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కన్నతల్లికి పూలతో పాదాభివందనం - మాతృత్వంతో తల్లడిల్లి భావోద్వేగానికి గురైన అమ్మ

కుమార్తె పాదాభివందనం చేస్తుండగా భావోద్వేగానికి గురైన తల్లి - భావోద్వేగాన్ని ఆపుకోలేక కన్నీటి పర్యంతమైన తల్లి - తల్లి కన్నీటిని చూసి గుండెలకు హత్తుకున్న కుమార్తె

Mother Emotion Tears at Mega Parent Teacher Meeting in AP
Mother Emotion Tears at Mega Parent Teacher Meeting in AP (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 24, 2026 at 8:56 PM IST

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Mother Emotion Tears at Mega Parent Teacher Meeting in AP : 'అమ్మ, నాన్న, గురువు, దైవం' ఈ క్రమం మన సంస్కృతిలో జీవితాన్ని, జ్ఞానాన్ని ఇచ్చే ప్రత్యక్ష దైవాల ప్రాధాన్యతను తెలుపుతుంది. ఇందులో 'అమ్మ,నాన్న'లకు తొలి ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు. ఎందుకంటే మనకు ప్రాణం పోసి, ఈ ప్రపంచాన్ని పరిచయం చేసే తొలి రూపం అమ్మ. నిస్వార్థమైన ప్రేమకు, త్యాగానికి ఆమె మొదటి ప్రతిరూపం. మన బాగోగులను చూస్తూ, రక్షణగా నిలబడి, లోకరీతిని నేర్పించే త్యాగమూర్తి నాన్న.

ఇక వారికి కన్నబిడ్డలపై ఉన్న ప్రేమ మాట్లల్లో చెప్పలేనిది. పిల్లల నుంచి ఏమీ ఆశించకుండా వారి భవిష్యత్తు బాగుండాలని అహర్నిషలు కష్టపడుతుంటారు. పిల్లల సంతోషమే వారిదిగా భావించి కాలాన్ని వెల్లదిస్తుంటారు. అలాంటి కన్నబిడ్డలు.. అమ్మ, నాన్నల కష్టాన్ని గుర్తించి వారికి పూలతో పాదాభివందనం చేస్తే ఆ తల్లిదండ్రుల సంతోషానికి అవధులు ఉండవు. కన్నతల్లి మాతృత్వంతో తల్లడిల్లి పోతుంది. భావోద్వేగానికిగురై కన్నీటి పర్యంతమౌతుంది. తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో ఇలాంటి అనుభమే ఓ తల్లికి ఎదురైంది.

కన్నతల్లికి పూలతో పాదాభివందనం - మాతృత్వంతో తల్లడిల్లి భావోద్వేగానికి గురైన తల్లి (ETV Bharat)

తల్లిదండ్రులకు పాదాభివందనం : పిల్లల్లో మానవతా విలువలు పెంచడమే లక్ష్యంగా కూటమి ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా అమలు చేస్తోన్న కార్యక్రమం 'మెగా పేరెంట్- టీచర్ మీట్'. జన్మనిచ్చిన తల్లిదండ్రులను పూజించడం తద్వారా మాతృదేవోభవ, పితృదేవోభవ అనే సూక్తిని నిజజీవితంలో పిల్లలకు అలవర్చడమే లక్ష్యంగా కార్యక్రమాలను రూపొందించి అమలు చేస్తోంది. తల్లిదండ్రుల పాదాలపై పిల్లలు పూలు జల్లి పాదాభివందనం చేయడాన్ని కార్యక్రమంలో భాగం చేసింది. పిల్లలు పాదాభివందనం చేసే ఘట్టం తల్లిదండ్రులు, పిల్లలు భావోద్వేగానికి గురి చేసింది.

భావోద్వేగంతో కన్నీటిని ఆపుకోలేక : తూర్పు గోదావరి జిల్లా రాజమహేంద్రవరంలోని దానవాయి పేటలోని ఎస్​కేవీటి ప్రభుత్వ హైస్కూల్​లో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో ఓ తల్లి తన కుమార్తె పాదాభివందనం చేస్తుండగా భావోద్వేగానికి గురైంది. కన్నీటిని ఆపుకోలేకపోయింది. చూసిన కూతురు సైతం తల్లిని హత్తుకుంది. ఆనంద భాష్పాలను తుడిచింది. మరి కొందరు పేరెంట్స్, పిల్లలు సైతం ఇదే తరహాలో అనుభూతికి లోనయ్యారు. ఈ తరహా కార్యక్రమం వల్ల పిల్లలకు తల్లిదండ్రుల పై గౌరవభావం పెరుగుతుందని, దీన్ని రూపొందించి అమలు చేయడం అభినందనీయమంటూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంపై తల్లిదండ్రులు ప్రసంశలవర్షం కురిపించారు. తల్లిదండ్రులను పూజించడం వల్ల తమ ప్రవర్తనలోనూ మార్పు వచ్చిందని పిల్లలు అభిప్రాయపడ్డారు.

"ప్రభుత్వ పాఠశాలలో పిల్లలకు చదువుతోపాటు సంస్కారాన్ని నేర్పుతున్నారు. ప్రైవేటు పాఠశాలలో చదువుకునే విద్యార్థులకు ర్యాంకులు తప్ప, మానవత విలువలు ఉండటం లేదు. ప్రభుత్వం 'మెగా పేరెంట్- టీచర్ మీట్' పెట్టడం ద్వారా పిల్లలకు, తల్లిదండ్రులకు చాలా విషయాలు తెలుస్తాయి. నా కుమార్తె పాదాభివందనం చేయటం చూసి నాకు కన్నీళ్లు ఆగలేదు. మా తల్లిదండ్రులు చనిపోయారు. వారు బతికి ఉంటే ఇలాగే చూసే వారిమనే భావన వచ్చింది." - భావోద్వేగానికి గురైన తల్లి

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MOTHER TEARS AT PTM
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