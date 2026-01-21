ETV Bharat / state

భార్యను చంపి, కుమార్తెపై కత్తితో దాడి - చనిపోలేదని పురుగుల మందు తాగించిన కర్కోటకుడు

పెళ్లయినప్పటి నుంచి అనుమానంతో భార్యను వేధిస్తున నిందితుడు - నిద్రపోతున్న భార్య గొంతుకోసి హత్య - పక్క గదిలో పడుకున్న కుమార్తె మెడపై కత్తితో దాడి - తప్పించుకున్న కుమారుడు

Man Killed His Wife And Daughter
Man Killed His Wife And Daughter (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 21, 2026 at 3:38 PM IST

3 Min Read
Man Killed His Wife And Daughter : ఊరు మారినా అతని తీరు మారలేదు. నిలకడలేని మనస్తత్వం, ఆలోచనలు అతన్ని తప్పుదోవ పట్టించాయి. అనుమాన భూతం విచక్షణను కోల్పోయేలా చేసింది. భార్యాబిడ్డలపై ప్రేమను పెంచుకోవాల్సిన ఆ వ్యక్తి, పగ పెంచుకున్నాడు. అణువణువూ అభద్రతాభావం నింపుకొని దారుణానికి ఒడిగట్టాడు? పండుగ సెలవులకు హాస్టల్‌ నుంచి ఇంటికి వచ్చిన బిడ్డను ఏం చేశాడు? అసలు భార్యాబిడ్డలపై ఆ వ‌్యక్తి కక్ష పెంచుకోవడానికి కారణాలేంటి?

ఊరు మారినా బుద్ధి మారలేదు : భార్యాభర్తలిద్దరూ పనిచేసి బిడ్డలను గొప్పవాళ్లను చేయాలనుకున్నారు. కష్టపడేతత్వం ఉన్నా నిలకడలేని మనస్తత్వంతో ఏ వ్యాపారంలోనూ కలిసిరాలేదు. ఊరుమారితే గీత మారుతుందనుకున్నాడో ఏమో ఎన్ని ఊర్లు తిరిగినా తలరాత మారలేదు. అయితే అతని చేతి గీతలు సక్రమంగా ఉన్నా, బుద్ధిమాత్రం వక్రమార్గంలో ఉంది. భార్యపై అనుమానంతో ఏ ఒక్కచోట కుదురుగా పనిచేయలేదు. ఎప్పటికప్పుడు మకాం మార్చినా అతని మనసు కుదటపడలేదు. ఫలితంగా పండంటి కాపురాన్ని చేజేతులా పాడుచేసుకున్నాడు.

భార్యను చంపి, కుమార్తెపై కత్తితో దాడి (ETV)

ఉపాధి కోసం సోడాబండి వ్యాపారం : సిద్దిపేట జిల్లా ధూల్మిట్ట మండలం బెక్కల్‌కు చెందిన ఎల్లయ్యకు తన మరదలు శ్రీలతతో వివాహం జరిగింది. వీరికి 16 ఏళ్ల కుమార్తె హర్షితతో పాటు 14 ఏళ్ల కుమారుడు అజయ్‌ ఉన్నారు. ఉపాధి నిమిత్తం పదేళ్ల క్రితమే సిద్ధిపేటకు వచ్చి స్థిరపడ్డారు. భార్యాభర్తలిద్దరూ విస్తర్లు, సోడాబండి వ్యాపారం చేస్తుంటారు. కుమార్తె హర్షిత మిట్టపల్లిలోని గురుకుల పాఠశాలలో చదువుతోంది. సిద్దిపేటలో వ్యాపారం కలిసిరాలేదంటూ ఎల్లయ్య హైదరాబాద్‌కు మకాం మార్చాడు. కుమారుడిని కీసరలోని ఓ ప్రైవేట్ పాఠశాలలో చేర్పించాడు. అయితే హైదరాబాద్‌లోనూ కుదురుగా ఉండక 15 రోజుల క్రితం మళ్లీ సిద్దిపేటకు తిరిగొచ్చాడు. ఆదర్శనగర్‌లో ఓ ఇల్లు అద్దెకు తీసుకుని ఉంటున్నాడు. సంక్రాంతి సెలవులకు కుమార్తె కూడా ఇంటికి వచ్చింది.

