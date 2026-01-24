ఇన్స్టాగ్రామ్ మాయ - బస్సు ఎక్కి బాలుడి ఇంటికెళ్లిన బాలిక
ఇన్స్టాగ్రామ్ పరిచయంతో మైనర్ బాలుడి వద్దకు మైనర్ బాలిక - బాలికకు ఫోన్ చేయగా స్విచ్ఛాఫ్ - బాలుడి కుటుంబ సభ్యుల నుంచి బాలిక కుటుంబ సభ్యులకు ఫోన్ - చనిపోతానని బెదిరింపులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 24, 2026 at 3:25 PM IST
Minor Girl Went To Boy House in NTR District : ఉదయం నిద్ర లేచినప్పటీ నుంచి రాత్రి నిద్రపోయే దాకా ప్రతి ఒక్కరూ మొబైల్ ఫోన్ చూడకుండా ఉండలేరు. సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్లు, ఇన్స్టాగ్రామ్లో రీల్స్ షేర్ చేయడం. ఎవరి నుంచైనా మెసెజ్ రిక్వెస్ట్ వస్తే చాలు, వెంటనే వారికి మెసేజ్ చేస్తారు. ప్రేమ, ఆకర్షణ వీటికి అర్థం కూడా తెలియని బడి చదువుల వయసులోనే సినిమాలు, సోషల్ మీడియా ప్రభావంతో ఏవో ఊహించుకుని అవే నిజమని నమ్మేస్తున్నారు కొందరు పిల్లలు.
తప్పు చేశామని తెలియక ముందే తప్పటడుగులు వేస్తున్నారు. చివరికి వారితో పరిచయాలు ప్రేమగా మారడం. ఆ మాయలో పడిన కొందరు బాలికలు ఇంటి నుంచి వెళ్లిపోతున్నారు. ఇలా ఎంతో మంది పిల్లలు తల్లిదండ్రులకు కుటుంబ సభ్యులకు మనోవ్యథను మిగులుస్తున్నారు. తాజాగా ఇలాంటి ఘటనే ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది.
ఇన్స్టాలో తరచూ ఛాటింగ్ : ఇన్స్టాగ్రామ్లో పరిచయమైన మైనర్ బాలుడి వద్దకు మైనర్ బాలిక ఇల్లు విడిచి వెళ్లడం ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో కలకలం రేపింది. పోలీసుల వివరాల ప్రకారం విజయవాడ గ్రామీణ మండలం ప్రసాదంపాడుకు చెందిన 16 ఏళ్ల బాలిక పదో తరగతి ఫెయిల్ అయింది. ఓ దుకాణంలో పని చేస్తోంది. ఇన్స్టాలో తరచూ ఒకరితో ఛాటింగ్ చేస్తుండగా తల్లి మందలించింది. ఈ నెల 21వ తేదీ రాత్రి ఆమె సమీపంలోని అమ్మమ్మ ఇంటికి వెళ్లింది.
బాలిక ఫోన్ స్విచ్ఛాఫ్ : అదే రోజు రాత్రి అమ్మ వద్దకు వెళ్తున్నానని అమ్మమ్మకు చెప్పింది. కానీ బస్సు ఎక్కి ఇన్స్టాలో పరిచయమైన మైనర్ బాలుడి వద్దకు వెళ్లింది. 22న కుమార్తె ఇంటికి రాకపోవడంతో తల్లి తన అమ్మకు ఫోన్ చేసింది. కిందట రోజు రాత్రే ఇంటికి వచ్చినట్లు ఆమె తెలిపింది. బాలికకు ఫోన్ చేయగా స్విచ్ఛాఫ్ వచ్చింది. 22న రాత్రే పటమట పోలీసులకు తల్లి ఫిర్యాదు చేసింది. దర్యాప్తు ప్రారంభించిన పోలీసులు బాలుడి ఇన్స్టా ఐడీ ద్వారా లోకేషన్ కనిపెట్టారు. పామర్రు నియోజకవర్గం కూచిపూడిలో ఉన్నట్లు గుర్తించి అక్కడికి వెళ్తుండగా బాలుడి కుటుంబ సభ్యుల నుంచి బాలిక కుటుంబ సభ్యులకు ఫోన్ వచ్చింది.
బాలుడి తల్లిదండ్రులు ఆందోళన : బాలిక తమ వద్ద ఉందని, తీసుకొస్తున్నామని చెప్పారు. దాంతో పోలీసులు బాలిక, బాలుడిని పటమట స్టేషన్కు తీసుకువచ్చారు. ఆమెను తల్లికి అప్పగించారు. వాస్తవానికి బాలికను చూసిన బాలుడి తల్లిదండ్రులు ఆందోళన చెందారు. ఇంటికి వెళ్లాలని చెప్పినా ఆమె నిరాకరించింది. కుటుంబ సభ్యుల ఫోన్ నంబరు కూడా ఇవ్వలేదు. చివరికి చనిపోతానని కూడా బెదిరించింది. ఎలాగోలా ఆమెను ఒప్పించి విజయవాడ తీసుకువస్తుండగా పోలీసులు ఎదురుపడి స్టేషన్కు తీసుకెళ్లారు.
ఇన్స్టాగ్రామ్లో ప్రేమ- ప్రియుడితో కలిసి సొంతింట్లోనే దొంగతనం!
ఇన్స్టాగ్రామ్లో పెళ్లి సంబంధం - బంగారం కొనాలని రూ.45 లక్షలు కాజేసిన కిలేడీ