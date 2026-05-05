ఖమ్మంలో అత్యాధునిక క్రికెట్ స్డేడియం - రూ.100 కోట్లతో నిర్మాణం!
రూ.92.76 కోట్లతో ప్రతిపాదనలు - ఫ్లడ్ లైట్లతో క్రికెట్ స్టేడియం - స్పోర్ట్స్ కాంప్లెక్స్ నిర్మాణానికి గ్రీన్ఫీల్డ్ హైవే పక్కన 21.20 ఎకరాలు - ఫ్లడ్లైట్లతో కూడిన క్రికెట్ స్టేడియం నిర్మాణానికి రూ.15 కోట్లు
Published : May 5, 2026 at 10:54 AM IST
Massive Sports Complex Construction in Khammam : ఖమ్మంలో అత్యాధునిక క్రికెట్ స్టేడియంతో సహా భారీ స్పోర్ట్స్ కాంప్లెక్స్ నిర్మాణం కానుంది. మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వర రావు ఆదేశాల మేరకు ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం సుమారు రూ.92.76 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో ప్రతిపాదనలు రూపొందించారు. ఈ ప్రతిపాదనలను త్వరలో స్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ తెలంగాణ డైరెక్టర్కు పంపనున్నారు. జిల్లా ఇన్ఛార్జి, మంత్రి వాకిటి శ్రీహరి రాష్ట్ర క్రీడల శాఖ మంత్రిగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఖమ్మంలో ప్రతిపాదిత క్రీడా సముదాయానికి సంబంధించి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు ఇప్పటికే వాకిటి శ్రీహరికి వివరించారు. ఈ ప్రతిపాదనలకు త్వరలోనే ఆమోదం లభిస్తుందని భావిస్తున్నారు. పంచాయతీ రాజ్ ఇంజినీరింగ్ అధికారులు స్పోర్ట్స్ కాంప్లెక్స్ నిర్మాణ ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేసి, ఫొటోలు జత చేశారు.
నిర్మాణం ఎక్కడంటే? : రఘునాథపాలెం పరిధిలో స్పోర్ట్స్ కాంప్లెక్స్ నిర్మించనున్నారు. దీని కోసం అవసరమైన 21.20 ఎకరాల స్థలాన్ని గుర్తించారు. నాగ్పూర్-అమరావతి గ్రీన్ఫీల్డ్ హైవే పక్కన నిర్మిస్తారు. దీనిలో ఫ్లడ్లైట్లతో కూడిన క్రికెట్ స్టేడియం నిర్మాణానికి సుమారు రూ.15 కోట్ల ప్రతిపాదన చేశారు.
అక్కడ ఏమేం ఉన్నాయి? : కాంప్లెక్స్లో షూటింగ్ హాల్, ఆర్చరీ షెడ్, బ్యాడ్మింటన్ కోర్టులు, క్రీడాకారులకు హాస్టల్, ఆర్చరీ గార్డెన్ ఏరియా, వూషూ, ఓపెన్ గ్రౌండ్, స్విమ్మింగ్ పూల్, ఇండోర్, ఇండోర్ గేమ్స్ హాల్, బహుళ ప్రయోజన ఇండోర్ హాల్ (కబడ్డీ, ఖోఖో), బాక్సింగ్ హాల్స్, ఫుట్బాల్ గ్రౌండ్, జిమ్, ఔట్ డోర్ క్రికెట్ ప్రాక్టీసింగ్ నెట్స్, బాస్కెట్ బాల్ కోర్టు, క్రికెట్ స్టేడియం కమర్షియల్ స్పేస్, ప్రహరీ, గెస్ట్హౌస్, విద్యుత్తు సబ్స్టేషన్, కన్వెన్షన్ హాల్స్, లోపల సిమెంటు రోడ్లు, డ్రైనేజీ సిస్టం, వాటర్ ట్యాంక్, సోలార్ విద్యుత్తు ప్లాంట్ సహా పలు రకాల నిర్మాణాలు ప్రతిపాదించారు.
సాకారమైతే క్రీడారంగంలో హబ్గా : ఈ కాంప్లెక్స్ నిర్మాణం సాకారమైతే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో హైదరాబాద్ తర్వాత ఖమ్మం క్రీడారంగంలో హబ్గా మారుతుంది. జాతీయ, రాష్ట్ర స్థాయి పోటీలకు వేదికగా మారనుంది. సర్దార్ పటేల్ స్టేడియంపై ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. ఈ ప్రతిపాదనలకు రాష్ట్రం ఆమోదం తెలిపి, నిధులు మంజూరు చేయగానే నిర్మాణ పనులు చేపట్టేందుకు పీఆర్ ఇంజినీరింగ్ విభాగం సిద్ధం అవుతున్నట్లు అధికారులు పేర్కొన్నారు.
బ్యాడ్మింటన్ కోర్టును ప్రారంభించిన కమిషనర్ : ఖమ్మంలో సిటీ ఆర్మ్డ్ పోలీస్ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఆవరణలో ఇటీవల ప్రారంభించిన స్పోర్ట్స్ కాంప్లెక్స్లో నిర్మించిన బ్యాడ్మింటన్ కోర్టును కమిషనర్ ప్రారంభించారు. ఈ స్పోర్ట్స్ కాంప్లెక్స్ను సద్వినియోగం చేసుకొని శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యాన్ని పెంపొందించుకోవాలని పోలీస్ కమిషనర్ సునీల్ దత్ తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ పోలీసుల కుటుంబాల కోసం ఆధునిక సౌకర్యాలు, శిక్షణ సేవలను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చామన్నారు. యువత ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని మానసిక ఉల్లాసంతో పాటు క్రీడల్లో రాణించాలని సూచించారు. ఈ నేపథ్యంలో బ్యాడ్మింటన్ కోర్టును కూడా పోలీసు సిబ్బందికి అందుబాటులోకి తెచ్చినట్లు తెలిపారు. పోలీస్ సిబ్బంది, కుటుంబ సభ్యుల ఆరోగ్యం కోసం ఇటువంటి సౌకర్యాలను కల్పించడంపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టామని అన్నారు.
గతేడాది ఫ్యూచర్సిటీలో ఇంటిగ్రేటెడ్ స్పోర్ట్స్ కాంప్లెక్స్ ఏర్పాటు చేయాలని అధికారులను సీఎం రేవంత్రెడ్డి ఆదేశించిన సంగతి తెలిసిందే. ఇంటిగ్రేటెడ్ స్పోర్ట్స్ కాంప్లెక్స్ నిర్మాణానికి ఇంటర్నేషనల్ ఆర్కిటెక్ట్లను నియమించాలని తెలిపారు. ఈ కాంప్లెక్స్లో క్రికెట్, ఫుట్బాల్, గోల్ఫ్ వంటి అన్ని క్రీడలకు అవకాశం ఉండేలా ప్రణాళికలు రూపొందించాలని అధికారులకు సూచించారు.
