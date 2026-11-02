కూతురి ప్రాణాల కోసం తల్లి తాపత్రయం - భుజంపై ఎత్తుకుని 7 కి.మీ. నడక
Mother Carries Her daughter :బిడ్డను బతికించుకునేందుకు కన్నతల్లి తన భుజాన వేసుకుని 7 కిలోమీటర్లు నడిచింది. కొండ దిగువన ఉన్న దిబ్బగుంట వరకు వచ్చి వైద్యం చేయించి అదేరీతిన మోసుకుంటూ ఇంటికి తీసుకెళ్లింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 11:06 AM IST
గిరిజన గ్రామాల్లో కనీస మౌలిక వసతుల లేమిని ఎత్తిచూపుతూ గుండెల్ని పిండేసే ఘటన ఒకటి వెలుగులోకి వచ్చింది. అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న తన 12 ఏళ్ల కుమార్తెను కాపాడుకునేందుకు ఓ తల్లి ఆ బిడ్డను భుజాలపై వేసుకుని, కొండల మధ్య 7 కిలోమీటర్ల మేర కాలినడకన ప్రయాణించింది. విజయనగరం జిల్లా శృంగవరపుకోట (ఎస్.కోట) మండలం, దారపర్తి పంచాయతీ శివారు పల్లపు దుంగాడ గిరిజన గ్రామంలో ఈ విషాదకర ఘటన చోటుచేసుకుంది.
బిడ్డను భుజాన మోసిన కన్నతల్లి : స్థానిక వివరాల ప్రకారం పల్లపు దుంగాడ గ్రామానికి చెందిన జన్ని సుకరమ్మ, కన్నయ్య దంపతుల 12 ఏళ్ల కుమార్తె సంపూర్ణ తీవ్ర అనారోగ్యానికి గురైంది. ఇటీవల కురిసిన వర్షాల కారణంగా కొండపై ఉన్న వీరి గ్రామానికి వెళ్లే దారులు పూర్తిగా బురదమయంగా మారాయి. కనీసం అంబులెన్స్ గానీ, ఏ ఇతర వాహనం గానీ వెళ్లే పరిస్థితి లేదు. బిడ్డ పరిస్థితి విషమిస్తుండటంతో గత్యంతరం లేక సుకరమ్మ ఒక సంచిలో తాగునీరు పెట్టుకుని, కుమార్తెను భుజాలపై వేసుకుని కొండ దిగడం ప్రారంభించింది. అలా సుమారు 7 కిలోమీటర్ల దూరం నడిచి కొండ దిగువన ఉన్న దిబ్బగుంటకు చేరుకుంది. అక్కడ నుంచి ఆటోలో ఎస్.కోటలోని ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లి వైద్యం చేయించింది. ఆ తర్వాత మళ్లీ అదే రీతిన బిడ్డను భుజాలపై మోసుకుంటూ కొండపై ఉన్న తన ఇంటికి చేర్చింది.
ఎనిమిదేళ్లుగా నిలిచిపోయిన రోడ్డు పనులు : పల్లపు దుంగాడ గ్రామస్థుల ఈ కష్టాలకు పాలకుల, అధికారుల నిర్లక్ష్యమే కారణమని తెలుస్తోంది. ఈ గ్రామానికి 6.5 కిలోమీటర్ల మేర రోడ్డు నిర్మించేందుకు ఎనిమిదేళ్ల క్రితమే పీఎంజీఎస్ఓ పథకం కింద రూ. 4.90 కోట్లు మంజూరయ్యాయి. అయితే కొంతమేర పనులు జరిగిన తర్వాత అటవీ శాఖ అనుమతుల, గడువు ముగియడంతో పనులు అర్ధాంతరంగా నిలిచిపోయాయి. కాలయాపన కారణంగా ప్రస్తుతం ఈ ప్రాజెక్టు అంచనాలు రూ. 6.50 కోట్లకు పెరిగిపోయాయి. అధికారులు మళ్లీ సవరించిన ప్రతిపాదనలు పంపినప్పటికీ, ఇప్పటివరకు పనులు మాత్రం ప్రారంభం కాలేదు.
గ్రామస్థుల ఆగ్రహం తక్షణమే స్పందించాలని డిమాండ్ : అనారోగ్యంతో ఉన్న బిడ్డను తల్లి అంత దూరం మోసుకెళ్లిన ఘటనపై స్థానికులు, గిరిజన సంఘాలు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. ఇప్పటికైనా జిల్లా యంత్రాంగం, ఐటీడీఏ అధికారులు తక్షణమే స్పందించి, అటవీ అనుమతుల సమస్యను పరిష్కరించి రోడ్డు సౌకర్యం కల్పించాలని పల్లపు దుంగాడ గ్రామస్థులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
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