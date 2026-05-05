అమరావతి ఎకనమిక్ రీజియన్ - ఏఈఆర్ అభివృద్ధికి మెగా బ్లూప్రింట్
9 జిల్లాలను సమగ్ర ఆర్థిక కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దే ప్రయత్నాలు - గ్లోబల్ ప్రమాణాలతో ప్రణాళికకు సీఆర్డీఏ టెండర్ల ఆహ్వానం - కన్సల్టెన్సీ సంస్థను నియమించేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 5, 2026 at 7:22 AM IST
Mega Blueprint for the Development of Amaravati Economic Region : అమరావతి ఎకనమిక్ రీజియన్ అభివృద్ధికి మెగా బ్లూప్రింట్ సిద్ధమవుతోంది. 44 వేల 962 చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంలో 9 జిల్లాలను సమగ్ర ఆర్థిక కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దేందుకు సీఆర్డీఏ టెండర్లు ఆహ్వానించింది. 2047 నాటికి భారీ ఆర్థిక శక్తిగా ఎదగాలనే లక్ష్యంతో ఈ ప్రాజెక్టు రూపుదిద్దుకుంటోంది.
పశ్చిమ గోదావరి, ఏలూరు, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు, పల్నాడు, బాపట్ల, ప్రకాశం, మార్కాపురం జిల్లాలను కలుపుతూ అమరావతి ఎకనమిక్ రీజియన్ అభివృద్ధి ప్రణాళికకు కన్సల్టెన్సీ సంస్థను నియమించేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. స్వర్ణాంధ్ర విజన్-2047, సిటీ ఎకనమిక్ రీజియన్ ఫ్రేమ్వర్క్కు అనుగుణంగా ఆర్థిక, భూ వినియోగం, పెట్టుబడుల ఆకర్షణ, జీవన ప్రమాణాల మెరుగుదల, సుస్థిర అభివృద్ధి అంశాలతో సమగ్ర ప్రణాళిక రూపొందించనున్నారు. యాంకర్ ప్రాజెక్టులు, పట్టణ-గ్రామ అనుసంధానం, విభాగాల మధ్య సమన్వయం వంటి అంశాలు ప్రాధాన్యంగా ఉంటాయి.
ఏడీబీ సహకారం, సింగపూర్ భాగస్వామ్యం: సంప్రదాయ మాస్టర్ ప్లాన్లకు భిన్నంగా దీర్ఘకాలిక ఆర్థిక రోడ్మ్యాప్పై దృష్టి పెట్టనున్నారు. అభివృద్ధికి దోహదపడే రంగాల గుర్తింపు, అధిక ఫలితాల ప్రాజెక్టుల ఎంపిక, అవసరమైన విధాన సంస్కరణలు, ఆచరణ సాధ్యమైన వ్యూహాల రూపకల్పన ప్రధాన భాగాలుగా ఉంటాయి. ఈ ప్రక్రియలో ఆసియా అభివృద్ధి బ్యాంకు ఆర్థిక, సాంకేతిక సహకారం అందించనుండగా, సింగపూర్ ప్రభుత్వం కూడా భాగస్వామ్యం అవుతోంది.
యాంకర్ నగరంగా అమరావతి: రాష్ట్రాన్ని 2047 నాటికి ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థగా తీర్చిదిద్దే లక్ష్యంలో భాగంగా అమరావతి ఎకనమిక్ రీజియన్ను 250 బిలియన్ డాలర్ల స్థాయికి తీసుకెళ్లేలా ప్రణాళిక వేస్తున్నారు. అమరావతిని యాంకర్ నగరంగా, విజయవాడ-గుంటూరును సేవా కేంద్రాలుగా, ఏలూరు-బాపట్లను అగ్రో హబ్లుగా, ఒంగోలు-మార్కాపురాన్ని ఖనిజ, తయారీ కారిడార్గా అభివృద్ధి చేయనున్నారు. పోర్ట్ ఆధారిత పరిశ్రమలు, విలువ ఆధారిత వ్యవసాయం, డ్రోన్, డిఫెన్స్, ఎలక్ట్రానిక్స్, ఫార్మా, హైఎండ్ సేవల కేంద్రాలుగా రూపుదిద్దే లక్ష్యం ఉంది.
నివాసయోగ్య ప్రాంతంగా అభివృద్ధి చేయాలని ప్రణాళికలు: సర్క్యులర్ ఎకానమీ, ప్రపంచ స్థాయి పట్టణ సేవలు, నైపుణ్య మానవ వనరులతో నివాసయోగ్య ప్రాంతంగా అభివృద్ధి చేయాలని ప్రణాళికలు సూచిస్తున్నాయి. పెట్టుబడులను ఆకర్షించేందుకు 10 నుంచి 12 గ్రోత్ డ్రైవర్స్, పలు ఉత్ప్రేరక ప్రాజెక్టులు రూపొందించనున్నారు. వివిధ ఆర్థిక సంస్థల నుంచి నిధులు సమీకరించేలా 100కు పైగా ప్రాజెక్టులు, 8 నుంచి 12 యాంకర్ ప్రాజెక్టులు సిద్ధం చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు.
తొమ్మిది నెలల్లో పూర్తి ప్రణాళిక: ఈ ప్రాజెక్ట్ అమలు దశను స్వల్ప, మధ్య, దీర్ఘకాలికంగా విభజిస్తూ 12 నెలల నుంచి 22 సంవత్సరాల వరకు ప్రణాళికలు రూపొందించనున్నారు. 2030, 2035, 2047 లక్ష్యాలను స్పష్టంగా నిర్దేశించి, శాఖల వారీగా బాధ్యతలు కేటాయిస్తారు. ప్రాజెక్టుల పర్యవేక్షణకు డిజిటల్ డ్యాష్బోర్డు, అమలుకు ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ యూనిట్ ఏర్పాటు చేయనున్నారు. 9 నెలల్లో ప్రణాళిక పూర్తి చేసి, తదుపరి ఆరు నెలల్లో అమలుకు ఉపక్రమించేలా కార్యాచరణ రూపొందించారు.
