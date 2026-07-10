అట్ట చూసి మోసపోకండీ - లోపలంతా పొట్టే
కరీంనగర్ జిల్లాలోని సోయాచంక్స్ ఫ్యాక్టరీపై అధికారుల తనిఖీ - ప్యాకెట్పై ఫాసీతో సహా అన్ని వివరాలూ నమోదు - వాటి తయారీలో పశువుల దాణాకు వినియోగించే గోధుమ పొట్టు వినియోగం
Published : July 10, 2026 at 10:29 PM IST
Soya Chunks Issue Karimnagar : ఓ కంపెనీ సోయాచంక్స్ ప్యాకెట్ చూడగానే దానిపైన ఉన్న ఫాసీ (ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ), తయారీ తేదీ, గడువు, బ్యాచ్ నంబరు, తయారీ పదార్థాలు, వాటిలోని పోషకాల వివరాలు వంటివి ముద్రించి ఉండటం చూస్తూ ఉంటాం. వాటిని చూసిన కొనుగోలుదారుడికి ఏ మాత్రం అనుమానం రాదు. కానీ ఈ నెల 1న టాస్క్ఫోర్స్ పోలీసులు, ఆహార భద్రతాధికారులు సంయుక్తంగా కరీంనగర్ జిల్లాలోని ఓ మండలంలోని ఓ ఫ్యాక్టరీని తనిఖీ చేశారు. ఈ రైడ్లో వారికి విస్తుపోయే విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఓ బ్రాండ్ పేరుతో విక్రయిస్తున్న సోయాచంక్స్ను అధికారులు పరిశీలించగా దీనిలో పశువుల దాణాకు ఉపయోగించే గోధుమ పొట్టు (రఫ్బ్రాన్)ను వినియోగించి తయారు చేసినట్లు గుర్తించారు. సోయాబీన్ పిండికి బదులు పశువులకు దాణాగా వినియోగించే గోధుమ పొట్టును తయారీలో వినియోగించినట్లు నిర్ధారించారు.
కల్తీకి కాదేదీ అనర్హం అన్నట్లు తయారైంది కరీంనగర్ జిల్లాలో పరిస్థితి. మసాలాలు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు, ఆహార పదార్థాల్లో వినియోగించే రంగుల వాడకం ఇలా నిత్యం ఏదో ఒక చోట ఆహార కల్తీ పెరిగిపోతోంది. వాటిని పట్టించుకునేవారు కరవయ్యారు. తాజాగా సోయా చంక్స్ తయారీ విషయంలో గోధుమ పొట్టు ఉపయోగించినట్లు అధికారులు గుర్తించారు.
పుట్టగొడుగుల్లా తయారీ కేంద్రాలు : ప్రజలు రోజువారీ వంటకు, ఫాస్ట్ఫుడ్ సెంటర్లలో, బేకరీల్లో వినియోగించే దినుసులు, ఆహార పదార్థాలు, ఫాస్ట్ఫుడ్లలో వాడే టమాట సాస్లు, కెచప్, గ్రీన్ చిల్లీ సాస్, సోయాసాస్, అజీనోమోటో, అల్లం, వెల్లులి పేస్ట్, పన్నీర్, బటర్, పుదీనా చట్నీ, రెడ్ చిల్లీసాస్, మయోనీస్, రాక్సాల్ట్, చీజ్, తేనె, జామ్, వెనీగర్ వంటివి జిల్లాలో విచ్చలవిడిగా తయారు చేస్తున్నారు. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా వీటిని విక్రయిస్తున్నారు. మరి కొందరు పదార్థాల లేబుల్పై ఫాసీ రిజిస్ట్రేషన్ నంబరుతో పాటు తయారీదారులు పాటిస్తున్న నిబంధనలు వివరిస్తున్నప్పటికీ వాటిలో వినియోగించే పదార్థాలపై అనుమానాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి.
తయారీదారులపై పర్యవేక్షణ కరవు : ఈ నేపథ్యంలోనే కొందరు తయారీదారులు ఆహార పదార్థాల తయారీ విషయంలో అక్రమాలకు పాల్పడుతున్నారు. ఇలాంటి కల్తీ ఆహారాన్ని అరికట్టే యంత్రాంగం ప్రభుత్వం వద్ద లేదన్న విమర్శలు వెల్లివెత్తుతున్నాయి. జిల్లాలో ఆహార భద్రతాధికారులు, ఉన్నతాధికారులు, పోలీసుల యంత్రాంగం ఉన్నప్పటికీ రోజువారీ కార్యకలాపాల్లో తలమునకలవుతూ వందల సంఖ్యలో ఉన్న తయారీ సంస్థలను పర్యవేక్షించలేని దుస్థితి నెలకొంది. నిత్యం తయారు చేస్తున్న పదార్థాలను పరీక్షించి నాణ్యమైనదా కాదా అని తేల్చే వ్యవస్థ లేకుండా పోయిందనే విమర్శలు వస్తున్నాయి.
జిల్లా స్థాయిలోనే పరీక్షించేలా ల్యాబ్లు : ఆహార పదార్థాల విషయంలో జిల్లా స్థాయిలోనే వాటిని పరీక్షించేలా ల్యాబ్లు ఏర్పాటు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అధికారులు ఎప్పటికప్పుడు ఆహార తయారీ యూనిట్లు, కేంద్రాలు, పరిశ్రమలపై తనిఖీలు నిర్వహిస్తే కొంత వరకైనా కల్తీ, నాసిరకమైన ఆహార పదార్థాలను నిరోధించే అవకాశం ఉంటుంది.
"అక్టోబరు 2025 నుంచి నేటి వరకు 340 తనిఖీలు నిర్వహించాం. కాగా వాటిలో సుమాదుర 200 నమూనాలు పరీక్షించాం. కాగా వాటిలో 18 నాణ్యత ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా లేవనే విషయం బయటపడింది. దీంతో ఆయా సంస్థలపై కేసులు నమోదు చేశాం. వాటిపై రూ.4,50,00 జరిమానా విధించాం. గత సంవత్సరం రూ.3.50 లక్షల జరిమానా వసూలు చేశాం. వినియోగదారులకు అనుమానం కలిగితే నేరుగా గానీ లేదా ఫోన్ ద్వారా ఆహార భద్రతా అధికారులకు ఫిర్యాదు చేయవచ్చు. నిజమని తేలితే సంబంధిత సంస్థలు, వ్యక్తులపై చర్యలు తీసుకుంటాం. ఇటీవల సోయాచంక్స్ విషయంపై కంపెనీని సీజ్ చేసి నమూనాలను ల్యాబ్కు పంపించాం. సంబంధిత సంస్థపై కేసు నమోదు చేశాం" - రోహిత్రెడ్డి, గెజిటెడ్ ఫుడ్ ఇన్స్పెక్టర్
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