ఇంటికి వచ్చిన కూతుర్ని కూడా : సంక్రాంతి పండుగ ఆనందంగా జరుపుకున్న ఎల్లయ్యలో ఉన్నట్టుండి మృగం మేల్కొంది. పెళ్లయినప్పటి నుంచి అనుమానంతో భార్యను వేధిస్తున్న ఎల్లయ్య నిద్రపోతున్న భార్య శ్రీలత గొంతుకోసి హత్య చేశాడు. పక్క గదిలో పడుకున్న కుమార్తె హర్షిత మెడపై కత్తితో దాడి చేశాడు. బిడ్డ చనిపోలేదని నిర్థారించుకున్న తర్వాత రోకలిబండతో తలపై బాదాడు. అప్పటికీ చనిపోలేదని పురుగుల మందు కూడా తాగించాడు. ఆ అలికిడికి నిద్రలేచిన కుమారుడు గట్టిగా కేకలు వేస్తూ బయటకు పరగులు తీశాడు. అప్పటికే తానూ చనిపోవాలని నిర్థరించుకున్న ఎల్లయ్య కత్తితో గొంతుకోసుకున్నాడు. పురుగుల మందు తాగేందుకు ప్రయత్నిస్తుండగా కుమారుడు అడ్డుకున్నాడు. స్థానికులు, బంధువులు వచ్చి హర్షితను, ఎల్లయ్యను ఆస్పత్రికి తరలించారు. హర్షిత పరిస్థితి విషమంగా ఉండగా ఎల్లయ్యకు ప్రభుత్వాసుపత్రిలో చికిత్స అందిస్తున్నారు.

"ఎప్పుడూ భార్యపై అనుమానంతో ఉండే ఎల్లయ్య, తన భార్య, కుమార్తెలపై కత్తితో దాడి చేసి చంపాలనుకున్నాడు. అప్పటికీ వాళ్లు చనిపోయారో లేదో అని గడ్డిమందు తాగించి హత్య చేశాడు. ఇది కుమారుడు చూసి బయటకు పరిగెత్తడంతో తను కూడా గొంతు కోసుకుని ఆత్మహత్యా ప్రయత్నం చేశాడు. ఈ దాడి జరిగినప్పుడు వారంతా నిద్రలో ఉన్నారు. ఎందుకంటే సృహలో లేకుంటే ముగ్గురు కలిసి ఒక వ్యక్తిని ఎదిరించగలరు. కానీ, వారు అలా చేయలేక పోయారంటే నిద్రలో ఉండి ఉండచ్చు." - రవీంద్ర రెడ్డి, సిద్దిపేట ఏసీపీ

కుటుంబ కలహాలతో రాక్షసుడిలా మారి : ఉపాధి కోసం వేసవిలో శ్రీలత సోడాబండి నడిపేది. మిగిలిన సమయంలో కూలి పనులకు వెళ్లేది. ఈ క్రమంలోనే భర్త ఎల్లయ్యకు ఆమెపై అనుమానం పెరిగింది. గతంలో పెద్దమనుషుల పంచాయితీ చేసి సర్దిచెప్పారు. భార్యపై అనుమానంతో అంతమొందించడమేగాక, చదువులో ముందుండే కుమార్తెను సైతం చంపేందుకు యత్నించాడని బంధువులు కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు. కుటుంబ కలహాలు మనిషిని రాక్షసుడిలా మారుస్తాయని అనడానికి ఈ సంఘటనే నిదర్శనం. క్షణికావేశంలో ఓ భర్త తీసుకున్న నిర్ణయంతో భార్య చనిపోయింది. కన్నకుమార్తె చావుబతుకుల మధ్య కొట్టుమిట్టాడుతోంది.

