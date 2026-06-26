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న్యాయం కోసం పాఠశాలలో హైడ్రామా - నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు

వ్యక్తిగత అసంతృప్తిని చాటేందుకు తరగతి గదికి నిప్పు పెట్టే ప్రయత్నం - విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయుడిలో భయాందోళనలు మరియు ఆర్తనాదాలు - తిరుపతిలో నిందితుడి బీభత్సం

Attempt To Set Fire To The Classroom
Attempt To Set Fire To The Classroom (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 26, 2026 at 10:37 AM IST

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Attempt To Set Fire To The Classroom : ఎవరికైనా అన్యాయం జరిగితే సాధారణంగా పెద్ద మనుషులకో లేదా పోలీసులకో ఫిర్యాదు చేస్తారు. కానీ ఒక వ్యక్తి మాత్రం ఇందుకు భిన్నంగా ఓ వింత మార్గాన్ని ఎంచుకున్నాడు. ఏకంగా పాఠశాల విద్యార్థులను బందీలుగా (అడ్డం) పెట్టుకుని తన సమస్యను ప్రధానమంత్రి దృష్టికి తీసుకెళ్లేందుకు ప్రయత్నించాడు. న్యాయస్థానాల్లో తనకు న్యాయం జరగలేదని భావించిన అతడు పాఠశాలలో గొడవ సృష్టిస్తే మీడియా ద్వారా తన సమస్య వెలుగులోకి వస్తుందని నమ్మాడు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఇంతకీ అతడు ఈ దారుణానికి ఒడిగట్టడానికి గల అసలు కారణం ఏమిటంటే..

తలుపులు వేసి మేకులు కొట్టి : వైఎస్ఆర్ కడప జిల్లా బద్వేలుకు చెందిన చిన్నం శ్రీనివాస్ (54), పది రోజుల క్రితం తన కుమారుడిని పదవ తరగతిలో చేర్పించేందుకు తిరుపతిలోని అక్కరంపల్లిలో ఉన్న శ్రీ విజేత విద్యాసంస్థలను సందర్శించి, ఫీజు వివరాలు తెలుసుకుని వెళ్లాడు. గురువారం ఉదయం అతను రెండు పెట్రోల్ సీసాలు, ఇనుప సుత్తి చెక్క ముక్కలతో పాఠశాలకు తిరిగి వచ్చి, రెండవ అంతస్తులోని ఒక తరగతి గదిలోకి ప్రవేశించాడు. తరగతి గది తలుపుకు మరమ్మతులు చేయాల్సి ఉందని అక్కడున్న ఉపాధ్యాయురాలికి చెప్పాడు. అది పాఠశాల ఆధునీకరణ పనుల్లో భాగమని భావించిన ఆమె అందుకు అంగీకరించింది. నిందితుడు వెంటనే ఎవరూ లోపలికి రాకుండా తలుపులు మూసి, వాటిని మేకులతో బిగించాడు. ఆ తర్వాత తనపై, అలాగే ఆ ఉపాధ్యాయురాలిపై పెట్రోల్ పోశాడు.

మాటల్లో పెట్టి అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు: నిప్పు అంటించడానికి లైటర్ వెలిగించే ప్రయత్నం చేస్తూనే సుత్తితో అక్కడున్న ముప్పై మంది విద్యార్థులను బెదిరించడంతో వారు భయంతో కేకలు వేశారు. అప్రమత్తమైన పాఠశాల సిబ్బంది పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. నిమిషాల వ్యవధిలోనే సబ్-ఇన్‌స్పెక్టర్ శ్రీవాణి అక్కడికి చేరుకుని, నిందితుడితో మాట్లాడుతూనే తలుపులు తెరిపించి అతన్ని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. విచారణలో తనను మోసం చేసిన వారిపై కోర్టులను ఆశ్రయించినా న్యాయం జరగలేదని అతను చెప్పాడు. పాఠశాలలో గొడవ సృష్టించడం ద్వారా వచ్చే మీడియా ప్రచారం తన సమస్యను ప్రధాన మంత్రి సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి దృష్టికి తీసుకువెళ్లడానికి సహాయపడుతుందని అతను భావించాడు. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం "చిన్నం శ్రీనివాస్ గతంలో (2024లో) తన వ్యాపార భాగస్వాముల చేతిలో మోసపోయిన తర్వాత మైసూరు కోర్టు గదిలోనే గొంతు కోసుకుని ఆత్మహత్యాయత్నం చేశాడు. ఆ బాధతో పాటు తన సోదరితో ఉన్న ఆస్తి వివాదాన్ని పరిష్కరించుకోవాలనే కోరికతో, చిన్నతనంలో తనకు ఆశ్రయం కల్పించిన ఒక రిటైర్డ్ ప్రొఫెసర్‌ను కలిసేందుకు అతను ఇటీవల తిరుపతికి వచ్చాడు. ఆ తర్వాత పాఠశాలలో ముందుగా ప్లాన్ చేసుకున్న విధంగా ఈ చర్యకు పాల్పడ్డాడు."

TAGGED:

A SUSPECT ENTERED INTO SCHOOL
TIRUPATI SCHOOL INCIDENT
పాఠశాలలో బెదిరించిన నిందితుడు
FIRE IN THE CLASSROOM
SET FIRE TO THE CLASSROOM

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