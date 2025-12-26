ETV Bharat / state

మహిళతో మూడేళ్లుగా సహజీవనం - తల్లీకుమారుడిని చంపిన క్యాబ్​ డ్రైవర్

హైదరాబాద్​లోని తెల్లాపూర్​లో​ దారుణ హత్య - తనతో సహజీవనం చేస్తున్న మహిళ, ఆమె కుమారుడిపై దాడి చేసి అంతమొందించిన క్యాబ్ డ్రైవర్ - ఆపై తానూ గొంతు కోసుకుని ఆత్మహత్యాయత్నం

Mother and son murdered in Hyderabad
Mother and son murdered in Hyderabad (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 26, 2025 at 10:51 AM IST

2 Min Read
Mother and Son Murdered in Hyderabad : పెళ్లి అంటే నూరేళ్ల పంట అంటారు. కొందరు ఇంట్లో చూసిన సంబంధం చేసుకుంటారు. మరికొందరు ప్రేమ వివాహాలు చేసుకుంటుంటారు. పెళ్లి ఎలా చేసుకున్నా ఫైనల్​గా ఇద్దరూ ఒకరిని ఒకరు అర్థం చేసుకుని కలిసి ఉంటేనే జీవితం సాఫీగా ముందుకు సాగుతుంది. ఇంట్లో ఉండే పెద్దవాళ్లు తమ అనుభవంతో నూతన దంపతులకు పలు సూచనలు, సలహాలు ఇస్తుంటారు. కానీ ఇప్పుడున్న యువత పెద్దల మాటలను పెడచెవిన పెడుతూ, తమకు అన్నీ తెలుసన్నట్లు ఫీల్​ అవుతారు. ఎవరైనా ఏదైనా మంచి చెబితే 'నా లైఫ్​ - నా ఇష్టం' అన్నట్లు వ్యవహరిస్తుంటారు.

అలా ఎవరికి నచ్చినట్లు వారు ఉండటమే సంసారాల్లో చిచ్చుపెడుతోంది. నాకు నచ్చినట్లు నేను ఉంటాననే ధోరణితో భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు పెరిగి, అది కాస్తా ఇద్దరూ వేర్వేరుగా ఉండే వరకు దారి తీస్తుంది. ఇలాంటి సందర్భాల్లో పెద్ద వాళ్లు సర్దిచెప్పినా రాజీ పడకుండా తమ పచ్చని సంసారాలతో పాటు పిల్లల జీవితాలనూ నాశనం చేస్తున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు మనకు ప్రతీ రోజూ ఎక్కడో ఓ చోట తారసపడుతూనే ఉంటాయి. తాజాగా భర్తతో విడిపోయి కుమారుడితో కలిసి ఒంటరిగా ఉంటున్న ఓ మహిళ, తాను సహజీవనం చేస్తున్న వ్యక్తి చేతిలో దారుణ హత్యకు గురైంది. ఆమెతో పాటు ఆమె కుమారుడినీ అంతమొందించిన నిందితుడు, అనంతరం తానూ ఆత్మహత్యాయత్నం చేశాడు. ఈ ఘటన హైదరాబాద్ శివారు తెల్లాపూర్​లో జరిగింది.

స్థానికులు, కొల్లూరు ఠాణా పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, నారాయణపేట జిల్లా మక్తల్​ మండలం కర్ని గ్రామానికి చెందిన శివరాజ్​ హైదరాబాద్​లో క్యాబ్​ డ్రైవర్​గా పని చేస్తున్నాడు. వివాహమైనప్పటికీ భార్యతో గొడవపడి విడిగా ఉంటున్నాడు. అలాగే వనపర్తి జిల్లా అమరచింతకు చెందిన చంద్రకళ (30) భర్తతో కలిసి ఉండలేక విడిపోయి కుమారుడు (14)తో కలిసి నార్సింగిలో నివాసం ఉంటోంది. శివరాజ్​, చంద్రకళల మధ్య ఏర్పడిన పరిచయం సహజీవనానికి దారి తీసింది. మూడేళ్లుగా ఇద్దరూ కలిసి ఉంటున్నారు. శివ తరచూ మద్యం తాగి ఇంటికొచ్చి చంద్రకళను, ఆమె కుమారుడిని కొట్టేవాడు. దీనిపై చంద్రకళ నార్సింగి​ పోలీస్​ స్టేషన్​లో ఫిర్యాదు ఇవ్వడంతో శివపై కేసు నమోదైంది. కేసు కొనసాగుతున్నప్పటికీ ఇద్దరూ కలిసే ఉండేవారు.

ఈ క్రమంలో నాలుగు రోజుల క్రితం నార్సింగి నుంచి తెల్లాపూర్​ జేపీ కాలనీకి మకాం మార్చారు. శివ బుధవారం అర్ధరాత్రి ఇంటికొచ్చిన అనంతరం చంద్రకళతో గొడవకు దిగాడు. ఈ గొడవతో ఇరుగుపొరుగు వారికి గట్టిగా కేకలు వినిపించాయి. గురువారం మధ్యాహ్నం వరకూ ఇంటి నుంచి ఎలాంటి అలికిడి వినిపించకపోవడంతో స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. పోలీసులు వచ్చి చూడగా అప్పటికే చంద్రకళ, ఆమె కుమారుడు చనిపోయి ఉన్నారు. శివరాజ్​ గొంతు దగ్గర కత్తి గాటు గాయంతో ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్నాడు. దీంతో పోలీసులు అతడిని ఆసుపత్రికి తరలించారు.

అసలేం జరిగింది? : పోలీసుల సమాచారం ప్రకారం బుధవారం అర్ధరాత్రి గొడవ జరిగిన తర్వాత చంద్రకళ, రేవంత్​లను శివ కత్తితో పొడిచి చంపేశాడు. ఆ తర్వాత గొంతు కోసుకున్నాడు. ముగ్గురి మధ్య పెనుగులాట జరిగినట్లు అక్కడి పరిస్థితులను చూస్తే అర్థం అవుతుంది. శివ కోలుకుంటేనే అసలేం జరిగిందో తెలుస్తుందని పోలీసులు తెలిపారు.

