ఖమ్మంలో అత్యాధునిక క్రికెట్ స్డేడియం - రూ.100 కోట్లతో నిర్మాణం!

రూ.92.76 కోట్లతో ప్రతిపాదనలు - ఫ్లడ్‌ లైట్లతో క్రికెట్‌ స్టేడియం - స్పోర్ట్స్​ కాంప్లెక్స్​ నిర్మాణానికి గ్రీన్‌ఫీల్డ్‌ హైవే పక్కన 21.20 ఎకరాలు - ఫ్లడ్‌లైట్లతో కూడిన క్రికెట్‌ స్టేడియం నిర్మాణానికి రూ.15 కోట్లు

Massive Sports Complex Construction in Khammam
Published : May 5, 2026 at 10:54 AM IST

Massive Sports Complex Construction in Khammam : ఖమ్మంలో అత్యాధునిక క్రికెట్​ స్టేడియంతో సహా భారీ స్పోర్ట్స్​ కాంప్లెక్స్​ నిర్మాణం కానుంది. మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వర రావు ఆదేశాల మేరకు ఈ ప్రాజెక్ట్​ కోసం సుమారు రూ.92.76 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో ప్రతిపాదనలు రూపొందించారు. ఈ ప్రతిపాదనలను త్వరలో స్పోర్ట్స్​ అథారిటీ ఆఫ్​ తెలంగాణ డైరెక్టర్​కు పంపనున్నారు. జిల్లా ఇన్​ఛార్జి, మంత్రి వాకిటి శ్రీహరి రాష్ట్ర క్రీడల శాఖ మంత్రిగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఖమ్మంలో ప్రతిపాదిత క్రీడా సముదాయానికి సంబంధించి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు ఇప్పటికే వాకిటి శ్రీహరికి వివరించారు. ఈ ప్రతిపాదనలకు త్వరలోనే ఆమోదం లభిస్తుందని భావిస్తున్నారు. పంచాయతీ రాజ్​ ఇంజినీరింగ్​ అధికారులు స్పోర్ట్స్​ కాంప్లెక్స్​ నిర్మాణ ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేసి, ఫొటోలు జత చేశారు.

నిర్మాణం ఎక్కడంటే? : రఘునాథపాలెం పరిధిలో స్పోర్ట్స్​ కాంప్లెక్స్​ నిర్మించనున్నారు. దీని కోసం అవసరమైన 21.20 ఎకరాల స్థలాన్ని గుర్తించారు. నాగ్​పూర్​-అమరావతి గ్రీన్​ఫీల్డ్​ హైవే పక్కన నిర్మిస్తారు. దీనిలో ఫ్లడ్​లైట్లతో కూడిన క్రికెట్​ స్టేడియం నిర్మాణానికి సుమారు రూ.15 కోట్ల ప్రతిపాదన చేశారు.

అక్కడ ఏమేం ఉన్నాయి? : కాంప్లెక్స్​లో షూటింగ్​ హాల్​, ఆర్చరీ షెడ్​, బ్యాడ్మింటన్​ కోర్టులు, క్రీడాకారులకు హాస్టల్​, ఆర్చరీ గార్డెన్​ ఏరియా, వూషూ, ఓపెన్​ గ్రౌండ్​, స్విమ్మింగ్​ పూల్​, ఇండోర్​, ఇండోర్​ గేమ్స్​ హాల్​, బహుళ ప్రయోజన ఇండోర్​ హాల్​ (కబడ్డీ, ఖోఖో), బాక్సింగ్​ హాల్స్​, ఫుట్​బాల్​ గ్రౌండ్​, జిమ్​, ఔట్ ​డోర్​ క్రికెట్​ ప్రాక్టీసింగ్​ నెట్స్​, బాస్కెట్​ బాల్​ కోర్టు, క్రికెట్​ స్టేడియం కమర్షియల్​ స్పేస్​, ప్రహరీ, గెస్ట్​హౌస్​, విద్యుత్తు సబ్​స్టేషన్​, కన్వెన్షన్​ హాల్స్​, లోపల సిమెంటు రోడ్లు, డ్రైనేజీ సిస్టం, వాటర్​ ట్యాంక్​, సోలార్​ విద్యుత్తు ప్లాంట్​ సహా పలు రకాల నిర్మాణాలు ప్రతిపాదించారు.

సాకారమైతే క్రీడారంగంలో హబ్​గా : ఈ కాంప్లెక్స్​ నిర్మాణం సాకారమైతే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో హైదరాబాద్​ తర్వాత ఖమ్మం క్రీడారంగంలో హబ్​గా మారుతుంది. జాతీయ, రాష్ట్ర స్థాయి పోటీలకు వేదికగా మారనుంది. సర్దార్​ పటేల్​ స్టేడియంపై ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. ఈ ప్రతిపాదనలకు రాష్ట్రం ఆమోదం తెలిపి, నిధులు మంజూరు చేయగానే నిర్మాణ పనులు చేపట్టేందుకు పీఆర్​ ఇంజినీరింగ్​ విభాగం సిద్ధం అవుతున్నట్లు అధికారులు పేర్కొన్నారు.

బ్యాడ్మింటన్​ కోర్టును ప్రారంభించిన కమిషనర్​ : ఖమ్మంలో సిటీ ఆర్మ్​డ్​ పోలీస్​ హెడ్​ క్వార్టర్స్​ ఆవరణలో ఇటీవల ప్రారంభించిన స్పోర్ట్స్​ కాంప్లెక్స్​లో నిర్మించిన బ్యాడ్మింటన్​ కోర్టును కమిషనర్​ ప్రారంభించారు. ఈ స్పోర్ట్స్​ కాంప్లెక్స్​ను సద్వినియోగం చేసుకొని శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యాన్ని పెంపొందించుకోవాలని పోలీస్​ కమిషనర్​ సునీల్​ దత్​ తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ పోలీసుల కుటుంబాల కోసం ఆధునిక సౌకర్యాలు, శిక్షణ సేవలను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చామన్నారు. యువత ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని మానసిక ఉల్లాసంతో పాటు క్రీడల్లో రాణించాలని సూచించారు. ఈ నేపథ్యంలో బ్యాడ్మింటన్​ కోర్టును కూడా పోలీసు సిబ్బందికి అందుబాటులోకి తెచ్చినట్లు తెలిపారు. పోలీస్​ సిబ్బంది, కుటుంబ సభ్యుల ఆరోగ్యం కోసం ఇటువంటి సౌకర్యాలను కల్పించడంపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టామని అన్నారు.

గతేడాది ఫ్యూచర్​సిటీలో ఇంటిగ్రేటెడ్​ స్పోర్ట్స్​ కాంప్లెక్స్​ ఏర్పాటు చేయాలని అధికారులను సీఎం రేవంత్​రెడ్డి ఆదేశించిన సంగతి తెలిసిందే. ఇంటిగ్రేటెడ్​ స్పోర్ట్స్​ కాంప్లెక్స్​ నిర్మాణానికి ఇంటర్నేషనల్​ ఆర్కిటెక్ట్​లను నియమించాలని తెలిపారు. ఈ కాంప్లెక్స్​లో క్రికెట్​, ఫుట్​బాల్​, గోల్ఫ్​ వంటి అన్ని క్రీడలకు అవకాశం ఉండేలా ప్రణాళికలు రూపొందించాలని అధికారులకు సూచించారు.

