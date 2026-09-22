'నేను ఎవ్వరినీ మోసం చేయలేదు - అందుకే చనిపోతున్నా' - యువకుడి సెల్ఫీ వీడియో వైరల్
కాకినాడ జిల్లాలో యువకుడి బలవన్మరణం కలకలం రేపింది. డ్వాక్రా యానిమేటర్, బ్యాంకు సిబ్బందే అవకతవకలకు పాల్పడ్డారని ఆరోపిస్తూ సెల్ఫీ వీడియో తీసుకొని ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 22, 2026 at 12:01 PM IST
Man Committed Death in Aratlakatta : డ్వాక్రా సొమ్ముల విషయంలో తనపై తప్పుడు ఆరోపణలు చేశారంటూ ఓ యువకుడు మనస్థాపానికి గురై బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డాడు. అయితే తన ఆత్మహత్యకు ఓ బ్యాంకు సిబ్బంది, డ్వాక్రా యానిమేటర్ కారణమంటూ ఉరేసుకొని చనిపోయే ముందు సెల్ఫీ వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడం కలకలం రేపింది. ఈ ఘటన కాకినాడ జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది. ఇందుకు సంబంధించిన వివరాలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి.
కరప మండలం అరట్లకట్టకు చెందిన నూలు వీరవెంకటరామ త్రిమూర్తి సత్యేంద్రసతీశ్ సొంతూరు పెదపూడి మండలం కైకవోలు. చిన్నప్పట్నుంచి అరట్లకట్టలోని తన అమ్మమ్మ ఇంటివద్దే ఉంటున్నాడు. ఆయనకు భార్య ఓ కుమార్తె ఉన్నారు. సత్యేంద్రసతీశ్ స్థానికంగా నెట్ సెంటర్ నిర్వహిస్తుండటంతోపాటు ఓ బ్యాంకు కరస్పాండెంట్గా పనిచేస్తున్నాడు. గ్రామానికి చెందిన డ్వాక్రా యానిమేటర్ నాగమణి వివిధ గ్రూపుల నెలవారీ రుణ వాయిదాల సొమ్ములను వసూలుచేసి సంబంధిత మహిళల పేర్లను తనకు ఇచ్చేవారని సత్యేంద్రసతీశ్ వీడియోలో తెలిపాడు.
సభ్యుల ఆధార్ నంబర్లను నాగమణి ఇవ్వకపోవటంతో తన ఆధార్ నంబర్తో డబ్బులను వారి ఖాతాకు జమచేసినట్లు సత్యేంద్రసతీశ్ చెప్పాడు. ఆమె చెల్లించే సొమ్ము విషయంలో అవకతవకలు జరిగాయని గ్రహించి బ్యాంక్ కరస్పాండెంట్గా మానేస్తానని చెప్పడంతో యానిమేటర్, బ్యాంకు సిబ్బంది కుమ్మక్కై తనను ఇరికించారని వాపోయాడు. రూ.1.20 లక్షల వ్యత్యాసం ఉందని బ్యాంకు సిబ్బంది చెప్పటంతో అప్పుచేసి చెల్లించానని, మళ్లీ రూ.5 లక్షల వరకు చెల్లించాలని, తనతోపాటు తన భార్య బ్యాంకు ఖాతాలనూ స్తంభింపచేశారని వీడియోలో ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు.
ఫీజు చెల్లించలేని దుస్థితి : కూతురు ఫీజు చెల్లించలేని దుస్థితి దాపురించిందని సత్యేంద్రసతీశ్ వాపోయాడు. ఆ డబ్బులు చెల్లిస్తే సమాజం, తన భార్య, కూతురు దృష్టిలో మోసగాడిగా మిగిలిపోతానని, బతికి ఉండగా ఈ మాట చెబితే నమ్మరని చనిపోయాకైనా విశ్వసిస్తారనే ఉద్దేశంతో బలవన్మరణానికి పాల్పడుతున్నట్లు వీడియోలో పేర్కొన్నాడు. ఈ మేరకు ఆదివారం ఉదయం తన భార్య స్వాతిరోజా, కూతురు కనకమహాలక్ష్మీసౌధను ఇంద్రపాలెంలోని భార్య పుట్టింటి వద్ద దింపి రాత్రి అరట్లకట్టలోని ఇంటికొచ్చాడు.
ఈ క్రమంలోనే మనస్తాపంతో సత్యేంద్రసతీశ్ ఇంటి వెనుక ఉరేసుకొని బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డాడు. భార్య ఫిర్యాదుతో ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న కరప పోలీసులు మృతదేహాన్ని పోస్ట్మార్టం నిమిత్తం కాకినాడ ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించారు. దీనిపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. అయితే ఆత్మహత్యకు ముందు మృతుడు రీలిజ్ చేసిన సెల్ఫీ వీడియో ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది.
మరోవైపు సత్యేంద్రసతీశ్ నిర్వహించిన బీసీ లావాదేవీల్లో సుమారు 60 నుంచి 70 డ్వాక్రా గ్రూపులకు సంబంధించిన సొమ్ములు ఉన్నాయని బ్యాంకు అధికారులు తెలిపారు. జూన్లో సొమ్ముల విషయంలో తేడా గుర్తించి లెక్కలు పరిశీలించగా రూ.4.90 లక్షల మేర అవకతవకలు జరిగినట్లు గుర్తించామని చెప్పారు. దీంతో ఆగస్ట్ 13న అతన్ని బిజినెస్ కరస్పాండెంట్గా తొలగించామన్నారు. ఇప్పటికే రూ.2.25 లక్షలు చెల్లించారని. మరో రూ.2.65 లక్షలు చెల్లించాల్సి ఉందని వెల్లడించారు. ఇంతలోనే ఆత్మహత్యకు పాల్పడటం విచారకరమని బ్యాంకు అధికారులు వివరించారు.
ఆత్మహత్య పరిష్కారం కాదు : జీవితం అంటే ఏదో ఒక సందర్భంలో సమస్యలు రావడం సహజం. వాటిని సరైన క్రమంలో ఎదుర్కొంటే పరిష్కార మార్గాలు తప్పకుండా దొరుకుతాయని మానసిక నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. మీకు ఆత్మహత్యకు సంబంధించిన ఆలోచనలు వస్తే, ఉద్యోగ రీత్యా తీవ్ర ఒత్తిడిలో ఉన్నా, సమస్యను ఎవరితోనైనా పంచుకోవాలని అనిపించినా, మీకు సహకరించేందుకు హెల్ప్లైన్ సెంటర్లు ఉన్నాయి. ఇందుకోసం టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్ హెల్ప్లైన్ - 9152987821, స్నేహ ఫౌండేషన్ - 04424640050, (24x7 అందుబాటులో ఉంటుంది), టెలీ మానస్ హెల్ప్లైన్ - 1800-89-14416, జీవన్ అస్తా హెల్ప్లైన్ - 18002333330 నంబర్లను సంప్రదించొచ్చు. మీ సమస్యను వారితో పంచుకుని పరిష్కారం పొందొచ్చు.
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