుకోవాలని పెంచలమ్మ విజ్ఞప్తి

Heart Breaking Story of Mother in Nellore District
Heart Breaking Story of Mother in Nellore District (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 2, 2026 at 11:06 AM IST

|

Updated : August 2, 2026 at 11:30 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Heart Breaking Story of Mother in Nellore District : ఆమె విధివంచితురాలు. అందరూ ఉన్నా అందరికీ ఏదో ఒక లోపం. కుటుంబానికి పెద్ద దిక్కుగా ఉన్న భర్త ఇంట్లో సమస్యలను చూసి కుటుంబాన్ని వదిలివెళ్లాడు. తండ్రి బాధ్యతలను వదిలి వెళ్లిపోయినా కన్నపేగు ప్రేమతో ఆ తల్లి మాత్రం బిడ్డలను వదలలేక కూలినాలీ చేసి కుటుంబాన్ని ఈడ్చుకు వస్తుంది. ఒకటి, రెండు సంవత్సరాలు కాదు, 15 ఏళ్లుగా కుటుంబంలోని సమస్యలను భుజాన వేసుకుని మోస్తుంది. నెల్లూరు జిల్లా పొదలకూరు మండలంలో ఓ కన్న తల్లి కష్టాల కథనం ఇది.

'నాలాంటి కష్టం పగవాడికి కూడా రాకూడదయ్యా' - విధి వంచితురాలు పెంచలమ్మ కన్నీటి గాథ (ETV Bharat)

విధి వంచితురాలు కంబాకు పెంచలమ్మ. ఆమె వయస్సు 55 సంవత్సరాలు. వృద్దాప్యం దగ్గర పడింది. శరీరంలో సత్తువలేదు. ఆర్థికంగా పేదరాలు. ఒక కుమారుడు పుట్టుకతో దివ్యాంగుడు. మరో కుమారుడు విధివంచితుడు. ఏడాది కిందట ప్రమాదంలో నడుము విరిగి మంచానికి పరిమితం అయ్యాడు. ఇద్దరు పిల్లలను వదలలేక వారి కోసం ఆమె ప్రతి రోజు నరకం చూస్తున్నారు.

నెల్లూరు జిల్లా పొదలకూరు మండలం మొగళ్లూరుకు చెందిన కంబాకు పెంచలమ్మ, రత్తయ్యలకు ఇరువురు పిల్లలు. అందులో పెద్ద అబ్బాయి ప్రసాద్ దివ్యాంగుడు. పేదరికంలో కుటుంబ భారం మోయలేక భర్త రత్తయ్య ఇంటినుంచి వెల్లిపోయాడు. ఇప్పటికీ 15 ఏళ్లుగా ఆ తల్లి కుటుంబాన్ని పోషిస్తోంది. దివ్యాంగుడుగా ఉన్న ప్రసాద్​కు సపర్యలు చేస్తూ, చిన్న కుమారుడ్ని చూసుకుంటూ వచ్చింది. తండ్రి వెళ్లిపోవడంతో చిన్నకుమారుడు భాస్కర్ తల్లికి చేదోడుగా నిలిచాడు. చదువు మానేసి లారీ క్లీనర్​గా, డ్రైవర్​గా మారాడు. తల్లి పెంచలమ్మ బట్టలు ఇస్త్రీ చేస్తూ కుటుంబాన్ని నెట్టుకు వస్తుంది.

మంచానికినే పరిమితమైన కుమారులు : భర్త లేక పోయినా చిన్నకుమారుడు కుటుంబానికి ఆధారంగా ఉన్నాడని ఆనంద పడింది పెంచలమ్మ. కానీ ఆ ఆనందం ఎంతో కాలం నిలవలేదు. ఏడాది కిందట కొత్తూరు వద్ద సివిల్ సప్లైయ్ గోడౌన్​లో బస్తాలు ఎత్తుతూ లారీ పైనుంచి కింద పడిపోవడంతో భాస్కర్ వెన్నుపూస దెబ్బతింది. దీంతో మంచానికినే పరిమితం అయ్యాడు. వైద్యం చేయించే శక్తి లేక ఇద్దరు కుమారులను పెంచలమ్మ చూసుకోవడం భారంగా మారింది.

