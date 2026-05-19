పదేళ్లుగా ప్రేమించుకుంటున్న జంట - మద్యాన్ని వీడలేక ప్రేయసిని చంపిన ప్రియుడు
ఆటో డ్రైవర్గా పని చేస్తున్న స్వామి - మద్యానికి బానిసవ్వడంతో అతడిని దూరం పెట్టిన ప్రేయసి - వేరే పెళ్లి చేసుకుంటుందనే అనుమానంతో నిద్రిస్తున్న యువతిని గొడ్డలితో హతమార్చిన ప్రియుడు
Published : May 19, 2026 at 5:08 PM IST
Person Killed His Girlfriend : పదేళ్ల ప్రేమ. పెళ్లి పీటల వరకు వెళ్తుందనుకున్న బంధం. చివరకు ఘోర ముగింపునకు దారితీసింది. 'మద్యం మానేస్తేనే పెళ్లి చేసుకుంటా - లేదంటే దూరం జరుగుతా' అని చెప్పడమే ఆ యువతి చేసిన పాపం. ఒకే ఒక్క మాటతో ప్రియురాలిపై ప్రియుడు కక్ష గట్టాడు. యువతి నిద్రిస్తున్న సమయంలో ఊహించని దారుణానికి ఒడిగట్టాడు. ఆ తర్వాత ఏమీ ఎరగనట్లు ఇంటికెళ్లి పడుకున్నాడు. అసలు ఎవరా యువతి? ఆమె నేపథ్యమేంటి? ఆ యువకుడు ఎందుకు ఉన్మాదిలా మారాడు? పెద్దపల్లి జిల్లాలో సంచలనం సృష్టించిన ఈ కేసుకు సంబంధించిన విషయాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
పెద్దపల్లి జిల్లా పాలకుర్తి మండలం పొట్నూరు గ్రామంలో ఈ నెల 14న వెలుగు చూసిన సుమలత హత్య ఉదంతం స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం రేపింది. అదే గ్రామానికి చెందిన వేల్పుల స్వామి అనే వరికోత యంత్రం డ్రైవర్, సుమలత గత పదేళ్లుగా ప్రాణంగా ప్రేమించుకున్నారు. ఒకరిని విడిచి ఒకరు ఉండలేనంతగా పెనవేసుకుపోయిన వీరి బంధం, పెళ్లి వైపు అడుగులు వేసింది. కానీ స్వామి విపరీతంగా మద్యానికి బానిస కావడంతో కథ అడ్డం తిరిగింది. ఒకవైపు పక్షవాతంతో మంచాన పడి ఉన్న వృద్ధ తండ్రి, మరోవైపు తాగుబోతు ప్రియుడు వీరందరినీ నమ్ముకుంటే తన భవిష్యత్తు ఏమవుతుందోనని సుమలత తీవ్ర ఆందోళనకు గురైంది. దీంతో ఏడాది కాలంగా స్వామిని దూరం పెడుతూ వస్తోంది.
ఆమెపై కక్ష పెంచుకుని : 'మద్యం మానేస్తేనే నిన్ను పెళ్లి చేసుకుంటా - లేదంటే లేదు' అని సుమలత స్వామికి తెగేసి చెప్పింది. ఆ తర్వాత నుంచి స్వామి ఎన్నిసార్లు ఫోన్ చేసినా ఆమె స్పందించడం మానేసింది. ఫోన్ స్విచ్ఛాఫ్ చేయడం, కాల్స్ కట్ చేయడం చేయడంతో స్వామిలో అనుమానపు బీజాలు నాటుకున్నాయి. సుమలత తనకు దూరమై, వేరే వ్యక్తిని పెళ్లి చేసుకుంటుందేమోనని సైకోలా మారిపోయాడు. ఓ రోజు సుమలతను గట్టిగా నిలదీయగా "నాకు ఇష్టమొచ్చిన వాడిని పెళ్లి చేసుకుంటా" అని ఆమె కోపంతో సమాధానం ఇచ్చింది. ఆ మాటను తట్టుకోలేకపోయిన స్వామి ఆమెపై కక్ష పెంచుకున్నాడు. ఎలాగైనా ఆమె ప్రాణం తీయాలని డిసైడ్ అయ్యాడు.
