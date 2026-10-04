భర్తతో చిన్న గొడవ - ముగ్గురి ప్రాణాలు బలితీసుకున్న ఇల్లాలి క్షణికావేశం
వికారాబాద్ జిల్లా సోమన్గూర్తిలో విషాధ ఘటన చోటుచేసుకుంది. కుటుంబ కలహాల కారణంగా ఓ తల్లి తన ఇద్దరి పిల్లలను బావిలోకి తోసి తానూ ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. చిన్నారుల మృతితో కుటుంబ సభ్యులు బోరున విలపించారు.
Published : October 4, 2026 at 7:33 AM IST
Mother Died with Children : కుటుంబ కలహాలు ముగ్గురి ప్రాణాలను బలి తీసుకున్నాయి. కంటికి రెప్పలా కాపాడుకోవాల్సిన తల్లే తన ఇద్దరు పిల్లల్ని చంపి బావిలో దూకి తానూ ఆత్మహత్య చేసుకుంది. వికారాబాద్ జిల్లా పూడూరు మండలం సోమన్గుర్తిలో చోటుచేసుకున్న ఈ ఘటన కలచి వేసింది. కుటుంబంతో పాటు గ్రామంలో విషాదఛాయలు అలుముకున్నాయి.
వైవాహిక జీవితంలో తలెత్తిన విభేదాలతో
వికారాబాద్ జిల్లాకు చెందిన ఓ మహిళ తన ఇద్దరు పిల్లలను బావిలో తోసి, తానూ ఆత్మహత్య చేసుకుంది. వైవాహిక జీవితంలో తలెత్తిన విభేదాల వల్లే ఈ విషాదం చోటుచేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. పూడురు మండలం మంచన్పల్లి అనుబంధ గ్రామం మాటుగూడకు చెందిన ఉప్పరి మమత అలియాస్ పద్మమ్మ-రాజు దంపతలకు సాకేత్, జనశ్రీ సంతానం.
శుక్రవారం మమత తన ఇద్దరు పిల్లలతో కలిసి ఇంటి నుంచి వెళ్లిపోయారు. భర్త రాజు పరిగి మండలం నారాయణపూర్లో ఉండే ఆమె తండ్రికి ఫోన్ చేసి అడగ్గా అక్కడికి రాలేదని చెప్పారు. రాజు గ్రామస్థులతో కలిసి వెతికినా ఆచూకీ లేకపోవడంతో అదే రోజు రాత్రి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో సోమన్గుర్తి సమీపంలోని వ్యవసాయ బావి వద్ద కనిపించారన్న సమాచారంతో బంధువులు శనివారం గాలింపు చేపట్టారు.
ఈతగాళ్లతో గాలింపు చర్యలు
బావి గట్టుపైన మహిళ చేతి సంచి, చిన్నారుల పాదరక్షలు కనిపించాయి. ఈ మేరకు పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వగా ఎస్సై భరత్ రెడ్డి సిబ్బందితో కలిసి ఘటనా స్థలికి చేరుకుని ఈతగాళ్లతో గాలించారు. తల్లీకుమార్తెల మృతదేహాలు, ఆ తర్వాత బాలుడి మృతదేహం లభ్యమయ్యాయి. క్షణికావేశంలో తీసుకున్న ఓ తప్పుడు నిర్ణయం వల్ల ముగ్గురు బలయ్యారు. విగత జీవులుగా పడి ఉన్న తల్లి, ఇద్దరు చిన్నారుల మృతితో కుటుంబ సభ్యులు బోరున విలపించారు.
"నేను పిల్లలను సరిగా చూడటం లేదని నాతో గొడవ పడింది. గద్వాలలోని తన పుట్టింటికి వెళతానంది. నేను వెళ్లమని చెప్పి డబ్బులిచ్చాను. కోపంలో బయటకు వెళ్లింది, తిరిగి వస్తుందిలే అనుకున్నాను. సాయంత్రం అయినా ఇంటికి రాలేదు. తర్వాత ఆమె తండ్రికి ఫోన్ చేశాను. అక్కడకు రాలేదని చెప్పారు. తర్వాత ఆమె కోసం గాలించాం. బావిలో గాలించగా, పిల్లలతో సహా విగతజీవిగా మారింది." - రాజు, మృతురాలి భర్త
పిల్లలను బావిలోకి తోసి ఆత్మహత్య
భర్తతో మనస్పర్థల వల్లే జీవితంపై విరక్తి చెంది పిల్లలను బావిలోకి తోసి ఆత్మహత్య చేసుకుని ఉంటుందని పోలీసులు భావిస్తున్నారు. మమత తండ్రి హన్మయ్య ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.
ఆత్మహత్య పరిష్కారం కాదు
జీవితమన్నాక ఏదో ఒక సందర్భంలో సమస్యలు ఎదురవడం సాధారణమని, వాటికి తగిన విధంగా ఆలోచిస్తే పరిష్కార మార్గాలు దొరుకుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మీకు ఆత్మహత్యకు సంబంధించిన ఆలోచనలు వచ్చినా, తీవ్ర ఒత్తిడికి గురవుతున్నా, మీ సమస్యను ఇతరులతో పంచుకోవాలని భావిస్తున్నా, మీకు సహకరించేందుకు హెల్ప్లైన్ సెంటర్లు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. అందుకోసం స్నేహ ఫౌండేషన్ - 04424640050 (24x7 అందుబాటులో ఉంటుంది) లేదా టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్ హెల్ప్లైన్ - 9152987821కి సంప్రదించవచ్చు. వీరు ఆదివారం మినహాయించి సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు ఉదయం 8 నుంచి రాత్రి 10 గంటల వరకు అందుబాటులో ఉంటారు. వారిని సంప్రదించి మీ సమస్యలను వివరించవచ్చు. తద్వారా తగిన పరిష్కార మార్గాలను పొందవచ్చు.
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