దుర్భరంగా బతుకు జీవనం : పెద్ద కుమారుడు ప్రసాద్ వయసు 34, చిన్న కుమారుడు భాస్కర్ వయసు 30ఏళ్లు. మంచంలో ఉన్న ఇద్దరికి స్నానాలు చేయించడం, భోజనం పెట్టడం లాంటి పనులను పెంచలమ్మ ఒక్కటే చూసుకుంటున్నారు. పనులు చేసి గ్రామాలో బట్టలు ఇస్త్రీ చేసి డబ్బులు సంపాదిస్తూ దుర్భరంగా బతుకు జీవనం గడుపుతున్నారు. 'నాలాంటి కష్టం పగవాడికి కూడా రాకూడదయ్యా' అంటూ ఆమె కన్నీరు పెడుతున్నారు. కుమారులు ఇద్దరూ నడవలేని పరిస్థితుల్లో ఉండటంతో ఖర్చులు కూడా పెరిగాయి. మందులు కూడా కొనడం కష్టంగా ఉందని పెంచలమ్మ వాపోతున్నారు.

"నా ఇద్దరు కుమారులు దివ్యాంగులుగా మారారు. చిన్న కుమారుడికి పుట్టుకతోనే ఉంటే, రెండో కుమారుడు లారీ పైనుంచి కింద పడిపోవడంతో వెన్నుపూస దెబ్బతింది. ఇప్పటికే రూ.10 లక్షల వరకు ఖర్చు అయ్యింది. ఇంటికి పెద్ద దిక్కుగా ఉండే భర్త కుటుంబ భారం మోయలేక ఇంటినుంచి వెళ్లిపోయాడు. కూలినాలీ చేసి కుటుంబాన్ని పోషిస్తున్నాను. ప్రభుత్వం, దాతలు స్పందించి ఆదుకోవాలని వేడుకుంటున్నా." - పెంచలమ్మ, తల్లి

దాతల సాయంకోసం ఎదురుచూపులు : తన ఇద్దరు కుమారులకు వికలాంగుల పెన్షన్ మంజూరు చేసి తమ కుటుంబాన్ని ఆదుకోవాలని పెంచలమ్మ కన్నీటితో వేడుకుంటున్నారు. తమకు బతికేందుకు ఉపాధి చూపించాలని ఆమె ప్రభుత్వాన్ని వేడుకుంటుంది. భర్త వదిలివెళ్లిపోవడం, ఇద్దరు కుమారులు మంచానికి పరిమితం కావడం, ఆర్ధికంగానూ పేదరికం కావడంతో ఆ‌ తల్లిపడే బాధలు వర్ణనాతీతంగా ఉన్నాయి. చిన్న కుమారుడి వైద్యం సహాయం కోసం దాతలు ఆదుకోవాలని ఆమె కోరుతున్నారు. ప్రభుత్వం, దాతలు ఆదుకుంటే కొంతవరకు ఉపశమనం కలుగుతుందని పెంచలమ్మ వేడుకుంటున్నారు.

23 ఏళ్ల తర్వాత కొడుకును కలిసిన తల్లి- 18 ఏళ్లు వెట్టిచాకిరిలో మగ్గిపోయిన 'ప్రకాశ్'- ఎట్టకేలకు సొంతగూటికి!

తల్లి మరణాన్ని జీర్ణించుకోలేకపోయిన కొడుకు- మళ్లీ బతుకుతుందని ఆశ- శవానికి మూడు రోజులు ఇంట్లోనే ఉంచి పూజలు

Last Updated : August 2, 2026 at 11:30 AM IST

TAGGED:

MOTHER STRUGGLING FOR TWO SONS
PENCHALAMMA IN MOGALLURU
MOTHER SEEKS FOR HELP
MOTHER AND TWO DISABLED SONS
HEARTBREAKING STORY OF A MOTHER

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.