"సుమలత, తన గ్రామానికే చెందిన వేల్పుల స్వామి గత కొంతకాలంగా ప్రేమించుకుంటున్నారు. ఆమెకు పక్షవాతంతో మంచం పట్టిన తండ్రి ఉన్నారు. పరిస్థితిని దృష్టిలో ఉంచుకుని స్వామిని వివాహమాడేందుకు ఆమె కాస్త ఆలోచించింది. అదే సమయంలో స్వామి మద్యానికి అలవాటుపడ్డాడు. దీంతో తాగుడు మానేస్తేనే స్వామిని వివాహమాడతానని ఆమె తెగేసి చెప్పింది. దీంతో ఆమెపై పగ పెంచుకున్నాడు" - జి.కృష్ణ, పెద్దపల్లి ఏసీపీ
గొడ్డలితో నిర్దాక్షిణ్యంగా దాడి : ఈ నెల 12న మంగళవారం అర్ధరాత్రి పక్కా వ్యూహంతో స్వామి ద్విచక్ర వాహనంపై సుమలత ఇంటికి వెళ్లాడు. అప్పటికే మంచంపై గాఢ నిద్రలో ఉన్న సుమలతపై, తను వెంట తెచ్చుకున్న గొడ్డలితో నిర్దాక్షిణ్యంగా దాడి చేశాడు. మెడపై, తలపై నరకడంతో ఆమె అక్కడికక్కడే రక్తపు మడుగులో ప్రాణాలు విడిచింది. హత్య అనంతరం గొడ్డలిని గ్రామ శివారులోని వాగు ఒడ్డున పడేసిన స్వామి, ఆపై ఇంటికి వెళ్లి రక్తపు మరకలు ఉన్న దుస్తులను మార్చుకుని ఏమీ తెలియనట్టు ప్రశాంతంగా నిద్రపోయాడు. సుమలత శవమై పడి ఉండటాన్ని గమనించిన కుటుంబ సభ్యులు పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. పోలీసుల దర్యాప్తు తీవ్రం కావడంతో తనపై అనుమానం వస్తుందని గ్రహించిన నిందితుడు, ఊరి నుంచి పారిపోయేందుకు ప్రయత్నించాడు.
"ఆమె తనని దూరం చేస్తున్న క్రమంలో వేరే వారితో సంబంధాలు పెట్టుకుంటుందనే అనుమానం స్వామిలో పెరిగింది. తన ఫోన్ ఎత్తడం లేదని, కలిసిన ప్రతిసారి తనని పెళ్లి చేసుకోను అనే సమాధానం ఇచ్చిందనే కోపంతో ఆమెపై అనుమానం పెంచుకున్నాడు. ఈ నెల 12న రాత్రి 11 సమయంలో నిద్రిస్తున్న ఆమెను గొడ్డలితో నరికి చంపాడు" - జి.కృష్ణ, పెద్దపల్లి ఏసీపీ
కేసును అత్యంత వేగంగా ఛేదించిన అధికారులు : నిందితుడు స్వామిని తక్కళ్లపల్లి శివారులోని సమ్మక్క సారలమ్మ గద్దె వద్ద పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. నిందితుడు ఇచ్చిన సమాచారంతో హత్యకు వాడిన గొడ్డలి, ద్విచక్ర వాహనం, రక్తపు మరకలు అంటిన దుస్తులను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. కేసును అత్యంత వేగంగా ఛేదించి, నిందితుడిని పట్టుకోవడంలో ప్రతిభ కనబరిచిన పెద్దపల్లి సీఐ ప్రవీణ్ కుమార్, ఎస్సై శ్రీధర్, కానిస్టేబుళ్లు శ్రీనివాస్, శేఖర్లను ఏసీపీ అభినందించారు. పదేళ్ల పాటు ప్రాణంగా ప్రేమించిన వ్యక్తి కేవలం మద్యం మానేయమన్నందుకే ఇంతటి దారుణానికి ఒడిగట్టడం స్థానికులను తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురి చేసింది. అనుమానం, వ్యసనం మనిషిని ఎంతటి ఉన్మాదిగా మారుస్తాయో అనడానికి ఈ ఘటనే సజీవ సాక్ష్యం.
సూర్యాపేట జిల్లాలో దారుణం - కట్టుకున్న భార్యను క్రూరంగా చంపిన భర్త
కుమార్తెను వదిలేసి భార్యను చంపేశాడు - షాద్నగర్ హత్య కేసులో భర్తే నిందితుడు