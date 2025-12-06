కొల్లేరుకు అందాల అతిథులు - పర్యటకులకు సరికొత్త అనుభూతి
కొల్లేరుకు వచ్చిన విదేశీ పక్షులు - ఈల వేసే బాతు నుంచి నెమలి తోక జకాన వరకు - సందడిగా మారిల ఆటపాక, మాధవపురం ప్రదేశాలు
Published : December 6, 2025 at 1:13 PM IST
Migratory Birds in Kolleru Lake: లక్షలాది కిలోమీటర్లు రివ్వున ఎగురుతూ, ప్రకృతి సోయగాలను రెట్టింపు చేసేందుకు ఆ అందాల అతిథులు కొల్లేరుకు విచ్చేశాయి. ఈ పక్షుల రాకతో సరస్సుకు కొత్త అందాన్ని తెచ్చాయి. ఇందులో బుల్లి పిట్ట 'ఉల్లంకి' మొదలు, రంగురంగుల 'నారాయణ పక్షులు', విచిత్రమైన 'తెడ్డు మూతి కొంగలు' ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఏకంగా 190 రకాల విహంగాలున్నాయి. వీటి కిలకిలరావాలతో పర్యాటకుల మదిని దోస్తున్నాయి. ఈ శీతాకాలంలో కొల్లేరు అందాలను ఆస్వాదించాలనుకునే వారికి ఈ పక్షుల సందడి సరికొత్త అనుభూతినిస్తున్నాయి.
చెట్లపై సేద తీరుతూ: కొల్లేరు నడిబొడ్డున ఉన్న ఆటపాక, మాధవపురం పక్షుల కేంద్రాలు ఇప్పుడు పక్షుల కిలకిలారావాలతో మార్మోగుతున్నాయి. సుదూర ప్రాంతాల నుంచి అలసిపోయి వచ్చిన ఈ పక్షులు, కొల్లేరు చెంతన ఉన్న చెట్లపైకి చేరి సేద తీరుతున్నాయి. ఈ అద్భుత దృశ్యాలను వీక్షించేందుకు పర్యాటకులు బారులు తీరుతున్నారు.
ఈల వేసే 'చిలువ బాతు': ప్రస్తుతం కొల్లేరులో సందడి చేస్తున్న వాటిలో 'లెస్సర్ విస్లింగ్ డక్' ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది. చూడటానికి ఇది మన ఊర్లలో తిరిగే నాటు బాతులాగే ఉంటుంది. కానీ ఇది ఆకాశంలో చక్కర్లు కొడుతూ వింతగా ఈల వేస్తుంది. అందుకే స్థానికులు దీనిని ముద్దుగా 'ఈల వేసే చిన్న చిలువ బాతు' అని పిలుస్తుంటారు. దీని జీవనశైలి చాలా విభిన్నం. పగలంతా దర్జాగా విశ్రాంతి తీసుకుంటుంది. రాత్రి కాగానే ఆహారం కోసం కొల్లేరు నీటిలో వేటాడుతుంది.
సుమారు 42 సెం.మీ. పొడవు, 600 గ్రాముల వరకు బరువు ఉంటుంది. దీని అందం వర్ణనాతీతం. నల్ల చుక్కల ముక్కు ఉంటుంది. తల నుంచి మెడ వరకు ముదురు గోధుమ వర్ణంలో మెరుస్తుంటుంది. రెక్కలు, తోక, భుజం భాగం లేత గోధుమ రంగులో ఆకర్షణీయంగా ఉంటాయి. ఇవి చిత్తడి నేలలు, మంచినీటి సరస్సుల చెంతనే జీవిస్తాయి. చిన్న చేపలు, నీటి మొక్కలు, ధాన్యం, కీటకాలను ఆహారంగా తీసుకుంటాయి. కేవలం మన దేశంలోనే కాకుండా కంబోడియా, నేపాల్, థాయ్లాండ్, చైనా, శ్రీలంక దేశాల్లోనూ ఇవి నివసిస్తాయి.
తామరాకులపై 'నెమలి తోక జకాన': కొల్లేరులోని తామరాకులపై గెంతుతూ కనువిందు చేసే మరో అందాల పక్షి 'పీశాంట్ టెయిల్డ్ జకాన' దీని ప్రత్యేకత దాని తోక. అచ్చం నెమలిలా పొడవాటి తోకతో ఇది పర్యాటకులను కట్టిపడేస్తుంది. కేవలం సంతానోత్పత్తి సమయంలోనే దీని తోక ఇలా పొడవుగా పెరుగుతుంది. అందుకే దీన్ని స్థానికులు 'నెమలి తోక జకాన' అని పిలుస్తారు. ముఖం నుంచి తోక వరకు భిన్న రంగులు మిళితమై ఉంటాయి. తలపై నల్లటి చార ప్రత్యేక ఆకర్షణ. ఇది సుమారు 31 సెం.మీ. పొడవు, అర కిలో బరువు ఉంటుంది. తామర గింజలు, తామర వేళ్లు, నీటి పురుగులు, చిట్టి నత్తలను ఇది ఇష్టంగా తింటుంది.
